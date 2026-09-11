Ajax memburu revans di Eredivisie Vriendenloterij setelah kekalahan 1-3 dari PSV. Pelatih Míchel mengubah timnya di beberapa posisi untuk laga melawan Fortuna Sittard, seperti diprediksi Voetbalzone. Duel di Limburg ini dimulai pukul 20.00 dan disiarkan langsung di ESPN 1.

Marc-André ter Stegen berdiri di bawah mistar di Sittard. Anton Gaaei menjadi pemain paling kanan di lini pertahanan berempat. Thilo Kehrer menggantikan Aaron Bouwman, yang harus menjalani pemulihan setelah tekel Ruben van Bommel pekan lalu. Youri Baas menjadi partner Kehrer di lini belakang saat menghadapi Fortuna. Caio Henrique tampil sebagai bek kiri.

Sofyan Amrabat menjalani debut sebagai pemain pengganti saat melawan PSV dan kali ini akan tampil sejak awal. Davy Klaassen dan Julian Brandt melengkapi lini tengah Ajax saat menghadapi tim asuhan Danny Buijs. Jorthy Mokio untuk sementara harus mengalah.

Steven Berghuis kembali mendapat kesempatan untuk membuktikan diri sebagai penyerang sayap kanan, sementara Abdellah Ouazane di sisi kiri diberi kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya. Tolu Arokodare menjadi ujung tombak tim tamu asal Amsterdam.

Ajax sempat memberi perlawanan yang cukup baik kepada PSV, tetapi kemudian kalah 1-3 di kandang sendiri. Fortuna mengalahkan tim papan bawah ADO Den Haag dengan skor 2-3 dan dengan hasil itu menempatkan diri di papan tengah atas Eredivisie.

Perkiraan susunan pemain Ajax: Ter Stegen; Gaaei, Kehrer, Baas, Caio Henrique; Amrabat, Klaassen, Brandt; Berghuis, Arokodare, Ouazane.