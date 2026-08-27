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LaLiga
team-logoReal Madrid
Estadio Bernabeu
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Pratinjau LaLiga: Real Madrid vs Malaga

LaLiga
Real Madrid
Malaga
J. Bellingham
J. Mourinho
I. Konate
B. Silva
M. Cucurella
Y. Diomande

Pratinjau lengkap pertandingan Real Madrid vs Malaga pada musim LaLiga 2026-27. Kami membahas taktik, kabar tim, transfer, dan banyak lagi.

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LaLiga - Pekan 3
Estadio Bernabeu

Real Madrid vs Málaga dimulai pada 30 Agustus 2026 pukul 11.00 EST dan 16.00 GMT.

Konteks pertandingan Real Madrid vs Málaga

Madrid, di bawah asuhan Jose Mourinho untuk kali kedua, membutuhkan gol menit ke-90 dari pemain pengganti Carlos Espi, rekrutan baru senilai €22 juta dari Levante, untuk meraih kemenangan tandang 2-1 atas Espanyol pada laga pembuka musim mereka. Jude Bellingham mencetak gol pembuka mereka, dengan assist dari playmaker Turki berbakat Arda Guler. Setelah itu mereka meraih kemenangan nyaman 4-1 atas Real Sociedad berkat hat-trick Kylian Mbappe dan satu gol dari Vini Jr.

EspiGetty Images

Málaga yang baru promosi menjalani awal yang sulit, kalah 2-0 dari Atlético Madrid lalu bermain imbang 1-1 dengan sesama tim promosi Deportivo La Coruña. Ini menjadi laga yang mengingatkan pada masa lalu dalam banyak hal, karena kedua tim sama-sama terdegradasi dari LaLiga pada 2018 dan akhirnya kini kembali ke kasta tertinggi sepak bola Spanyol.

Malaga CF v RC Deportivo de A Coruna - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Siapa yang direkrut Real Madrid dan Málaga?

Real Madrid merekrut beberapa pemain bertahan baru, terutama Marc Cucurella dari Chelsea, Ibrahima Konate dari Liverpool, dan Denzel Dumfries dari Inter. Namun, rekrutan utama mereka adalah winger remaja Pantai Gading Yan Diomande, yang menjadi galactico terbaru Madrid dengan banderol €125 juta. Bernardo Silva adalah investasi cerdas lain di lini tengah dari Manchester City, playmaker Portugal itu datang dengan status bebas transfer.

FBL-ESP-LIGA-ESPANYOL-REAL MADRIDGetty Images

Keterbatasan anggaran Málaga membuat mereka hanya bisa mendatangkan pemain pinjaman dan bebas transfer. Mereka mencari pemain dari tim-tim papan bawah LaLiga, dengan merekrut Jose Salinas dari Espanyol, Carlos Dotor dari Celta Vigo, dan Juan Cruz dari Leganés.

Perkiraan susunan pemain

Real Madrid (4231): Courtois; Dumfries, Konate, Huijsen, Carreras; Silva, Valverde; Guler, Bellingham, Vini Jr; Mbappe.

Málaga (4231): Herrero; Puga, Recio, Galilea, Rafita; Lorenzo, Merino; Cruz, Dotor, Muñoz; Chupe.

Berita tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Real Madrid vs Malaga

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Real Madrid
RMA
Formasi
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Malaga
MAL
Malaga crest
Malaga
MAL

Manajer

  • J. Mourinho

Jose Mourinho tidak bisa memainkan cukup banyak pemain tim utama untuk laga ini. Eder Militao, Rodrygo, Ferland Mendy, Raul Asencio, Thiago Pitarch, dan Endrick semuanya tercatat cedera, sehingga kedalaman lini belakang dan lini serang Madrid menipis. Belum ada susunan pemain inti yang mungkin dikonfirmasi, dan saat ini tidak ada skorsing yang tercatat dalam skuad. Pembaruan akan ditambahkan mendekati kick-off seiring perkembangan situasi.

Pelatih kepala Malaga Juan Funes juga harus mengatasi masalah cedera. Moussa Diarra, Fernando Calero, dan Diego Murillo semuanya absen untuk lawatan ke Madrid. Tidak ada skorsing yang tercatat untuk tim tamu, dan belum ada perkiraan starting XI yang dikonfirmasi pada tahap ini.

Performa

RMA

RMA - Performa

FTC
M1-2
COR
M0-1
S04
M0-3
ESP
M1-2
RSO
M4-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
12/3
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
MAL

MAL - Performa

ALA
M4-2
CAC
K2-1
FUL
S2-2
ATM
K2-0
COR
S1-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/9
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Real Madrid datang dengan performa kuat, memenangi empat dari lima pertandingan terakhir mereka dan sekali imbang. Laga terbaru mereka adalah kemenangan tandang 1-2 atas Espanyol di LaLiga, setelah sebelumnya menang 0-3 atas Schalke 04 dalam laga persahabatan. Madrid juga mengalahkan Deportivo de A Coruna 0-1 dan Ferencvaros 1-2 pada pramusim, dengan hasil imbang 2-2 melawan Fiorentina menjadi satu-satunya laga di mana mereka kehilangan poin dalam lima pertandingan tersebut.

Catatan terbaru Malaga jauh lebih beragam. Tim asuhan Juan Funes mencatat satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dari lima pertandingan terakhir mereka. Hasil LaLiga terbaru mereka adalah kekalahan 2-0 dari Atletico Madrid, dan mereka juga takluk 2-1 dari AD Ceuta FC dalam laga persahabatan pramusim. Hasil imbang 2-2 melawan Fulham dan kebuntuan 2-2 kontra Al Ittihad menunjukkan Malaga mampu bersaing, sementara kemenangan 4-2 atas Al-Arabi menjadi satu-satunya kemenangan mereka dalam lima pertandingan tersebut.

Rekor pertemuan

Head to Head

Real MadridSeriMalaga
4
1
0
LaLiga
Malaga badge
Malaga
MAL
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FT
LaLiga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
Malaga badge
Malaga
MAL
2
FT
LaLiga
Malaga badge
Malaga
MAL
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FT
LaLiga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Malaga badge
Malaga
MAL
1
FT
LaLiga
Malaga badge
Malaga
MAL
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
FT
10Gol yang Dicetak5
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol4/5

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi pada April 2018, saat Malaga menjamu Real Madrid di LaLiga dan kalah 1-2. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, semuanya dimainkan di LaLiga, Real Madrid unggul jelas dengan tiga kemenangan berbanding nol milik Malaga, serta dua hasil imbang. Madrid mencetak 10 gol dalam lima pertandingan tersebut dibanding lima milik Malaga, dengan satu-satunya hasil yang sama-sama mereka raih adalah imbang 1-1 di kandang Malaga pada Februari 2016.

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Real MadridReal MadridRMA
220062+46
M
M
2
SevillaSevillaSEV
220052+36
M
M
3
Real BetisReal BetisBET
220020+26
M
M
4
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
211041+34
S
M
5
Atletico MadridAtletico MadridATM
211042+24
S
M
6
BarcelonaBarcelonaBAR
110050+53
M
7
EspanyolEspanyolESP
210142+23
K
M
8
GetafeGetafeGET
210113-23
M
K
9
VillarrealVillarrealVIL
20204402
S
S
10
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
20202202
S
S
11
Celta VigoCelta VigoCEL
10100001
S
12
OsasunaOsasunaOSA
10100001
S
13
Racing SantanderRacing SantanderSAN
201123-11
K
S
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
S
K
15
ValenciaValenciaVAL
201101-11
K
S
16
MalagaMalagaMAL
201113-21
S
K
17
LevanteLevanteLEV
201103-31
S
K
18
ElcheElcheELC
201116-51
K
S
19
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
100113-20
K
20
Real SociedadReal SociedadRSO
200215-40
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Degradasi

Di klasemen LaLiga saat ini, Real Madrid berada di posisi keenam sementara Malaga menempati peringkat ke-19 setelah rangkaian laga pembuka.

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