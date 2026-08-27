LaLiga - Pekan 3 30 Agu 2026 - 11.00 Estadio Bernabeu

Real Madrid vs Málaga dimulai pada 30 Agustus 2026 pukul 11.00 EST dan 16.00 GMT.

Konteks pertandingan Real Madrid vs Málaga

Madrid, di bawah asuhan Jose Mourinho untuk kali kedua, membutuhkan gol menit ke-90 dari pemain pengganti Carlos Espi, rekrutan baru senilai €22 juta dari Levante, untuk meraih kemenangan tandang 2-1 atas Espanyol pada laga pembuka musim mereka. Jude Bellingham mencetak gol pembuka mereka, dengan assist dari playmaker Turki berbakat Arda Guler. Setelah itu mereka meraih kemenangan nyaman 4-1 atas Real Sociedad berkat hat-trick Kylian Mbappe dan satu gol dari Vini Jr.

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Málaga yang baru promosi menjalani awal yang sulit, kalah 2-0 dari Atlético Madrid lalu bermain imbang 1-1 dengan sesama tim promosi Deportivo La Coruña. Ini menjadi laga yang mengingatkan pada masa lalu dalam banyak hal, karena kedua tim sama-sama terdegradasi dari LaLiga pada 2018 dan akhirnya kini kembali ke kasta tertinggi sepak bola Spanyol.

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Siapa yang direkrut Real Madrid dan Málaga?

Real Madrid merekrut beberapa pemain bertahan baru, terutama Marc Cucurella dari Chelsea, Ibrahima Konate dari Liverpool, dan Denzel Dumfries dari Inter. Namun, rekrutan utama mereka adalah winger remaja Pantai Gading Yan Diomande, yang menjadi galactico terbaru Madrid dengan banderol €125 juta. Bernardo Silva adalah investasi cerdas lain di lini tengah dari Manchester City, playmaker Portugal itu datang dengan status bebas transfer.

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Keterbatasan anggaran Málaga membuat mereka hanya bisa mendatangkan pemain pinjaman dan bebas transfer. Mereka mencari pemain dari tim-tim papan bawah LaLiga, dengan merekrut Jose Salinas dari Espanyol, Carlos Dotor dari Celta Vigo, dan Juan Cruz dari Leganés.

Perkiraan susunan pemain

Real Madrid (4231): Courtois; Dumfries, Konate, Huijsen, Carreras; Silva, Valverde; Guler, Bellingham, Vini Jr; Mbappe.

Málaga (4231): Herrero; Puga, Recio, Galilea, Rafita; Lorenzo, Merino; Cruz, Dotor, Muñoz; Chupe.

Berita tim & skuad

Jose Mourinho tidak bisa memainkan cukup banyak pemain tim utama untuk laga ini. Eder Militao, Rodrygo, Ferland Mendy, Raul Asencio, Thiago Pitarch, dan Endrick semuanya tercatat cedera, sehingga kedalaman lini belakang dan lini serang Madrid menipis. Belum ada susunan pemain inti yang mungkin dikonfirmasi, dan saat ini tidak ada skorsing yang tercatat dalam skuad. Pembaruan akan ditambahkan mendekati kick-off seiring perkembangan situasi.

Pelatih kepala Malaga Juan Funes juga harus mengatasi masalah cedera. Moussa Diarra, Fernando Calero, dan Diego Murillo semuanya absen untuk lawatan ke Madrid. Tidak ada skorsing yang tercatat untuk tim tamu, dan belum ada perkiraan starting XI yang dikonfirmasi pada tahap ini.

Performa

Real Madrid datang dengan performa kuat, memenangi empat dari lima pertandingan terakhir mereka dan sekali imbang. Laga terbaru mereka adalah kemenangan tandang 1-2 atas Espanyol di LaLiga, setelah sebelumnya menang 0-3 atas Schalke 04 dalam laga persahabatan. Madrid juga mengalahkan Deportivo de A Coruna 0-1 dan Ferencvaros 1-2 pada pramusim, dengan hasil imbang 2-2 melawan Fiorentina menjadi satu-satunya laga di mana mereka kehilangan poin dalam lima pertandingan tersebut.

Catatan terbaru Malaga jauh lebih beragam. Tim asuhan Juan Funes mencatat satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dari lima pertandingan terakhir mereka. Hasil LaLiga terbaru mereka adalah kekalahan 2-0 dari Atletico Madrid, dan mereka juga takluk 2-1 dari AD Ceuta FC dalam laga persahabatan pramusim. Hasil imbang 2-2 melawan Fulham dan kebuntuan 2-2 kontra Al Ittihad menunjukkan Malaga mampu bersaing, sementara kemenangan 4-2 atas Al-Arabi menjadi satu-satunya kemenangan mereka dalam lima pertandingan tersebut.

Rekor pertemuan

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi pada April 2018, saat Malaga menjamu Real Madrid di LaLiga dan kalah 1-2. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, semuanya dimainkan di LaLiga, Real Madrid unggul jelas dengan tiga kemenangan berbanding nol milik Malaga, serta dua hasil imbang. Madrid mencetak 10 gol dalam lima pertandingan tersebut dibanding lima milik Malaga, dengan satu-satunya hasil yang sama-sama mereka raih adalah imbang 1-1 di kandang Malaga pada Februari 2016.

Klasemen

Di klasemen LaLiga saat ini, Real Madrid berada di posisi keenam sementara Malaga menempati peringkat ke-19 setelah rangkaian laga pembuka.