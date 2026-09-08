Pratinjau LaLiga Real Madrid vs Rayo Vallecano: Semua yang perlu Anda ketahui

Real Madrid vs Rayo Vallecano: Detail pertandingan

LaLiga - Pekan 5 12 Sep 2026 - 15.00 Estadio Bernabeu

Real Madrid dan Rayo Vallecano akan kick-off pada 12 September 2026 pukul 19.00 GMT (15.00 EST / 20.00 BST / 21.00 SAST).

Derbi sesama Madrid di ibu kota

Real Madrid kembali ke Santiago Bernabéu untuk menjamu tetangga mereka, Rayo Vallecano, pada pekan ke-5 musim LaLiga 2026/27. Setelah pekan yang menantang dengan kekalahan di kompetisi domestik dan laga pembuka Liga Champions di pertengahan pekan, Real Madrid berupaya mengunci kemenangan kandang yang menentukan untuk menjaga laju dalam perburuan gelar. Bagi Rayo Vallecano, perjalanan singkat melintasi kota setelah kemenangan dramatis memberi dorongan kepercayaan diri tambahan saat mereka mencoba mengganggu rival sekota mereka.

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Kemunduran Real Madrid di pekan ke-4: Tersandung saat tandang ke Real Betis

Real Madrid memasuki laga Sabtu dengan mencari respons domestik yang kuat setelah kalah 1-0 di kandang Real Betis di Estadio de La Cartuja pada pekan ke-4 (4 September). Meski menciptakan peluang lewat kelompok penyerang yang dipimpin Kylian Mbappé dan Vinícius Júnior, Madrid kebobolan gol pada menit ke-81 oleh Troy Parrott. Penalti Mbappé pada masa injury time berhasil ditepis, membuat Real Madrid pulang tanpa poin dan termotivasi untuk memulihkan ketajaman mereka di kandang.

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Dwigol Camello membawa Rayo Vallecano menumbangkan Racing Club

Rayo Vallecano bertandang ke Bernabéu dengan semangat tinggi setelah kemenangan kandang eksplosif 3-2 atas Real Racing Club pada pekan ke-4 (5 September). Andrei Rațiu membuka skor pada menit ke-17 sebelum penyerang Sergio Camello menampilkan performa penentu dengan dua gol (43', 47'). Meski menerima kartu merah di akhir laga untuk Fran Pérez dan Jorge de Frutos, Rayo tetap bertahan sepanjang masa injury time untuk mengamankan tiga poin penuh dalam duel dramatis dengan lima gol.

Harga diri ibu kota dan poin liga vital yang dipertaruhkan

Secara historis, lawatan ke Bernabéu menjadi tantangan berat bagi Rayo Vallecano, meski pertandingan antara dua tetangga Madrid ini konsisten menghadirkan tempo tinggi dan duel fisik yang intens. Mesin kreativitas sentral Real Madrid yang dipimpin Jude Bellingham dan Federico Valverde akan berusaha membongkar blok tengah Rayo, sementara Rayo akan mengandalkan serangan balik cepat melalui Andrei Rațiu dan Sergio Camello. Dengan posisi awal klasemen liga yang dipertaruhkan, derbi hari Sabtu menjanjikan drama tinggi sejak peluit pertama.

Kabar tim & skuad

Real Madrid menghadapi laga ini tanpa tiga pemain tim utama. Eder Militao, Rodrygo, dan Ferland Mendy semuanya tercatat mengalami cedera, membuat Mourinho harus mengambil keputusan di lini pertahanan dan serangan. Belum ada susunan pemain perkiraan yang dikonfirmasi, dan pembaruan diperkirakan akan datang mendekati kick-off.

Rayo Vallecano menghadapi kekhawatiran cedera mereka sendiri. Kiper Augusto Batalla masih menepi, situasi yang mendorong perekrutan pinjaman Emil Audero dari Como pada hari terakhir bursa transfer. Isi Palazon juga absen karena cedera. Tidak ada skorsing yang tercatat untuk kedua tim, dan belum ada starting XI yang dikonfirmasi oleh Rayo pada tahap ini.

Performa

Real Madrid memasuki pertandingan ini dalam kondisi sangat baik, memenangi lima laga terbaru mereka di LaLiga dan laga persahabatan pramusim. Di LaLiga saja, mereka telah memenangi tiga pertandingan beruntun, termasuk kemenangan 4-0 atas Malaga pada 30 Agustus dan kemenangan 4-1 melawan Real Sociedad empat hari sebelumnya. Dalam tiga pertandingan liga tersebut, Madrid mencetak sembilan gol dan kebobolan dua, dengan kemenangan tandang di markas Espanyol melengkapi rangkaian hasil yang solid.

Catatan terbaru Rayo Vallecano cukup sulit dibaca. Mereka hanya mampu meraih satu kemenangan dari lima pertandingan terakhir, yaitu kemenangan pramusim atas Sporting Charleroi. Di LaLiga, mereka meraih satu poin dari tiga laga, bermain imbang 1-1 dengan Deportivo Alaves sebelum kalah dari Sevilla dan kemudian menelan kekalahan telak 5-2 dari Barcelona pada 31 Agustus. Rayo telah mencetak empat gol dan kebobolan sembilan dalam lima penampilan terbaru mereka.

Rekor pertemuan

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi di LaLiga pada 1 Februari 2026, dengan Real Madrid menang 2-1 di Bernabeu. Sebelumnya, Rayo menahan Madrid dengan hasil imbang tanpa gol di Vallecas pada November 2025. Dalam lima pertemuan terakhir di LaLiga, Real Madrid menang dua kali, imbang dua kali, dan tidak pernah kalah, dengan Rayo tidak meraih kemenangan dalam rangkaian tersebut. Pertemuan paling dramatis dalam data ini adalah hasil imbang 3-3 di Vallecas pada Desember 2024.