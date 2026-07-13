Pratinjau Piala Dunia FIFA 2026 Prancis vs Spanyol: Semua yang perlu Anda ketahui

World Cup - Semi-Final 14 Jul 2026 - 15.00 AT&T Stadium

Prancis vs Spanyol akan dimulai pada 14 Jul 2026 pukul 15.00 EST dan 20.00 GMT.

Pertemuan besar antartim Eropa ini mempertemukan pressing bertempo tinggi melawan permainan penguasaan bola yang rumit, menjanjikan duel taktik elite di bawah sorotan lampu. Untuk memastikan taruhan pra-pertandingan dan prop pemain kustom Anda didukung fleksibilitas finansial maksimal, mendaftar dengan kode adalah pilihan ideal. Baca panduan sederhana kami untuk mengaktifkan reward Anda melalui kode promo Stake kami yang valid.

Raksasa Eropa bentrok di semifinal Piala Dunia

Menjejak semifinal Piala Dunia ketiga secara beruntun, juara dua kali Prancis harus menyingkirkan juara Eropa Spanyol untuk mencapai final ketiga berturut-turut. Ini adalah prospek yang sangat menggugah selera, dan kami punya semua yang perlu Anda ketahui menjelang duel raksasa pada Selasa, dengan Argentina atau Inggris menanti di partai puncak hari Minggu.

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Bagaimana Prancis dan Spanyol sampai di sini

Prancis tampil meyakinkan di turnamen ini dengan enam kemenangan beruntun, yang membuat mereka memuncaki Grup I. Prancis kemudian menyingkirkan Swedia, Paraguay, dan Maroko, mencetak 16 gol dalam prosesnya dan belum kebobolan satu gol pun di fase gugur sejauh ini. Kemenangan 1-0 atas Paraguay memperlihatkan mereka mampu bertahan dan meraih hasil saat tidak berada dalam performa terbaik, tetapi tim Didier Deschamps menampilkan permainan dominan melawan Maroko yang sangat solid, mengklaim kemenangan 2-0 meski penalti Kylian Mbappe gagal. Pemain Real Madrid itu menebusnya dengan lebih dari cukup, mencetak gol lalu memberi assist untuk Ousmane Dembele untuk membawa negaranya ke empat besar. Deschamps, yang memimpin dalam pertandingan Piala Dunia ke-26-nya di sini, tentu ingin mengakhiri kiprahnya dengan gaya.

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Spanyol tersendat di laga pembuka dengan hasil imbang 0-0 melawan Cabo Verde, tetapi mereka terus tampil semakin baik seiring turnamen berjalan. Kemenangan fase gugur atas Austria (3-0) dan Portugal (1-0) membawa mereka ke perempat-final, di mana mereka kebobolan gol pertama mereka di turnamen ini, tetapi mengalahkan Belgia 2-1 untuk memastikan pertemuan ini dengan Prancis. Ini baru penampilan semifinal Piala Dunia kedua bagi Spanyol dan yang pertama sejak mereka melangkah hingga menjadi juara di Afrika Selatan pada 2010.

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Mbappe tetap menjadi sosok utama

Dengan 20 gol Piala Dunia sepanjang karier atas namanya, Kylian Mbappe yang berusia 27 tahun hanya terpaut satu gol dari catatan Lionel Messi yang berjumlah 21 di turnamen ini. Mbappe bisa menyamai jumlah itu di sini, atau bahkan melampauinya, sebelum Messi dan Argentina berduel dengan Inggris pada Rabu. Mbappe akan bersikeras bahwa pencapaian individu tidak bisa dibandingkan dengan trofi tim, dan dia benar, tetapi itu adalah rekor luar biasa yang akan berusaha terus ia tambah saat membidik membawa timnya ke final lagi.

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Super-sub Merino bisa menyakiti Prancis

Bintang Arsenal Mikel Merino menjadi pemain pertama dalam sejarah Piala Dunia yang mencetak gol penentu kemenangan dalam dua laga fase gugur sebagai pemain pengganti berkat gol penentunya di masa injury time melawan Belgia. Merino akan berusaha memberi dampak penting lain dari bangku cadangan melawan Prancis, yang para pemain penggantinya belum berkontribusi langsung terhadap gol di fase gugur.

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Apakah Spanyol adalah tim momok bagi Prancis?

Sejak awal Rusia 2018, Spanyol hanya kalah sekali dari 27 pertandingan turnamen besar, tak terkalahkan dalam 14 laga terakhir sambil mencatatkan sembilan clean sheet. Tim asuhan pelatih Luis de La Fuente memenangi tujuh dari 10 pertemuan terakhir melawan Prancis dan akan sangat yakin dengan peluang mereka. Spanyol mengalahkan Prancis 2-1 di semifinal Euro 2024, dan mereka juga menang dalam thriller 5-4 di final UEFA Nations League 2025. Meski begitu, Spanyol adalah underdog di bandar taruhan Piala Dunia paling terkemuka di Inggris, dengan Spanyol dipatok di kisaran 9/4 oleh sebagian besar bandar taruhan terkemuka.

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Perkiraan XI Prancis

Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Koné, Rabiot; Dembélé, Olise, Doué; Mbappé.

Perkiraan XI Spanyol

Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal.

Prancis vs Spanyol: Fakta & angka

Sebelas dari 16 gol Prancis di Piala Dunia 2026 tercipta setelah jeda.

Prancis mencatat rata-rata tembakan tepat sasaran per laga terbanyak dibanding negara mana pun di Piala Dunia 2026 (7,8).

Hanya empat dari 16 laga terakhir Spanyol yang menghasilkan kedua tim sama-sama mencetak gol.

Lamine Yamal telah mencetak tiga gol dalam dua penampilannya melawan Prancis sejauh ini.

Spanyol belum kalah dalam satu pun dari 36 pertandingan terakhir mereka dalam 90 menit, sejak Maret 2024 (M26, S10). Jika laju luar biasa itu berlanjut di sini, mereka akan menyamai rekor sepanjang masa Italia, yaitu 37, yang ditorehkan pada 2021.

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Skuad 26 pemain Prancis

Kiper: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes).

Bek: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (Paris St-Germain), Theo Hernandez (Al Hilal), Ibrahima Konate (Liverpool), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Jules Kounde (Barcelona), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munich).

Gelandang: N'Golo Kante (Fenerbahçe), Manu Kone (Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (Paris St-Germain).

Penyerang: Maghnes Akliouche (Monaco), Bradley Barcola (Paris St-Germain), Rayan Cherki (Man City), Ousmane Dembele (Paris St-Germain), Desire Doue (Paris St-Germain), Michael Olise (Bayern Munich), Kylian Mbappe (Real Madrid), Jean-Phillippe Mateta (Crystal Palace), Marcus Thuram (Inter Milan).

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Skuad 26 pemain Spanyol

Kiper: Unai Simón (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Joan García (Barcelona).

Bek: Marcos Llorente (Atlético Madrid), Marc Pubill (Atlético Madrid), Pedro Porro (Tottenham), Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Eric García (Barcelona), Pau Cubarsi (Barcelona), Marc Cucurella (Real Madrid), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen).

Gelandang: Rodri (Manchester City), Martin Zubimendi (Arsenal), Mikel Merino (Arsenal), Pedri (Barcelona), Gavi (Barcelona), Fabian Ruiz (Paris St-Germain), Alex Baena (Atletico Madrid).

Penyerang: Yeremy Pino (Crystal Palace), Víctor Muñoz (Osasuna), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres (Barcelona), Lamine Yamal (Barcelona), Dani Olmo (Barcelona), Nico Williams (Athletic Bilbao), Borja Iglesias (Celta Vigo).

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Kabar tim & skuad

Pelatih kepala Prancis Didier Deschamps belum mengonfirmasi susunan pemain yang mungkin diturunkan, dan belum ada cedera atau skorsing resmi yang diumumkan. Kekhawatiran kebugaran utama jelang pertandingan ini adalah Kylian Mbappe, yang ditarik keluar saat perempat-final melawan Maroko karena masalah pergelangan kaki. Rekaman terbaru dari kamp latihan Prancis menunjukkan dia bergerak bebas dan dalam suasana hati yang baik, meski belum ada konfirmasi resmi mengenai status kebugarannya. Pembaruan lebih lanjut diperkirakan akan datang mendekati kick-off.

Pelatih Spanyol Luis de la Fuente juga belum merilis proyeksi XI, dan tidak ada cedera atau skorsing yang tercantum. Skuad tampak tersedia sepenuhnya, dengan Lamine Yamal termasuk di antara mereka yang diperkirakan akan tampil menonjol. Perubahan apa pun terkait ketersediaan kedua tim akan diperbarui di sini saat informasinya telah dikonfirmasi.

Laga Piala Dunia mendatang antara Prancis dan Spanyol mempertemukan dua negara kuat, menjanjikan pertarungan taktik yang intens di panggung internasional. Pertandingan turnamen besar dengan skala seperti ini memicu pembahasan luas di kalangan pendukung yang menganalisis dinamika tim dan ketersediaan pemain kunci menjelang pertandingan. Bagi penggemar sepak bola yang ingin menjelajahi pasar taruhan olahraga dan mengikuti odds langsung sepanjang kompetisi, menyelesaikan proses registrasi bet9ja menawarkan jalur langsung untuk mengakses berbagai opsi turnamen. Mendaftarkan akun lebih awal memastikan pengguna dapat dengan mudah memantau perkembangan pertandingan dan melihat opsi taruhan yang tersedia seiring turnamen berlangsung.

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