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LaLiga
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Pratinjau LaLiga: Valencia vs Barcelona

LaLiga
Barcelona
Valencia
Raphinha
L. Yamal

Pratinjau lengkap pertandingan Valencia vs Barcelona di musim LaLiga 2026-27. Kami membahas taktik, kabar tim, transfer, dan banyak lagi.

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LaLiga - Pekan 4
Estadio Mestalla

Valencia vs Barcelona dimulai pada 6 September 2026 pukul 10.15 EST dan 15.15 GMT.

Juara bertahan Barca tampak sebagai tim yang harus dikalahkan

Pelatih Barca Hansi Flick menurunkan Adami, Raphinha, Fermin Lopez, Lamine Yamal, dan Espart sebagai starter dalam laga pembuka sang juara melawan Elche, dan tim Catalan itu terlalu tangguh bagi tuan rumah mereka, dengan menang 5-0. Setelah itu, mereka meraih kemenangan 2-0 atas Athletic Bilbao dan kemenangan 5-2 atas Rayo Vallecano.

FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Awal yang sulit untuk Valencia

Valencia baru meraih satu poin dari tiga laga pembuka LaLiga mereka, dengan penyerang Nigeria Umar Sadiq mencetak satu-satunya gol mereka musim ini sejauh ini, dalam kekalahan 3-1 dari Deportivo La Coruna. Situasi tidak menjadi lebih mudah dengan duel melawan sang juara.

Pemain kunci, kabar cedera & statistik

  • Gol kedua Lamine Yamal melawan Rayo Vallecano adalah golnya yang ke-50 untuk klub, menjadikannya pemain termuda di lima liga top Eropa yang mencapai tonggak itu.
  • Tidak satu pun dari 40 pertemuan terakhir antara kedua tim ini berakhir tanpa gol.
  • Raphinha telah mencetak lima gol LaLiga musim ini untuk Barca.
FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Transfer Barcelona

Pemenang Bola Emas Piala Dunia Spanyol, Rodri, menjadi rekrutan utama setelah bergabung dari Man City dalam kesepakatan senilai awal €60 juta. Di lini serang, Anthony Gordon (€70 juta), Karim Adeyemi (€22 juta), dan Jesse Bisiwu (€8,5 juta) semuanya didatangkan untuk menggantikan Robert Lewandowski, Ferran Torres, dan Marcus Rashford yang telah pergi.

FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Perkiraan susunan pemain

Valencia (532): Dimitrievski; Rioja, Martínez, Diakhaby, Tarrega, Vázquez; Urginic, Pepelu, Sato; Guerra, Sadiq.

Barcelona (4231): Garcia; Kounde, Christensen, Cubarsi, Espart; Bernal, Pedri; Yamal, Olmo, Gordon; Raphinha.

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Valencia vs Barcelona

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Valencia
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Formasi
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BAR
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Barcelona
BAR

Manajer

  • C. Corberan

Carlos Corberan kehilangan beberapa pemain tim utama untuk menyambut kedatangan Barcelona. Sergi Canos, Diego Lopez, Jose Copete, Guido Rodriguez, dan Justin De Haas semuanya tercatat cedera, membuat skuad Valencia menipis menjelang pertandingan ini. Saat ini tidak ada skorsing yang tercatat untuk tim tuan rumah.

Hansi Flick juga harus menghadapi absennya sejumlah pemain. Roony Bardghji, Frenkie de Jong, dan Gavi masih menepi karena cedera untuk Barcelona. Belum ada perkiraan susunan pemain yang dikonfirmasi untuk kedua tim, dan pembaruan lebih lanjut diperkirakan akan datang mendekati kick-off.

Performa

VAL

VAL - Performa

CDT
K0-1
HER
M2-0
CEL
S0-0
BET
K0-1
COR
K3-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
3/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5
BAR

BAR - Performa

BAS
M2-5
AHL
M2-1
ELC
M0-5
ATH
M2-0
RAY
M5-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
19/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Valencia memenangi satu, imbang satu, dan kalah tiga dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 3-1 di LaLiga dari Deportivo de A Coruna pada 30 Agustus, dan sebelum itu mereka kalah 1-0 dari Real Betis. Hasil imbang 0-0 dengan Celta Vigo terjadi di antara dua kekalahan tersebut. Satu-satunya kemenangan Valencia dalam rangkaian itu datang dalam laga uji coba pramusim melawan Hercules, 2-0. Mereka telah mencetak dua gol dan kebobolan lima gol dalam tiga pertandingan kompetitif mereka musim ini.

Barcelona memenangi empat dari lima pertandingan terakhir mereka, dengan satu-satunya kekalahan datang dalam laga uji coba pramusim melawan Udinese. Sejak saat itu, mereka tidak terkalahkan, dengan mengalahkan Al Ahly, Basel, Elche, dan Athletic Bilbao secara beruntun. Dalam empat kemenangan itu, Barcelona mencetak 14 gol dan kebobolan dua, termasuk kemenangan 5-0 atas Elche dan hasil 2-0 melawan Athletic Bilbao dalam laga LaLiga terbaru mereka.

Rekor head-to-head

Head to Head

ValenciaSeriBarcelona
1
0
4
LaLiga
Valencia badge
Valencia
VAL
3
Barcelona badge
Barcelona
BAR
1
FT
LaLiga
Barcelona badge
Barcelona
BAR
6
Valencia badge
Valencia
VAL
0
FT
Copa del Rey
Valencia badge
Valencia
VAL
0
Barcelona badge
Barcelona
BAR
5
FT
LaLiga
Barcelona badge
Barcelona
BAR
7
Valencia badge
Valencia
VAL
1
FT
LaLiga
Valencia badge
Valencia
VAL
1
Barcelona badge
Barcelona
BAR
2
FT
5Gol yang Dicetak21
Pertandingan lebih dari 2.5 gol5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi di LaLiga pada 23 Mei 2026, ketika Valencia mengalahkan Barcelona 3-1 di Estadio Mestalla. Sebelumnya, rekor pertemuan sangat berpihak kepada Barcelona. Barcelona menang 6-0 di kandang pada September 2025, mengalahkan Valencia 5-0 di Copa del Rey pada Februari 2025, dan mencatat kemenangan 7-1 di LaLiga pada Januari 2025. Dalam lima pertemuan terakhir, Barcelona membukukan empat kemenangan berbanding satu milik Valencia, dengan mencetak 21 gol dan kebobolan lima.

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
BarcelonaBarcelonaBAR
3300122+109
M
M
M
2
Real MadridReal MadridRMA
3300102+89
M
M
M
3
Atletico MadridAtletico MadridATM
321073+47
M
S
M
4
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
321051+47
M
S
M
5
OsasunaOsasunaOSA
321031+27
M
M
S
6
SevillaSevillaSEV
320165+16
K
M
M
7
Real BetisReal BetisBET
320145-16
K
M
M
8
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
312053+25
M
S
S
9
LevanteLevanteLEV
31115504
M
S
K
10
Racing SantanderRacing SantanderSAN
31115504
M
K
S
11
EspanyolEspanyolESP
310254+13
K
K
M
12
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
310235-23
M
K
K
13
Real SociedadReal SociedadRSO
310236-33
M
K
K
14
GetafeGetafeGET
310214-33
K
M
K
15
VillarrealVillarrealVIL
302145-12
K
S
S
16
Celta VigoCelta VigoCEL
301214-31
K
K
S
17
ValenciaValenciaVAL
301214-31
K
K
S
18
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
301248-41
K
S
K
19
ElcheElcheELC
301239-61
K
K
S
20
MalagaMalagaMAL
301217-61
K
S
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Degradasi

Di LaLiga, Valencia saat ini berada di posisi ke-18, sementara Barcelona di peringkat keempat setelah pekan-pekan awal musim.

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