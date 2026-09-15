LaLiga - Pekan 7 19 Sep 2026 - 15.00 Estadio R. Sanchez Pizjuan

Sevilla vs Barcelona akan kick-off pada 19 September 2026 pukul 15.00 EST dan 19.00 GMT.

Barça sedang dalam performa mengerikan saat para pesaing mengawasi

Juara bertahan Barcelona sedang dalam performa gemilang baik di kompetisi domestik maupun di Eropa. Tim asuhan Hansi Flick memenangi kelima pertandingan liga mereka, dan mencetak 21 gol dalam prosesnya. Mereka terlihat tak terbendung pada beberapa kesempatan, dengan trio depan yang cair saling bertukar posisi dan membuat kekacauan, meski mereka tidak menggunakan striker murni. Kapten klub Raphinha sedang berada dalam performa terbaik dalam hidupnya saat bermain sebagai false 9, rekrutan baru Anthony Gordon sudah menjadi favorit suporter berkat penampilannya yang tak kenal lelah di sisi kiri, dan talisman Lamine Yamal terus mempermainkan para bek sisi kiri.

Getty Images

Sevilla terlihat jauh lebih baik setelah musim 2025-26 yang berat

Tuan rumah juga memulai dengan baik. Tiga kemenangan dari lima laga membuat Sevilla berada di posisi keenam klasemen sementara LaLiga. Satu-satunya noda sejauh ini adalah kekalahan kandang dari Atletico Madrid. Ini sudah menjadi peningkatan besar dibanding musim lalu ketika mereka finis di posisi ke-13 klasemen, dan memiliki rekor kandang terburuk keempat di divisi tersebut. Namun, ini adalah ujian awal yang sesungguhnya, melawan trio serang menakutkan yang bisa mencetak gol dari situasi apa pun.

Getty Images

Statistik kunci & kabar cedera

Lima pertemuan terakhir LaLiga menghasilkan 26 gol.

Raphinha dari Barcelona sudah mencatatkan enam gol dan tiga assist di LaLiga musim ini.

Delapan gol terakhir Sevilla di semua kompetisi semuanya dicetak oleh pemain yang berbeda.

Perkiraan susunan pemain

Sevilla (442): Vlachodimos; Iglesias, López, Salas, Suazo; Sierra, Agoume, Fofana, Correia; Stassin, Romero.

Barça (433): Joan García; Eric García, Cubarsí, Martin, Espart; López, Rodri, Pedri; Yamal, Raphinha, Gordon.

Kabar tim & skuad

Sevilla akan tanpa Ruben Vargas karena cedera menjelang laga ini, dan tim Luis Garcia tidak memiliki pemain yang terkena skorsing pada tahap ini. Pembaruan lebih lanjut diperkirakan akan datang mendekati kick-off.

Barcelona datang dengan dua masalah cedera mereka sendiri. Roony Bardghji dan Frenkie de Jong sama-sama menepi untuk Hansi Flick, meski kedalaman skuad memastikan hasil mereka tidak terganggu saat keduanya absen.

Performa

Sevilla mencatatkan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di LaLiga. Laga terbaru mereka adalah kemenangan kandang 1-0 atas Valencia pada 11 September, dan mereka juga meraih kemenangan tandang 3-1 di markas Athletic Bilbao pada Agustus. Satu-satunya kekalahan dalam rangkaian itu datang saat melawan Atletico Madrid, yang mengalahkan mereka 3-1 di Pizjuan pada 29 Agustus. Dalam lima pertandingan tersebut, Sevilla mencetak enam gol dan kebobolan enam gol.

Barcelona memenangi kelima pertandingan terakhir mereka di LaLiga dan Liga Champions, mencetak 17 gol dan hanya kebobolan dua gol. Laga terbaru mereka adalah kemenangan 4-2 di markas Levante pada 13 September, dan mereka juga mencetak lima gol masing-masing ke gawang Feyenoord dan Valencia dalam rangkaian itu. Tim Flick mencatatkan clean sheet beruntun dalam laga tandang dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan melambat.

Rekor pertemuan

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi pada Maret 2026, ketika Barcelona menang 5-2 di kandang dalam ajang LaLiga. Sebelum itu, Sevilla mengalahkan Barcelona 4-1 di Pizjuan pada Oktober 2025, yang menjadi satu-satunya kemenangan mereka dalam lima pertemuan terakhir. Barcelona memenangi tiga dari lima pertemuan tersebut, dengan Sevilla meraih satu kemenangan dan satu kekalahan di kandang dalam periode itu.

Klasemen

Dalam klasemen LaLiga saat ini, Barcelona berada di posisi pertama sementara Sevilla menempati peringkat kelima.