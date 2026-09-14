Carabao Cup - Pekan 3 16 Sep 2026 - 15.00 Old Trafford

Manchester United vs Brighton & Hove Albion dimulai pada 16 Sept 2026 pukul 15.00 EST dan 19.00 GMT.

United berupaya bangkit setelah patah hati di Derby Manchester

United membukukan rangkaian hasil yang cukup naik turun. Mereka mengawalinya dengan kekalahan mengejutkan 2-0 dari Hull pada hari pembuka, lalu sempat tertinggal dari Ipswich sebelum akhirnya menang 5-2 dalam pertandingan yang mereka dominasi di Old Trafford. Gol spektakuler Ainsley Maitland-Niles pada masa injury time di Hill Dickinson Stadium membuat mereka harus berbagi poin dengan Everton dalam hasil imbang 2-2, meski sempat dua kali unggul. Bruno Fernandes tampil gemilang untuk Manchester United, sudah mencatatkan tiga gol dan satu assist musim ini, tetapi ia menuai kontroversi ketika bentrok dengan Phil Foden dalam kekalahan 1-0 United dari Manchester City pada hari Minggu. Pemain Inggris itu dikartu merah setelah menendang Fernandes pada menit ke-23, tetapi United tetap kalah dalam pertandingan tersebut meski unggul jumlah pemain selama tiga perempat laga.

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Brighton yang produktif akan percaya diri menatap peluang mereka di Old Trafford

Tim Brighton asuhan Fabian Hürzeler tampil penuh gol musim ini. Brighton telah mencetak 13 gol dalam empat pertandingan Premier League sejauh ini, dengan dua kemenangan, kalah 4-3 dalam laga sengit di Stamford Bridge, dan bermain imbang 1-1 dengan Leeds. Mereka menghancurkan Coventry yang bermain dengan 10 orang 5-0 pada laga terakhir, dengan bintang Mali Malick Yalcoue kembali mengesankan di peran nomor 10 dan favorit suporter Pascal Gross mencatatkan dua assist.

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Perkiraan susunan pemain

United (4231): Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Mainoo, Tielemans; Mbuemo, Fernandes, Cunha; Sesko.

Brighton (4231): Verbruggen; Kadioglu, Vuskovic, Dunk, Boscagli; Gross, Ayari; Gomez, Yalcoue, De Cuyper; Kostoulas.

Kabar tim & skuad

Michael Carrick belum mengonfirmasi susunan pemain inti Manchester United jelang duel Carabao Cup ini, dan belum ada informasi cedera atau skorsing yang diberikan pada tahap ini. Pembaruan diperkirakan akan tersedia lebih dekat ke kick-off.

Detail skuad Brighton asuhan Fabian Hurzeler juga belum tersedia untuk saat ini. Kabar tim lebih lanjut akan ditambahkan setelah dikonfirmasi menjelang pertandingan di Old Trafford.

Performa

Manchester United menghadapi laga ini dengan catatan terbaru yang campur aduk, meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Laga terbaru mereka berakhir imbang 2-2 di markas Everton di Premier League, hasil yang terasa seperti kekalahan setelah United dua kali unggul. Kemenangan 5-2 atas Ipswich Town menjadi penampilan terbaik mereka belakangan ini, meski kekalahan kandang 2-0 dari Hull City pada awal Agustus memunculkan pertanyaan soal konsistensi lini belakang. Dalam lima pertandingan itu, United mencetak 11 gol dan kebobolan 11 gol.

Brighton meraih dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dari lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah imbang 1-1 di markas Leeds United di Premier League, dan mereka menunjukkan daya gedor lewat kemenangan 4-0 atas Aston Villa serta kemenangan 4-0 atas Tromsoe di kualifikasi Conference League. Satu-satunya kekalahan dalam rangkaian ini adalah kekalahan 4-3 di markas Chelsea. Brighton telah mencetak 12 gol dalam lima pertandingan terakhir mereka.

Rekor pertemuan

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi pada 24 Mei 2026, ketika Brighton mengalahkan Manchester United 3-0 di Amex dalam ajang Premier League. Dalam lima pertemuan terakhir, Brighton lebih unggul dengan tiga kemenangan berbanding satu milik United, dengan satu pertandingan lainnya juga dimenangkan Brighton. Satu-satunya kemenangan United dalam rangkaian ini adalah kemenangan kandang 4-2 di Premier League pada Oktober 2025.