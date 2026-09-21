Pratinjau UEFA Nations League Inggris vs Spanyol: Semua yang perlu Anda ketahui

Inggris vs Spanyol: Detail pertandingan

UEFA Nations League A - Pekan 1 26 Sep 2026 - 14.45 Wembley

Inggris dan Spanyol akan kick-off pada 26 September 2026 pukul 18.45 GMT (14.45 EST / 19.45 BST / 20.45 SAST).

Laga ulang kelas berat di Grup A3

Inggris kembali ke Wembley Stadium untuk menjamu juara dunia Spanyol pada matchday 1 kampanye UEFA Nations League 2026/27 mereka di Grup A3. Setelah menutup Piala Dunia FIFA 2026 dengan finis di peringkat ketiga dalam turnamen dengan banyak gol, Inggris asuhan Thomas Tuchel berupaya mengirim pernyataan pembuka yang kuat di kandang sendiri. Bagi Spanyol, bertandang ke London setelah kemenangan mereka di Piala Dunia menghadirkan peluang langsung untuk mengambil kendali di grup kompetitif yang juga dihuni Kroasia dan Ceko.

Getty Images

Thriller banyak gol menutup Piala Dunia

Inggris memasuki laga besar pada Sabtu ini setelah menjalani kampanye peraih medali perunggu di Amerika Utara. Setelah kemenangan tipis di fase gugur membawa mereka ke semi-final, Inggris menutup turnamen dengan kemenangan dramatis 6-4 atas Prancis dalam laga perebutan tempat ketiga. Bukayo Saka, Jude Bellingham, dan Declan Rice tetap menjadi tulang punggung inti Inggris, memberi tuan rumah ancaman serangan yang besar menjelang aksi Nations League.

Getty Images

Juara dunia menuju London

Spanyol bertolak ke London sebagai tim nasional terbaik dunia setelah keberhasilan mereka menjuarai Piala Dunia di Amerika Utara. Tim asuhan Luis de la Fuente menjalani turnamen musim panas tanpa cela, dengan mengandalkan Rodri dan Pedri di lini tengah bersama permainan sayap eksplosif dari Lamine Yamal dan Nico Williams.

Duel taktik antara dua raksasa Eropa

Pertemuan antara dua negara ini memiliki sejarah baru-baru ini yang kaya, termasuk kemenangan tipis Spanyol di final Euro 2024. Unit sentral Inggris yang berisi Jude Bellingham, Declan Rice, dan Phil Foden akan berupaya mengganggu ritme Spanyol di lini tengah. Sementara itu, Spanyol akan mengandalkan kelancaran teknik, pressing, dan permainan sayap cepat untuk membongkar lini belakang Inggris. Dengan momentum awal Grup A3 dipertaruhkan, duel Sabtu ini menjanjikan intensitas kelas dunia sejak peluit pertama.

Kabar tim & skuad

Thomas Tuchel belum mengonfirmasi perkiraan susunan pemain untuk Inggris, tetapi skuadnya telah mengalami perubahan signifikan. Trent Alexander-Arnold dan Cole Palmer kembali dipanggil, sementara Tino Livramento diperkirakan mundur setelah mengalami cedera baru dalam latihan Newcastle, membuat Tuchel kekurangan opsi di posisi bek sayap. Kabar tim lengkap dan pembaruan lebih lanjut akan dikonfirmasi mendekati kick-off.

Luis de la Fuente telah menetapkan skuad Spanyol berisi 26 pemain untuk pertandingan Nations League. Fermin Lopez dan Dean Huijsen kembali ke dalam tim, dan juara dunia itu berupaya membawa momentum Piala Dunia mereka ke siklus kompetisi yang baru. Detail susunan pemain lebih lanjut akan ditambahkan saat tersedia.

Performa

Inggris memasuki pertandingan ini dengan empat kemenangan dalam lima laga terakhir mereka, dengan satu-satunya kekalahan datang saat melawan Argentina di semi-final Piala Dunia. Tim Tuchel menang 6-4 atas Prancis pada laga terakhir mereka dan juga menyingkirkan Norwegia, Meksiko, dan RD Kongo selama laju mereka di turnamen, mencetak 11 gol dalam lima pertandingan tersebut sambil kebobolan enam gol.

Lima pertandingan terakhir Spanyol menceritakan kisah yang sepenuhnya berbeda. Tim asuhan de la Fuente memenangi kelima laga itu tanpa kalah, mencetak tujuh gol dan hanya kebobolan dua gol. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 1-0 atas Argentina di final Piala Dunia, dan mereka tidak kalah satu pertandingan pun sepanjang turnamen.

Rekor pertemuan

Pertemuan terbaru kedua tim ini terjadi di Euro 2024, ketika Spanyol mengalahkan Inggris 2-1. Jika melihat lima pertemuan terakhir, Spanyol memiliki catatan keseluruhan yang lebih baik, meski Inggris sempat menang 3-2 di Seville pada Nations League 2018-19. Kedua tim juga bermain imbang 2-2 dalam laga persahabatan pada November 2016.

Klasemen

Grp. 3 Performa # M M S K G K +/- POIN Performa 1 Croatia CRO 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Czechia CZE 0 0 0 0 0 0 0 0 3 England ENG 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Spain ESP 0 0 0 0 0 0 0 0 Championship Playoff Play-off degradasi Degradasi



