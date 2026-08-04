Masa depan Julian Alvarez semakin rumit, seiring Atletico Madrid yang bersikeras menolak bernegosiasi dengan Barcelona terkait kepindahan penyerang asal Argentina tersebut, yang masih menjadi target utama klub Katalan untuk memperkuat lini serang mereka.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", jurnalis terkenal Ruben Uria mengatakan bahwa Presiden Miguel Angel Gil Marin akan menangani "secara pribadi" tugas mencegah Alvarez mengenakan seragam Barcelona atau Real Madrid, setelah klub Ibu Kota itu mengumumkan pada awal Juni melalui pernyataan resmi bahwa mereka telah mengajukan tawaran senilai 150 juta euro untuk merekrut sang pemain.

Jurnalis yang mengkhususkan diri dalam berita Atletico Madrid tersebut mengatakan melalui kanalnya di jaringan "YouTube": "Gil Marin yakin bahwa Barcelona dan Real Madrid ingin mempermalukan Atletico Madrid di depan semua orang melalui Julian Alvarez. Karena itu ia bersikap tegas, dan menangani persoalan ini sebagai masalah pribadi, demi citra Atletico dan atas dasar harga dirinya sendiri. Itulah sebabnya ia memang telah berkata kepada Julian sendiri dan kepada agennya, Fernando Hidalgo, bahwa ia tidak akan pergi ke Barcelona atau Real Madrid."

Ia menambahkan: "Jika negosiasi mengenai kepindahan pemain Argentina itu ke stadion Spotify Camp Nou nihil, hal itu disebabkan oleh kehendak yang jelas dari CEO Atletico."

Menurut sumber yang sama, orang-orang dekat Julian Alvarez merasa sangat kecewa terhadap Gil Marin, karena ia tidak menepati janjinya untuk membantu sang pemain meninggalkan stadion "Riyadh Air Metropolitano" jika itu memang keinginan pemain, sesuatu yang berlaku pada situasi saat ini.

Penyerang Argentina itu menilai bahwa petinggi Atletico Madrid tersebut tidak memperlakukannya dengan jujur, setelah ia juga menegaskan kepadanya sekitar satu tahun lalu bahwa ia akan memperbaiki kontraknya, namun ia tidak melakukannya.

Meski demikian, Uria menegaskan bahwa Alvarez saat ini tidak berpikir untuk menyatakan pembangkangan dan tidak hadir pada masa persiapan Atletico Madrid.

Alvarez dijadwalkan hadir dalam latihan Atletico Madrid pada hari Senin mendatang yang bertepatan dengan tanggal 10 Agustus, di mana ia berniat menuju fasilitas klub untuk memulai persiapan menghadapi musim 2026-2027.

Alvarez berniat berkomitmen pada profesionalisme dan berlatih di bawah kepemimpinan Diego Simeone, karena ia tidak ingin melanggar kontraknya dengan Atletico Madrid.

Ada kemungkinan pada hari yang sama akan berlangsung pertemuan empat pihak antara Miguel Angel Gil Marin, Diego Simeone, Mateu Alemany, dan Alvarez, untuk memperjelas segala sesuatunya dan menggambarkan babak baru dalam saga masa depan penyerang Argentina tersebut, yang masih memimpikan kepindahan ke Barcelona.