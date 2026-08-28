Dalam sebuah keputusan bersejarah dan mengejutkan yang mencerminkan perubahan mendasar dalam kebijakan Asosiasi Sepak Bola Skotlandia, tirai ditutup atas salah satu babak paling berbahaya dari kerusuhan suporter dalam derbi "Old Firm", dengan hukuman yang belum pernah terjadi sebelumnya yang akan memaksa dua raksasa Skotlandia bermain di hadapan tribun kosong.

Asosiasi Sepak Bola Skotlandia, menurut bbc, memerintahkan baik Celtic maupun Rangers untuk memainkan dua pertandingan kandang berikutnya di Piala Skotlandia tanpa penonton, menyusul peristiwa kerusuhan serius yang menodai pertemuan mereka di perempat final musim lalu.

Asosiasi tidak berhenti sampai di situ, melainkan menjatuhkan denda finansial yang keras sebesar 100 ribu paun sterling kepada masing-masing klub, yang akan dibayarkan kepada tim lawan yang menjadi tamu mereka dalam pertandingan-pertandingan tertutup tersebut, disertai ancaman menjatuhkan hukuman kedua berupa penutupan penuh stadion jika terjadi pengulangan perilaku tidak pantas apa pun dari suporter salah satu dari keduanya selama kompetisi Piala.

Malam kekacauan di Ibrox

Rincian insiden ini bermula pada Maret lalu, ketika Celtic lolos ke semifinal setelah kemenangan menegangkan atas rival mereka Rangers melalui adu penalti di Stadion Ibrox. Begitu wasit meniup peluitnya, lapangan berubah menjadi arena kekacauan setelah suporter kedua tim menyerbu lapangan hijau dan melemparkan kembang api serta benda-benda proyektil, dalam peristiwa yang mengakibatkan cederanya sejumlah petugas kepolisian dan penangkapan beberapa orang.

Menyusul hal tersebut, kedua klub dikenai tuntutan resmi berdasarkan Pasal 37 dari peraturan disiplin Asosiasi Sepak Bola Skotlandia, yang berkaitan dengan perilaku tidak pantas, sehingga keduanya menyampaikan kesaksian mereka di hadapan komite yudisial independen.

Laporan mengejutkan dan perubahan pendekatan

Sebuah laporan tinjauan independen yang dipublikasikan bulan lalu di bawah pimpinan Mark Blackburn mengungkap bahwa apa yang terjadi hampir berubah menjadi konfrontasi massal yang penuh kekerasan, dengan menyoroti kekurangan-kekurangan yang jelas pada kedua klub, serta mengarahkan kritik tajam kepada Asosiasi Sepak Bola Skotlandia sendiri atas kelalaian mereka sebelumnya dalam menangani fenomena kerusuhan suporter.

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Meski Asosiasi dan liga papan atas belakangan ini terbiasa hanya menjatuhkan denda atau mengurangi jatah tiket akibat penggunaan kembang api, beratnya hukuman kali ini dengan jelas menunjukkan perubahan total dalam pendekatan.

Hukuman ini diperkirakan akan mulai berlaku pada babak keempat Piala Skotlandia pertengahan Januari mendatang, sehingga melaluinya Asosiasi Sepak Bola Skotlandia mengirimkan pesan tegas yang tidak menerima penafsiran ganda: era toleransi terhadap perilaku tidak pantas telah berakhir untuk selamanya.