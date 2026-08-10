Julian Alvarez, penyerang Atletico Madrid, kembali menjalani latihan bersama timnya pada hari Senin ini, di tengah keinginannya yang terus berlanjut untuk pindah ke Barcelona, pada saat muncul sebuah preseden hukum yang bisa membuka jalur legal baginya untuk hengkang dari klub ibu kota Spanyol tersebut.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", Alvarez memulai masa persiapan untuk musim baru setelah liburannya berakhir, di mana ia menjalani pemeriksaan medis dan mengikuti latihan individu untuk memulihkan kesiapan fisiknya, seiring semakin dekatnya awal musim 2026-2027.

Penyerang asal Argentina itu berniat bertemu hari ini dengan Diego Simeone atau Gil Marin untuk kembali menegaskan keinginannya pindah ke Barcelona, tetapi ia harus menunggu, setelah sang pelatih dan direktur eksekutif klub tidak berada di fasilitas latihan tim.

Surat kabar itu mengungkapkan bahwa sikap Atletico Madrid tidak akan berubah sedikit pun ketika pertemuan yang dinanti antara pemain dan para petinggi klub berlangsung. Menurut surat kabar tersebut, mereka akan menjawab sang penyerang dengan kalimat: "Minta maaf dan mulailah bekerja," yaitu ketika pemain itu meminta mereka bernegosiasi soal kepindahannya ke Barcelona.

Kesepakatan ini untuk saat ini tampak sangat rumit karena klub ibu kota Spanyol tersebut berpegang teguh pada sikapnya.

Dalam konteks ini, pakar hukum Miguel Galan mengangkat kembali sebuah preseden yang bisa memungkinkan Julian Alvarez membuka jalur hukum untuk meninggalkan Stadion Metropolitano, yang dikenal dengan "kasus Zubiaurre" dan berasal dari tahun 2005, ketika Ibai Zubiaurre membeli "kartu kebebasannya" dari Real Sociedad seharga setengah juta euro, demi pindah secara gratis ke Athletic Bilbao.

Real Sociedad mengajukan kasus ini ke pengadilan, setelah menganggap bahwa klausul-klausul kecil dalam kontrak pemain memungkinkan mereka memperpanjang kontraknya secara sepihak dan menaikkan nilai klausul penalti menjadi 30 juta euro.

Pengadilan Sosial Nomor 1 di San Sebastian menilai bahwa klausul penalti senilai 30 juta euro terlalu berlebihan dan tidak proporsional, lalu menurunkannya menjadi lima juta euro, dan Mahkamah Agung mendukung nilai kompensasi tersebut.

Proses hukum berlanjut hingga tahun 2008, dan Zubiaurre pun tidak dapat bermain selama lebih dari satu tahun akibat kasus itu, tetapi Miguel Galan berpendapat bahwa preseden ini "menegaskan bahwa peradilan sosial dapat meninjau klausul pemutusan kontrak secara hukum jika klausul itu tidak proporsional dan membatasi kebebasan profesional".

Ketua Pusat Nasional Pelatihan Pelatih Sepak Bola dan pakar hukum olahraga itu mengatakan melalui platform "X": "Biarkan setiap orang menarik kesimpulannya sendiri."

Toni Freixa, mantan pejabat sekaligus mantan kandidat presiden Barcelona, mengambil sikap yang sama melalui jejaring sosial yang sama, di mana ia mengatakan: "Klausul penalti dalam kontrak Julian, karena ketidakproporsionalan antara nilainya dengan gaji dan nilai pasarnya, batal secara hukum karena merupakan tindakan mengakali hukum. Dan hakim mana pun di peradilan sosial akan menyatakan hal itu. Jika Alvarez ingin menjalani pertarungan ini, ia akan memenangkannya dengan selisih besar."

Perdebatan seputar masa depan Alvarez terus berlanjut, meskipun pemain itu tidak bisa lebih jelas lagi dalam mengungkapkan niatnya, dan Barcelona pun siap mengeluarkan upaya finansial yang besar untuk merekrutnya, sementara Atletico Madrid masih berpegang teguh pada sikapnya dan tidak bersedia mundur.