Premier League - Pekan 1 22 Agu 2026 - 12.30 Gtech Community Stadium

Brentford vs Tottenham Hotspur dimulai pada 22 Agu 2026 pukul 12.30 EST dan 17.30 GMT.

Brentford bertekad melangkah lebih jauh

Hanya selisih gol yang menghalangi Brentford lolos ke Eropa pada Mei, tetapi mereka telah berbisnis dengan baik di bursa transfer. Mereka menghabiskan lebih dari £60 juta pada musim panas ini, memecahkan rekor transfer klub untuk merekrut gelandang internasional Mali Mamadou Sangare dari Lens, sekaligus menambah pemain Premier League yang sudah terbukti seperti Callum Wilson dan Jaidon Anthony untuk memperkuat opsi serangan mereka.

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Thiago jadi kunci

Bisakah talisman Brasil Igor Thiago mengulangi aksi heroiknya dari musim lalu? Ia melakukan cukup banyak untuk merebut tempat di Piala Dunia bersama Brasil, tetapi ia hanya mencetak satu gol dalam enam pertandingan terakhir timnya, yang menunjukkan bahwa pemain 27 tahun itu bisa tampil tidak konsisten. Meski begitu, catatan 22 golnya hanya kalah dari 27 gol milik Erling Haaland.

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Rekrutan bintang Sangare datang untuk menambah sengat di lini tengah Brentford

Ketika Lens nyaris menggagalkan PSG merebut gelar Ligue 1 musim lalu, Mamadou Sangaré memainkan peran penting. Lini tengah Brentford telah kehilangan Jordan Henderson dan Christian Nørgaard dalam dua musim terakhir, meski Sangaré akan menawarkan kekuatan yang berbeda. Statistik Opta dari musim lalu menunjukkan hanya Elliot Anderson dan Exequiel Palacios dari Bayer Leverkusen yang mencatat rata-rata lebih banyak perebutan kembali penguasaan bola di lima liga top Eropa. Manajer Andrews antusias dengan kedatangannya, dengan mengatakan bahwa ia memberi tim sesuatu yang sebelumnya tidak mereka miliki.

Ketergantungan pada bola mati

Brentford mencetak 10 gol dari situasi bola mati musim lalu, jumlah yang menjadi rekor paling sedikit bersama mereka dalam satu kampanye Premier League, dan hanya tiga tim di divisi tersebut yang memiliki catatan lebih buruk. Namun, tidak ada klub di divisi itu yang lebih bergantung pada tendangan bebas, sepak pojok, dan lemparan ke dalam untuk menciptakan peluang tembakan. Sebanyak 41,2% dari tembakan mereka berasal dari situasi bola mati; hanya Union Berlin dan Getafe yang memiliki angka lebih tinggi dalam metrik itu di lima liga top Eropa.

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Spurs yang belanja besar ingin melupakan musim 2025-26 yang buruk

Enam pemain anyar berstatus marquee semuanya tampil mengesankan dalam pramusim untuk Tottenham, yang musim lalu nyaris lolos dari ancaman degradasi. Duet lini tengah baru senilai £185 juta, Sandro Tonali dan Mateus Fernandes, menjadi rekrutan yang mencolok, begitu pula para bek Marcos Senesi dan Jan Paul van Hecke. Mereka mungkin dibutuhkan pada hari pembukaan, dengan bek bintang Micky van de Ven tidak memainkan sedetik pun aksi di pramusim. Pedro Porro, Mohammed Kudus, dan Destiny Udogie juga gagal tampil di pramusim, yang berarti bek kiri baru Andy Robertson seharusnya menjadi starter. Archie Gray yang berusia 20 tahun bisa jadi akan tampil sebagai starter di posisi bek kanan. Pemain muda serbabisa itu menjadi kapten klub pada pramusim setelah Cristian Romero pindah ke Atletico Madrid.

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Perkiraan susunan pemain

Brentford (433): Kelleher; Kayode, Ajer, Collins, Lewis-Potter; Janelt, Sangare, Jensen; Ouattara, Thiago, Schade.

Tottenham (4231): Kinsky; Gray, Van Hecke, Senesi, Robertson; Tonali, Bergvall; Moore, Gallagher, Tel; Richarlison.

Kabar tim & skuad

Keith Andrews tidak akan diperkuat Yehor Yarmoliuk dan Sepp van den Berg karena cedera saat Brentford bersiap untuk laga pembuka. Belum ada perkiraan susunan pemain inti yang dikonfirmasi, dan pembaruan lebih lanjut diperkirakan akan datang mendekati kick-off.

Tottenham datang dengan daftar cedera yang panjang yang akan menguji kedalaman skuad De Zerbi sejak awal. Wilson Odobert, Xavi Simons, Dejan Kulusevski, Cristian Romero, Guglielmo Vicario, Micky van de Ven, Mateus Fernandes, James Maddison, dan Dominic Solanke semuanya absen. Belum ada perkiraan susunan pemain yang diberikan, dan aktivitas transfer klub yang masih berlangsung masih bisa mengubah situasi sebelum kick-off.

Performa

Lima hasil terakhir Brentford menunjukkan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan. Laga terbaru mereka adalah kemenangan 4-2 atas Rennes dalam laga uji coba pramusim, sementara pertandingan terakhir mereka di Premier League musim lalu berakhir imbang 1-1 dengan Liverpool. Brentford juga bermain imbang 2-2 dengan Crystal Palace sebelum menderita kekalahan 3-0 dari Manchester City, dengan kemenangan 3-0 atas West Ham melengkapi rangkaian itu. Dalam lima pertandingan tersebut, mereka mencetak sembilan gol dan kebobolan tujuh.

Lima hasil terakhir Tottenham menunjukkan empat kemenangan dan satu hasil imbang, meski catatan itu hampir sepenuhnya dibangun dari laga uji coba pramusim. Laga terbaru mereka adalah hasil imbang 1-1 dengan Getafe, sementara sebelumnya mereka mengalahkan Chelsea 2-1 dalam sebuah laga uji coba. Tottenham juga meraih kemenangan atas Sydney FC, Auckland FC, dan Milton Keynes Dons selama program pramusim mereka. Absennya pertandingan kompetitif membuat performa mereka sulit dinilai menjelang laga pembuka Premier League.

Rekor pertemuan

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini berakhir imbang 0-0 di Gtech Community Stadium pada Januari 2026. Tottenham memenangkan pertemuan sebelumnya 2-0 di kandang pada Desember 2025. Dalam lima pertemuan terakhir di Premier League, Tottenham menang tiga kali, Brentford tidak pernah menang, dan dua pertandingan berakhir imbang, dengan Tottenham mencetak 10 gol dan Brentford tiga gol dalam rangkaian tersebut.