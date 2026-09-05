Ajax menghadapi PSV pada Sabtu dalam laga besar pertama di Eredivisie Vriendenloterij. Pelatih Míchel tampaknya tidak menyiapkan banyak kejutan, seperti diprediksi Voetbalzone. Ajax - PSV dimulai pukul 20.00 dan disiarkan langsung di ESPN 1.

Marc-André ter Stegen berdiri di bawah mistar di Johan Cruijff ArenA. Lucas Rosa kali ini mendapat preferensi di posisi bek kanan, dengan Caio Henrique mengisi sisi kiri. Aaron Bouwman dan Youri Baas kembali membentuk jantung pertahanan Ajax. Thilo Kehrer, yang direkrut pekan ini, jadi memulai laga dari bangku cadangan.

Amrabat langsung starter

Sofyan Amrabat, yang diperkenalkan pekan lalu, diperkirakan langsung menjadi starter melawan PSV. Jorthy Mokio dalam beberapa pekan terakhir menghadirkan kontrol dan keseimbangan di lini tengah Ajax, tetapi kini harus menepi sejenak. Davy Klaassen membawa pengalaman dan kemampuan berlari, sementara Julian Brandt memberi kreativitas ke arah depan.

Míchel tetap mempertahankan nama-nama yang sudah familier di lini depan, dengan Steven Berghuis beroperasi dari sisi kanan. Abdellah Ouazane menjadi starter di sisi kiri dan Tolu Arokodare yang memiliki tinggi 1,97 meter berperan sebagai penyerang terdalam sekaligus target umpan saat menghadapi PSV.

Pelatih asal Spanyol itu juga masih memiliki Oscar Gloukh dan Viktor Tsygankov di lini depan, yang absen saat menghadapi Telstar. Rayane Bounida dan Simon Adringa tidak bisa dimainkan karena cedera.

Ajax memetik kepercayaan diri lewat kemenangan 0-4 atas Telstar. Hasil itu membuat klub Amsterdam tersebut berada di posisi keempat, tertinggal tiga poin dari PSV di peringkat kedua, yang menghancurkan FC Utrecht dengan kemenangan 1-6.

Perkiraan susunan pemain Ajax (4-3-3): Ter Stegen; Rosa, Bouwman, Baas, Caio Henrique; Amrabat, Klaassen, Brandt; Berghuis, Tolu, Ouazane.