Premier League Mengumumkan Pemain Terbaik Musim Ini

Bruno Fernandes terpilih sebagai Pemain Terbaik Musim Ini di Liga Premier. Hal itu diumumkan oleh penyelenggara kompetisi pada Sabtu. Ini adalah kali pertama sejak musim 2010/11 seorang pemain Manchester United memenangkan penghargaan tersebut.

Fernandes menjalani musim yang luar biasa bersama klubnya, yang akan mengakhiri musim Premier League di posisi ketiga. Minggu ini, tim asuhan manajer Michael Carrick akan bertandang ke markas Brighton & Hove Albion, namun Manchester United tidak bisa lagi mengubah posisinya di klasemen.

Di Premier League, Fernandes tampil dalam 34 pertandingan resmi musim ini. Dalam pertandingan tersebut, ia mencetak delapan gol dan memberikan 20 assist.

Assist ke-20-nya, yang ia berikan akhir pekan lalu melawan Nottingham Forest, menandai rekor bersama di Premier League. Hanya Kevin De Bruyne dan Thierry Henry yang pernah mencatatkan sebanyak itu assist dalam satu musim Premier League. Minggu ini, Fernandes berpotensi memecahkan rekor tersebut sendirian.

Secara total, gelandang serang ini telah menciptakan 132 peluang di musim Premier League ini. Itu adalah 43 peluang lebih banyak daripada peringkat kedua, Dominik Szoboszlai, dalam daftar tersebut.

Tahun lalu, penghargaan Pemain Terbaik Musim Ini diraih oleh Mohamed Salah (Liverpool). Pemain Manchester United terakhir yang memenangkannya adalah Nemanja Vidic, lima belas tahun yang lalu.

Fernandes mengungguli tujuh pemain lain yang masuk dalam daftar nominasi untuk memenangkan penghargaan ini: Gabriel Magalhães, David Raya, Declan Rice (semua dari Arsenal), Erling Braut Haaland, Antoine Semenyo (keduanya dari Manchester City), Igor Thiago (Brentford), dan Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest).