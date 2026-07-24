Presiden Argentina Javier Milei menyatakan bahwa orang-orang "iri" terhadap negaranya, karena Argentina hebat dalam hampir segala hal, meski ada tindakan kontroversial yang menyusul kekalahan timnas Argentina di final Piala Dunia melawan Spanyol.

Milei berada dalam posisi memalukan pada Senin lalu, setelah ia secara tidak sengaja mengunggah cuitan yang telah dijadwalkan sebelumnya untuk merayakan kemenangan Argentina dan mengumumkan hari libur nasional, sesuatu yang kini tidak akan didapatkan oleh rakyat Argentina.

Surat kabar Daily Mail memuat pernyataan Presiden Argentina tersebut, yang ia sampaikan kepada jaringan LN+, "Masalah Argentina adalah kami menarik perhatian dan tidak bisa diabaikan, orang-orang iri kepada kami, dan kami hebat dalam hampir segala hal. Maaf, tetapi seseorang harus mengatakannya."

Milei sangat terus terang menyusul kekalahan Argentina 0-1 dari Spanyol, dan ia bersikeras bahwa keputusan-keputusan wasit merugikan timnas negaranya, meskipun timnas Argentina hanya melepaskan dua tembakan sepanjang pertandingan.

Pendapat ini bertentangan dengan kesan yang berkembang sepanjang turnamen, yang menganggap bahwa Argentina justru diuntungkan oleh banyak keputusan wasit.

Milei menambahkan, "Pertandingan pada hari Minggu itu sangat sulit bagi kami, namun demikian Argentina masih bisa saja menyamakan kedudukan pada menit-menit akhir, meskipun jalannya permainan sama sekali tidak berpihak kepada kami."

Ia melanjutkan, "Argentina selalu mengambil sikap yang seimbang dan bertindak dengan cara yang disiplin sepanjang turnamen, bahkan pada momen-momen ketika para wasit mengambil keputusan yang salah terhadap timnas di sejumlah pertandingan, karena reaksi tim selalu seimbang dan teratur, serta ditandai dengan perjuangan hingga akhir."