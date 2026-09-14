Pratinjau LaLiga: Elche vs Real Madrid

LaLiga - Pekan 6 15 Sep 2026 - 15.30 Estadio Martinez Valero

Elche memburu kemenangan pertama mereka di LaLiga musim ini saat menghadapi tamu yang produktif, Real Madrid, di Estadio Martínez Valero.

Pratinjau Elche vs Real Madrid

Elche menahan Athletic Club dengan skor 1-1 pada Sabtu untuk melipatgandakan perolehan poin mereka di LaLiga musim ini. Meski begitu, tim asuhan Martín Anselmi telah kebobolan rata-rata 2,6 gol per pertandingan musim ini dan masih tanpa kemenangan. Pada penghujung musim lalu, mereka menorehkan rangkaian tujuh laga kandang LaLiga tanpa kekalahan, dengan rincian empat kemenangan dan tiga hasil imbang, dan kali ini mereka harus mulai kembali menumpuk hasil seperti itu.

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Madrid menang meyakinkan 4-1 atas Rayo Vallecano pada Sabtu untuk naik ke 12 poin setelah lima pertandingan LaLiga, dengan kekalahan tandang dari Real Betis menjadi satu-satunya noda sejauh ini. José Mourinho kemungkinan akan merotasi skuadnya di sini setelah kemenangan 2-1 baru-baru ini atas Inter di Liga Champions, serta dengan derby Madrid yang sudah menanti di liga.

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Statistik kunci & kabar cedera

Kylian Mbappe menjadi pemain pertama yang mencetak enam gol dalam lima laga liga pertama Madrid dalam satu musim sejak Karim Benzema pada 2021-22.

14 laga tandang liga terakhir Madrid menghasilkan kurang dari 3,5 gol.

Empat dari lima laga tandang liga terakhir Madrid menghasilkan 6+ kartu kuning.

Yago Santiago absen untuk Elche, sementara Madrid masih tanpa Ferland Mendy, Éder Militão, dan Rodrygo.

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Perkiraan susunan pemain

Elche (4411): Dituro; Sangare, Redondo, Chust, Revivo; Morente, Morcillo, Villar, Valera; Buananotte; Nino.

Madrid (4231): Courtois; Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella; Valverde, Camavinga; Guler, Bellingham, Vinicius

Kabar tim & skuad

Pelatih kepala Elche Martin Anselmi tidak memiliki pemain cedera atau terkena skorsing dalam data skuad saat ini, meski pembaruan lebih lanjut bisa ditambahkan mendekati kick-off.

Real Madrid masih mengalami keterbatasan di lini belakang dan lini serang. Eder Militao, Rodrygo, dan Ferland Mendy semuanya dipastikan absen karena cedera. Tidak ada skorsing yang tercantum, tetapi opsi Mourinho tetap terbatas, dan kedalaman skuad akan kembali diuji dalam periode jadwal yang padat ini.

Performa

Elche tidak memenangi satu pun dari lima pertandingan kompetitif terakhir mereka, dengan catatan satu hasil imbang dan empat kekalahan dalam periode tersebut. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 3-2 dari Racing Santander, dan kekalahan 5-0 dari Barcelona pada awal Agustus menegaskan besarnya tantangan yang dihadapi skuad Anselmi. Dalam lima pertandingan itu, Elche mencetak enam gol dan kebobolan 12, sebuah catatan yang menunjukkan masalah di kedua ujung lapangan.

Lima pertandingan terakhir Real Madrid menceritakan kisah yang lebih beragam. Mereka meraih tiga kemenangan beruntun, mengalahkan Espanyol, Real Sociedad, dan Malaga, sebelum kekalahan 1-0 dari Real Betis pada 4 September mengakhiri laju tersebut. Kemenangan 4-0 atas Malaga dan kemenangan 4-1 melawan Real Sociedad menunjukkan kualitas serangan mereka saat tampil tajam, tetapi hasil kontra Betis memperlihatkan bahwa mereka tidak kebal dari hari yang buruk.

Rekor pertemuan

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini berakhir dengan kemenangan kandang 4-1 untuk Real Madrid di LaLiga pada 14 Maret 2026. Sebelumnya, kedua tim bermain imbang 2-2 di Estadio Martinez Valero pada November 2025. Dalam lima pertemuan terakhir, Real Madrid menang tiga kali, dengan dua hasil imbang dan tanpa kemenangan bagi Elche.

Klasemen

Dalam klasemen LaLiga saat ini, Elche berada di posisi ke-19 sementara Real Madrid menempati peringkat ketiga.