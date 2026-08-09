UEFA Super Cup - Final 12 Agu 2026 - 15.00 Red Bull Arena

Paris Saint-Germain vs Aston Villa akan dimulai pada 12 Agustus 2026 pukul 16.00 EST dan 20.00 GMT.

Pratinjau Piala Super UEFA

PSG, juara Eropa dua kali beruntun, akan menghadapi pemenang Liga Europa Aston Villa untuk menentukan juara Piala Super UEFA di Salzburg. Berikut semua yang perlu Anda ketahui.

Bagaimana kami sampai di sini

PSG racikan Luis Enrique menargetkan untuk menjadi tim kedua di era modern yang mampu mempertahankan Piala Super setelah Real Madrid melakukan pencapaian itu pada 2016 dan 2017. Mereka mengalahkan Arsenal di final Liga Champions musim lalu lewat adu penalti.

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Menghalangi jalan mereka adalah Aston Villa asuhan Unai Emery, yang mengalahkan Freiburg di final Liga Europa dalam malam bersejarah bagi klub di Istanbul pada Mei. Pertemuan sebelumnya antara Paris dan Villa menghadirkan duel panas saat tim Prancis itu menang tipis 5-4 secara agregat dalam perempat-final Liga Champions yang menegangkan pada musim 2024/25, setelah selamat dari kebangkitan penuh semangat Villa dari ketertinggalan 5-1.

Dua kompatriot asal Spanyol, Enrique dan Emery, akan saling berhadapan di sini dalam laga pembuka yang seharusnya menarik untuk kampanye Eropa yang baru.

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Apa tambahan PSG dan Villa di bursa transfer?

Pada Kamis, Paris mengumumkan kedatangan gelandang serang berusia 24 tahun, Maghnes Akliouche, dari Monaco.

Villa memperkuat diri dengan mendatangkan bek tengah Modou Kéba Cissé, gelandang João Gomes, dan winger Argentina Alejandro Garnacho dengan status pinjaman dari Chelsea. Ketiganya bisa menjalani debut kompetitif mereka di sini. Gelandang serang Swiss Johan Manzambi juga telah datang dari Freiburg, tetapi dia akan absen dalam pertandingan ini karena cedera.

Perkiraan susunan pemain inti

PSG (4-3-3): Safonov; Zabarnyi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Dro Fernández; Mbaye, Mayulu, Kvaratskhelia.

Villa (4-2-3-1): Bizot; Cash, Konsa, Pau Torres, Maatsen; João Gomes, Kamara; McGinn, Buendía, Garnacho; Watkins.

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Berita tim & skuad

Luis Enrique belum mengonfirmasi perkiraan susunan pemain inti jelang Piala Super, dan PSG tidak mencantumkan cedera atau skorsing dalam informasi skuad yang tersedia. Pembaruan diperkirakan akan datang mendekati kick-off.

Unai Emery juga masih belum menyebutkan proyeksi XI-nya untuk Aston Villa. Belum ada informasi cedera atau skorsing yang diberikan pada tahap ini, dan kabar tim lebih lanjut akan ditambahkan saat tersedia.

Performa

Lima hasil terakhir PSG mencakup akhir musim lalu dan pramusim mereka saat ini, dengan catatan tiga kemenangan dan dua kekalahan. Laga terbaru mereka adalah kekalahan 3-0 dalam pertandingan persahabatan dari Mallorca pada 5 Agustus, sementara hasil kompetitif sebelumnya adalah hasil imbang 1-1 melawan Arsenal di Liga Champions pada 30 Mei yang dihitung sebagai kemenangan secara agregat. Dalam lima pertandingan tersebut, PSG mencetak lima gol dan kebobolan tujuh, sekaligus juga meraih kemenangan atas Paris FC dan Brest di Ligue 1 untuk menutup kampanye domestik.

Lima pertandingan terakhir Aston Villa semuanya merupakan laga persahabatan pramusim, dengan hasil dua kemenangan dan tiga kekalahan. Pertandingan terbaru mereka adalah kekalahan 2-1 dari Bayern Munich pada 7 Agustus, dengan Villa mencetak lima gol dan kebobolan sepuluh gol dalam lima laga tersebut. Kemenangan 5-0 atas Walsall pada 21 Juli dan kemenangan 3-1 melawan BG Pathum United pada 4 Agustus menjadi momen yang lebih cerah dalam jadwal musim panas mereka.

Rekor pertemuan

Kedua klub telah bertemu dua kali dalam ingatan terbaru, keduanya di perempat-final Liga Champions UEFA 2024-25. Pertemuan terbaru berlangsung pada 15 April 2025, ketika Aston Villa menang 3-2 di kandang. PSG telah memenangi leg pertama 3-1 di Parc des Princes pada 9 April 2025, dan lolos secara agregat. Dalam dua pertandingan tersebut, PSG mencetak lima gol berbanding lima gol milik Villa, dengan duel ditentukan oleh hasil leg pertama.