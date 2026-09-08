Pratinjau LaLiga Levante vs Barcelona: Semua yang perlu Anda ketahui

Levante vs Barcelona: detail pertandingan

LaLiga - Pekan 5 13 Sep 2026 - 10.15 Estadio Ciudad de Valencia

Levante UD dan FC Barcelona akan kick-off pada 13 September 2026 pukul 14.15 GMT (10.15 EST / 15.15 BST / 16.15 SAST).

Pemuncak klasemen bertandang ke Valencia

FC Barcelona bertandang untuk menghadapi Levante UD di Estadio Ciudad de Valencia pada pekan kelima musim LaLiga 2026/27. Baru saja menjalani laga Liga Champions pada pertengahan pekan dan memegang rekor sempurna di kompetisi domestik, tim asuhan Hansi Flick bertekad memperpanjang rentetan kemenangan mereka di puncak klasemen. Bagi Levante UD, kembali bermain di kandang setelah hasil imbang tandang yang diraih dengan susah payah menghadirkan tantangan besar saat mereka berusaha menghentikan lini depan Barcelona yang produktif.

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Granotes bermain imbang tanpa gol di markas Málaga

Levante UD memasuki pertandingan hari Minggu ini setelah meraih hasil imbang 0-0 di kandang Málaga CF di Estadio La Rosaleda pada matchday keempat (6 September). Meski menghadapi tekanan sejak awal ketika Málaga gagal mengeksekusi penalti pada menit kedelapan, unit pertahanan Levante tetap kokoh di bawah tekanan. Tim asuhan Luis Castro menjalani awal musim liga yang campuran, dengan mengoleksi lima poin dari empat pertandingan, yang disorot oleh kemenangan kandang 5-2 yang impresif atas Real Betis pada matchday ketiga.

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Barcelona pesta lima gol di Mestalla

FC Barcelona datang ke Valencia dengan kepercayaan diri tinggi setelah kemenangan dominan 5-0 atas Valencia CF di Mestalla pada matchday keempat (6 September). Lamine Yamal membuka tempo dengan gol cepat dan menuntaskan dwigol pada akhir babak kedua, sementara Fermín López, Raphinha, dan Pedri juga ikut mencatatkan nama di papan skor. Kemenangan itu membuat Barcelona tetap sempurna di puncak LaLiga dengan 12 poin dari empat pertandingan dan 14 gol yang sudah dicetak.

Taruhan di Estadio Ciudad de Valencia: serangan tak terbendung vs ketahanan tuan rumah

FC Barcelona unggul di atas kertas mengingat kedalaman skuad mereka serta performa menyerang yang mematikan di bawah Flick. Lamine Yamal dan Raphinha akan berusaha mengisolasi bek sayap Levante, sementara Pedri mengatur permainan dari area tengah. Namun, Levante telah menunjukkan bahwa mereka bisa mencetak gol di kandang dan akan mengandalkan Roger Brugué serta Iván Romero dalam serangan balik cepat. Dengan poin liga penting yang diperebutkan, pertemuan hari Minggu ini menjanjikan tempo tinggi sejak peluit awal.

Kabar tim & skuad

Levante tidak akan diperkuat Alejandro Primo untuk laga ini, sementara Luis Castro tidak memiliki pemain yang terkena skorsing jelang pertandingan. Pembaruan mengenai susunan starting XI kemungkinan akan ditambahkan mendekati kick-off.

Barcelona memasuki pertandingan ini dengan empat pemain yang absen karena cedera: Roony Bardghji, Frenkie de Jong, Jesse Bisiwu, dan Eric Garcia. Garcia sempat memicu kekhawatiran setelah terpaksa keluar lapangan karena hidung berdarah saat laga melawan Valencia, tetapi laporan terbaru dari tempat latihan menunjukkan masa absennya akan minimal. Flick tidak memiliki pemain yang terkena skorsing dan selain itu akan memiliki skuad yang nyaris penuh untuk dipilih.

Performa

Levante mencatatkan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Laga terbaru mereka berakhir dengan hasil imbang 0-0 melawan Malaga di LaLiga, setelah sebelumnya meraih kemenangan meyakinkan 5-2 atas Real Betis. Granotas mencetak delapan gol dan kebobolan lima gol dalam rangkaian lima laga itu, meski dua kekalahan mereka, yakni kalah 3-0 dari Espanyol dan kalah 1-0 dalam laga persahabatan dari Villarreal, menunjukkan adanya inkonsistensi di lini belakang selama persiapan mereka.

Barcelona memenangi kelima pertandingan terbaru mereka di semua kompetisi. Empat laga terakhir mereka di LaLiga menghasilkan 17 gol, termasuk kemenangan 5-0 atas Valencia, kemenangan 5-2 atas Rayo Vallecano, kemenangan 2-0 di markas Athletic Bilbao, dan hasil tandang 5-0 melawan Elche. Tim asuhan Flick hanya kebobolan tiga gol dalam rangkaian itu, dengan dua kemenangan beruntun 5-0 menunjukkan level produktivitas serangan yang menempatkan mereka di antara tim-tim dengan performa terbaik di Eropa.

Rekor head-to-head

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi pada Februari 2026, ketika Barcelona menang 3-0 di kandang dalam laga LaLiga. Sebelumnya, Levante menjamu Barcelona pada Agustus 2025 dan kalah 2-3. Dalam lima pertemuan head-to-head terbaru, Barcelona menang empat kali dengan satu hasil imbang, mencetak 15 gol dan kebobolan delapan. Satu-satunya laga dalam data tersebut yang tidak berakhir dengan kemenangan Barcelona adalah hasil imbang 3-3 di Estadio Ciudad de Valencia pada Mei 2021.