Pratinjau LaLiga Barcelona vs Racing Santander: Semua yang perlu Anda ketahui

Barcelona vs Racing Santander: Detail pertandingan

LaLiga - Pekan 6 16 Sep 2026 - 15.30 Spotify Camp Nou

FC Barcelona dan Real Racing Club akan kick-off pada 16 September 2026 pukul 19.30 GMT (15.30 EST / 20.30 BST / 21.30 SAST).

Pemuncak klasemen menjamu Santander yang sedang percaya diri

FC Barcelona kembali ke kandang untuk menjamu tim promosi baru Real Racing Club di Spotify Camp Nou pada pekan ke-6 musim LaLiga 2026/27. Setelah meraih kemenangan beruntun di kompetisi domestik dan Eropa, tim asuhan Hansi Flick berupaya memperpanjang rekor sempurna mereka di LaLiga sambil tetap berada di puncak klasemen. Bagi Racing Santander, lawatan ke Catalonia setelah kemenangan susah payah pada akhir pekan menjadi ujian pamungkas atas kapasitas mereka di kasta tertinggi.

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Blaugrana menampilkan empat gol di markas Levante

FC Barcelona memasuki laga Rabu malam ini dengan ketajaman serangan mematikan setelah mengamankan kemenangan tandang 4-2 atas Levante UD pada matchday 5 (13 September). Xavi Espart membuka ritme sejak awal sebelum Lamine Yamal mencetak dua gol, masing-masing pada menit ke-19 dan lewat titik penalti pada menit ke-48. Karim Adeyemi menambah gol keempat pada masa tambahan waktu untuk memastikan Barca mempertahankan poin sempurna dari lima pertandingan liga pertama mereka.

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Dwigol Zabiri untuk Los Verdiblancos kalahkan Alavés

Racing Santander bertandang ke Barcelona dengan penuh kepercayaan diri setelah meraih kemenangan kandang 2-1 atas Deportivo Alavés pada matchday 5 (12 September). Setelah kebobolan gol cepat, penyerang Yassir Zabiri mengambil alih pertandingan, menyamakan kedudukan pada menit ke-38 sebelum mencetak gol penentu kemenangan di awal babak kedua (53'). Kemenangan itu memberi dorongan penting bagi tim asuhan José Alberto López saat mereka berupaya membangun stabilitas di LaLiga.

Bisakah blok rendah Racing menghentikan mesin Barca?

Barcelona memiliki keunggulan jelas di atas kertas berkat produktivitas gol mereka yang luar biasa dan kontrol lini tengah yang dikendalikan oleh Rodri dan Pedri. Lamine Yamal dan Raphinha akan berusaha mengisolasi para bek sayap Santander, sementara Racing akan mengandalkan Yassir Zabiri dan Iñigo Vicente untuk memicu serangan balik cepat. Dengan Barcelona ingin melindungi rekor sempurna mereka di liga sebelum rangkaian laga akhir pekan, duel Rabu ini menjanjikan intensitas tinggi sejak kick-off.

Kabar tim & skuad

Barcelona menatap laga ini tanpa Roony Bardghji, Frenkie de Jong, dan Jesse Bisiwu, yang semuanya saat ini menepi karena cedera. Tidak ada skorsing yang dilaporkan untuk tim asuhan Hansi Flick, dan Eric Garcia diperkirakan tersedia setelah terhindar dari cedera serius usai insiden mimisan di Mestalla, dengan pembaruan terbaru dari tempat latihan mengindikasikan absennya akan sangat singkat. Proyeksi XI belum dikonfirmasi, dan pembaruan lebih lanjut akan ditambahkan mendekati kick-off.

Racing Santander tidak diperkuat Andres Martin karena cedera, sementara tidak ada skorsing yang dilaporkan untuk skuad Jose Lopez. Pembaruan kabar tim lebih lanjut akan ditambahkan saat tersedia.

Performa

Barcelona memenangi lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, mencatatkan empat kemenangan beruntun di LaLiga disertai kemenangan laga uji coba pramusim atas Al Ahly. Laga terakhir mereka berakhir dengan kemenangan tandang 5-0 di markas Valencia, dan mereka juga mencetak lima gol ke gawang Rayo Vallecano, menang 5-2, serta Elche, menang 5-0. Dalam lima pertandingan itu, Barcelona mencetak 19 gol dan hanya kebobolan tiga kali, sembari membukukan dua clean sheet.

Lima pertandingan terakhir Racing Santander menghasilkan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 3-2 di markas Rayo Vallecano, dan mereka juga kalah 1-0 di markas Getafe pada awal musim ini. Kemenangan kandang 3-2 atas Elche dan hasil imbang 2-2 melawan Villarreal melengkapi rangkaian performa yang naik turun bagi tim asuhan Jose Lopez.

Rekor pertemuan

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi di Copa del Rey pada Januari 2026, ketika Barcelona menang 2-0 di kandang Racing Santander. Dari lima pertemuan yang tercatat, Barcelona memenangi kelima-limanya tanpa kebobolan satu gol pun, dengan total mencetak 10 gol. Pertemuan terakhir kedua tim di LaLiga terjadi pada Maret 2012, ketika Barcelona kembali menang 2-0 di El Sardinero.