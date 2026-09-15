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LaLiga
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Estadio R. Sanchez Pizjuan
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Pratinjau LaLiga Sevilla vs Barcelona: Semua yang perlu Anda ketahui

LaLiga
Barcelona
Sevilla
Raphinha
L. Yamal
A. Gordon

Pratinjau lengkap pertandingan Sevilla vs Barcelona di LaLiga. Kami membahas taktik, kabar tim, performa, dan banyak lagi.

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LaLiga - Pekan 7
Estadio R. Sanchez Pizjuan

Sevilla vs Barcelona akan kick-off pada 19 September 2026 pukul 15.00 EST dan 19.00 GMT.

Barça sedang dalam performa mengerikan saat para pesaing mengawasi

Juara bertahan Barcelona sedang dalam performa gemilang baik di kompetisi domestik maupun di Eropa. Tim asuhan Hansi Flick memenangi kelima pertandingan liga mereka, dan mencetak 21 gol dalam prosesnya. Mereka terlihat tak terbendung pada beberapa kesempatan, dengan trio depan yang cair saling bertukar posisi dan membuat kekacauan, meski mereka tidak menggunakan striker murni. Kapten klub Raphinha sedang berada dalam performa terbaik dalam hidupnya saat bermain sebagai false 9, rekrutan baru Anthony Gordon sudah menjadi favorit suporter berkat penampilannya yang tak kenal lelah di sisi kiri, dan talisman Lamine Yamal terus mempermainkan para bek sisi kiri.

FBL-ESP-LIGA-LEVANTE-BARCELONAGetty Images

Sevilla terlihat jauh lebih baik setelah musim 2025-26 yang berat

Tuan rumah juga memulai dengan baik. Tiga kemenangan dari lima laga membuat Sevilla berada di posisi keenam klasemen sementara LaLiga. Satu-satunya noda sejauh ini adalah kekalahan kandang dari Atletico Madrid. Ini sudah menjadi peningkatan besar dibanding musim lalu ketika mereka finis di posisi ke-13 klasemen, dan memiliki rekor kandang terburuk keempat di divisi tersebut. Namun, ini adalah ujian awal yang sesungguhnya, melawan trio serang menakutkan yang bisa mencetak gol dari situasi apa pun.

Sevilla FC v Valencia CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Statistik kunci & kabar cedera

  • Lima pertemuan terakhir LaLiga menghasilkan 26 gol.
  • Raphinha dari Barcelona sudah mencatatkan enam gol dan tiga assist di LaLiga musim ini.
  • Delapan gol terakhir Sevilla di semua kompetisi semuanya dicetak oleh pemain yang berbeda.

Perkiraan susunan pemain

Sevilla (442): Vlachodimos; Iglesias, López, Salas, Suazo; Sierra, Agoume, Fofana, Correia; Stassin, Romero.

Barça (433): Joan García; Eric García, Cubarsí, Martin, Espart; López, Rodri, Pedri; Yamal, Raphinha, Gordon.

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Sevilla vs Barcelona

Manajer

  • L. Garcia

Sevilla akan tanpa Ruben Vargas karena cedera menjelang laga ini, dan tim Luis Garcia tidak memiliki pemain yang terkena skorsing pada tahap ini. Pembaruan lebih lanjut diperkirakan akan datang mendekati kick-off.

Barcelona datang dengan dua masalah cedera mereka sendiri. Roony Bardghji dan Frenkie de Jong sama-sama menepi untuk Hansi Flick, meski kedalaman skuad memastikan hasil mereka tidak terganggu saat keduanya absen.

Performa

SEV

SEV - Performa

RAY
M2-1
ATH
M1-3
ATM
K1-3
ESP
S1-1
VAL
M1-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
BAR

BAR - Performa

ATH
M2-0
RAY
M5-2
VAL
M0-5
FEY
M5-1
LEV
M2-4
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
21/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Sevilla mencatatkan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di LaLiga. Laga terbaru mereka adalah kemenangan kandang 1-0 atas Valencia pada 11 September, dan mereka juga meraih kemenangan tandang 3-1 di markas Athletic Bilbao pada Agustus. Satu-satunya kekalahan dalam rangkaian itu datang saat melawan Atletico Madrid, yang mengalahkan mereka 3-1 di Pizjuan pada 29 Agustus. Dalam lima pertandingan tersebut, Sevilla mencetak enam gol dan kebobolan enam gol.

Barcelona memenangi kelima pertandingan terakhir mereka di LaLiga dan Liga Champions, mencetak 17 gol dan hanya kebobolan dua gol. Laga terbaru mereka adalah kemenangan 4-2 di markas Levante pada 13 September, dan mereka juga mencetak lima gol masing-masing ke gawang Feyenoord dan Valencia dalam rangkaian itu. Tim Flick mencatatkan clean sheet beruntun dalam laga tandang dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan melambat.

Rekor pertemuan

Head to Head

SevillaSeriBarcelona
1
0
4
LaLiga
Barcelona badge
Barcelona
BAR
5
Sevilla badge
Sevilla
SEV
2
FT
LaLiga
Sevilla badge
Sevilla
SEV
4
Barcelona badge
Barcelona
BAR
1
FT
LaLiga
Sevilla badge
Sevilla
SEV
1
Barcelona badge
Barcelona
BAR
4
FT
LaLiga
Barcelona badge
Barcelona
BAR
5
Sevilla badge
Sevilla
SEV
1
FT
LaLiga
Sevilla badge
Sevilla
SEV
1
Barcelona badge
Barcelona
BAR
2
FT
9Gol yang Dicetak17
Pertandingan lebih dari 2.5 gol5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol5/5

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi pada Maret 2026, ketika Barcelona menang 5-2 di kandang dalam ajang LaLiga. Sebelum itu, Sevilla mengalahkan Barcelona 4-1 di Pizjuan pada Oktober 2025, yang menjadi satu-satunya kemenangan mereka dalam lima pertemuan terakhir. Barcelona memenangi tiga dari lima pertemuan tersebut, dengan Sevilla meraih satu kemenangan dan satu kekalahan di kandang dalam periode itu.

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
BarcelonaBarcelonaBAR
5500214+1715
M
M
M
M
M
2
Real MadridReal MadridRMA
5401144+1012
M
K
M
M
M
3
Real BetisReal BetisBET
540176+112
M
M
K
M
M
4
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
5311115+610
K
M
M
S
M
5
Atletico MadridAtletico MadridATM
5311106+410
M
K
M
S
M
6
SevillaSevillaSEV
531186+210
M
S
K
M
M
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
523096+39
S
M
M
S
S
8
EspanyolEspanyolESP
521285+37
M
S
K
K
M
9
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
521276+17
S
M
M
K
K
10
Racing SantanderRacing SantanderSAN
52129907
M
K
M
K
S
11
OsasunaOsasunaOSA
521258-37
K
K
M
M
S
12
Real SociedadReal SociedadRSO
6213611-57
K
M
S
M
K
13
LevanteLevanteLEV
512279-25
K
S
M
S
K
14
GetafeGetafeGET
512236-35
S
S
K
M
K
15
Celta VigoCelta VigoCEL
604236-34
S
S
S
K
K
16
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
5113814-64
K
M
K
S
K
17
MalagaMalagaMAL
503228-63
S
S
K
S
K
18
VillarrealVillarrealVIL
5023710-32
K
K
K
S
S
19
ElcheElcheELC
5023613-72
S
K
K
K
S
20
ValenciaValenciaVAL
5014110-91
K
K
K
K
S
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Degradasi

Dalam klasemen LaLiga saat ini, Barcelona berada di posisi pertama sementara Sevilla menempati peringkat kelima.

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