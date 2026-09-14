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LaLiga
team-logoElche
Estadio Martinez Valero
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Pratinjau LaLiga: Elche vs Real Madrid

LaLiga
Real Madrid
Elche
K. Mbappe

Pratinjau komprehensif pertandingan Elche vs Real Madrid pada musim LaLiga 2026-27. Kami membahas taktik, kabar tim, dan banyak lagi.

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LaLiga - Pekan 6
Estadio Martinez Valero

Elche memburu kemenangan pertama mereka di LaLiga musim ini saat menghadapi tamu yang produktif, Real Madrid, di Estadio Martínez Valero.

Pratinjau Elche vs Real Madrid

Elche menahan Athletic Club dengan skor 1-1 pada Sabtu untuk melipatgandakan perolehan poin mereka di LaLiga musim ini. Meski begitu, tim asuhan Martín Anselmi telah kebobolan rata-rata 2,6 gol per pertandingan musim ini dan masih tanpa kemenangan. Pada penghujung musim lalu, mereka menorehkan rangkaian tujuh laga kandang LaLiga tanpa kekalahan, dengan rincian empat kemenangan dan tiga hasil imbang, dan kali ini mereka harus mulai kembali menumpuk hasil seperti itu.

Athletic Club v Elche CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Madrid menang meyakinkan 4-1 atas Rayo Vallecano pada Sabtu untuk naik ke 12 poin setelah lima pertandingan LaLiga, dengan kekalahan tandang dari Real Betis menjadi satu-satunya noda sejauh ini. José Mourinho kemungkinan akan merotasi skuadnya di sini setelah kemenangan 2-1 baru-baru ini atas Inter di Liga Champions, serta dengan derby Madrid yang sudah menanti di liga.

vinicius mourinhoGetty Images

Statistik kunci & kabar cedera

  • Kylian Mbappe menjadi pemain pertama yang mencetak enam gol dalam lima laga liga pertama Madrid dalam satu musim sejak Karim Benzema pada 2021-22.
  • 14 laga tandang liga terakhir Madrid menghasilkan kurang dari 3,5 gol.
  • Empat dari lima laga tandang liga terakhir Madrid menghasilkan 6+ kartu kuning.
  • Yago Santiago absen untuk Elche, sementara Madrid masih tanpa Ferland Mendy, Éder Militão, dan Rodrygo.
Real Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Perkiraan susunan pemain

Elche (4411): Dituro; Sangare, Redondo, Chust, Revivo; Morente, Morcillo, Villar, Valera; Buananotte; Nino.

Madrid (4231): Courtois; Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella; Valverde, Camavinga; Guler, Bellingham, Vinicius

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Elche vs Real Madrid

4-4-1-1
Elche crest
Elche
ELC
Formasi
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-2-3-1
M. DituroM. DituroF. RedondoF. RedondoV. ChustV. ChustB. SangareB. Sangareteam-logoR. RevivoF. BuonanotteF. BuonanotteT. MorenteT. MorenteJ. MorcilloJ. MorcilloG. VillarG. VillarG. ValeraG. ValeraF. NinoF. NinoT. CourtoisT. CourtoisD. HuijsenD. HuijsenI. KonateI. KonateM. CucurellaM. CucurellaD. DumfriesD. DumfriesE. CamavingaE. CamavingaA. GulerA. GulerJ. BellinghamJ. BellinghamF. ValverdeF. ValverdeVinicius JuniorVinicius JuniorK. MbappeK. Mbappe
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-4-1-1
Elche

Susunan Pemain Utama

Real Madrid

Manajer

  • M. Anselmi
  • J. Mourinho

Pelatih kepala Elche Martin Anselmi tidak memiliki pemain cedera atau terkena skorsing dalam data skuad saat ini, meski pembaruan lebih lanjut bisa ditambahkan mendekati kick-off.

Real Madrid masih mengalami keterbatasan di lini belakang dan lini serang. Eder Militao, Rodrygo, dan Ferland Mendy semuanya dipastikan absen karena cedera. Tidak ada skorsing yang tercantum, tetapi opsi Mourinho tetap terbatas, dan kedalaman skuad akan kembali diuji dalam periode jadwal yang padat ini.

Performa

ELC

ELC - Performa

COR
S1-1
BAR
K0-5
SAN
K3-2
RSO
K2-3
ATH
S1-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
6/13
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
RMA

RMA - Performa

RSO
M4-1
MAL
M4-0
BET
K1-0
INT
M2-1
RAY
M4-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
14/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Elche tidak memenangi satu pun dari lima pertandingan kompetitif terakhir mereka, dengan catatan satu hasil imbang dan empat kekalahan dalam periode tersebut. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 3-2 dari Racing Santander, dan kekalahan 5-0 dari Barcelona pada awal Agustus menegaskan besarnya tantangan yang dihadapi skuad Anselmi. Dalam lima pertandingan itu, Elche mencetak enam gol dan kebobolan 12, sebuah catatan yang menunjukkan masalah di kedua ujung lapangan.

Lima pertandingan terakhir Real Madrid menceritakan kisah yang lebih beragam. Mereka meraih tiga kemenangan beruntun, mengalahkan Espanyol, Real Sociedad, dan Malaga, sebelum kekalahan 1-0 dari Real Betis pada 4 September mengakhiri laju tersebut. Kemenangan 4-0 atas Malaga dan kemenangan 4-1 melawan Real Sociedad menunjukkan kualitas serangan mereka saat tampil tajam, tetapi hasil kontra Betis memperlihatkan bahwa mereka tidak kebal dari hari yang buruk.

Rekor pertemuan

Head to Head

ElcheSeriReal Madrid
0
2
3
LaLiga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
4
Elche badge
Elche
ELC
1
FT
LaLiga
Elche badge
Elche
ELC
2
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FT
LaLiga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
4
Elche badge
Elche
ELC
0
FT
LaLiga
Elche badge
Elche
ELC
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
FT
LaLiga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Elche badge
Elche
ELC
2
FT
5Gol yang Dicetak15
Pertandingan lebih dari 2.5 gol5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini berakhir dengan kemenangan kandang 4-1 untuk Real Madrid di LaLiga pada 14 Maret 2026. Sebelumnya, kedua tim bermain imbang 2-2 di Estadio Martinez Valero pada November 2025. Dalam lima pertemuan terakhir, Real Madrid menang tiga kali, dengan dua hasil imbang dan tanpa kemenangan bagi Elche.

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
BarcelonaBarcelonaBAR
5500214+1715
M
M
M
M
M
2
Real MadridReal MadridRMA
5401144+1012
M
K
M
M
M
3
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
5311115+610
K
M
M
S
M
4
Atletico MadridAtletico MadridATM
5311106+410
M
K
M
S
M
5
SevillaSevillaSEV
531186+210
M
S
K
M
M
6
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
523096+39
S
M
M
S
S
7
Real BetisReal BetisBET
43015509
M
K
M
M
8
EspanyolEspanyolESP
521285+37
M
S
K
K
M
9
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
521276+17
S
M
M
K
K
10
Racing SantanderRacing SantanderSAN
52129907
M
K
M
K
S
11
OsasunaOsasunaOSA
521258-37
K
K
M
M
S
12
Real SociedadReal SociedadRSO
6213611-57
K
M
S
M
K
13
LevanteLevanteLEV
512279-25
K
S
M
S
K
14
GetafeGetafeGET
512236-35
S
S
K
M
K
15
Celta VigoCelta VigoCEL
604236-34
S
S
S
K
K
16
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
5113814-64
K
M
K
S
K
17
MalagaMalagaMAL
503228-63
S
S
K
S
K
18
VillarrealVillarrealVIL
402268-22
K
K
S
S
19
ElcheElcheELC
5023613-72
S
K
K
K
S
20
ValenciaValenciaVAL
5014110-91
K
K
K
K
S
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Degradasi

Dalam klasemen LaLiga saat ini, Elche berada di posisi ke-19 sementara Real Madrid menempati peringkat ketiga.

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