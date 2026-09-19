Prediksi susunan pemain Ajax: Míchel tidak mempertahankan tim yang menang 5-1

Ajax kembali bermain di kandang pada Sabtu ini, kali ini menghadapi Excelsior. Pelatih Míchel tampaknya akan kembali ke susunan tim dengan nama-nama yang sudah familiar. Ajax vs Excelsior dimulai Sabtu pukul 20.00 dan disiarkan langsung di ESPN 2.

Pelatih asal Spanyol itu pada laga tengah pekan melawan Willem II (5-1) memilih Maarten Paes, Lucas Rosa, Owen Wijndal, dan Kasper Dolberg. Namun, kini Míchel kembali memprioritaskan susunan tim seperti sebelumnya.

Marc-André ter Stegen akan berdiri di bawah mistar. Anton Gaaei menggantikan Lucas Rosa di posisi bek kanan. Thilo Kehrer dan Youri Baas menjadi dua bek tengah saat menghadapi Excelsior. Caio Henrique mengambil tempat di sisi kiri menggantikan Owen Wijndal.

Davy Klaassen dan Julian Brandt mempertahankan tempat mereka di lini tengah Ajax. Sofyan Amrabat kembali sebagai gelandang bertahan, yang membuat Jorthy Mokio harus tersisih. Rekrutan anyar Yves Bissouma masih belum memenuhi syarat untuk bermain.

Tolu Arokodare, yang dipanggil memperkuat Nigeria, kembali sebagai ujung tombak. Steven Berghuis beroperasi dari sisi kanan, dengan Oscar Gloukh kembali mendapat kepercayaan di posisi sayap kiri.

Perkiraan susunan pemain Ajax: Ter Stegen; Gaaei, Kehrer, Baas, Henrique; Amrabat, Klaassen, Brandt; Berghuis, Tolu, Gloukh.