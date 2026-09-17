LaLiga - Pekan 7 20 Sep 2026 - 10.15 Riyadh Air Metropolitano

Atletico Madrid vs Real Madrid dimulai pada 20 September 2026 pukul 10.15 EST dan 14.15 GMT.

Real yang sedang on fire bertandang ke markas Atleti setelah jadi pahlawan di akhir laga

Real Madrid membutuhkan gol kemenangan pada masa injury time dari Carlos Espi untuk akhirnya merebut tiga poin dalam kemenangan dramatis 3-2 di markas Elche pada laga terakhir. Penyerang Spanyol berusia 21 tahun itu kini sudah mencetak dua gol penentu kemenangan musim ini pada menit ke-90 atau setelahnya, setelah aksi heroiknya melawan Espanyol pada Agustus. Real Madrid nyaris sempurna musim ini, dengan memenangi enam dari tujuh pertandingan di semua kompetisi. Satu-satunya noda mereka adalah kekalahan 1-0 dari tim Real Betis yang impresif.

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Atleti terlihat kembali ke jalur yang tepat

Atletico Madrid asuhan Diego Simeone memutus rentetan dua kekalahan melawan Bilbao di liga dan Liverpool di Liga Champions, dengan bangkit lewat kemenangan LaLiga atas Real Sociedad dan Osasuna. Mereka juga kembali tajam di depan gawang, dengan mencetak tujuh gol dalam dua kemenangan tersebut. Enam pemain berbeda mencatatkan nama di papan skor dalam dua kemenangan itu, termasuk pemain pinjaman asal Kanada Jonathan David, yang mencetak gol di keduanya. Tuan rumah pada Minggu ini tertinggal hanya dua poin dari Real menjelang kick-off.

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Statistik kunci & kabar cedera

Kedua tim sama-sama mencetak gol dalam masing-masing dari tiga pertemuan kompetitif terakhir.

Arda Guler memimpin LaLiga musim ini dengan delapan peluang besar yang diciptakan.

Atleti masih tanpa Pablo Barrios dan Julian Alvarez, tetapi Alexander Sorloth sudah kembali berlatih.

Eder Militao, Ferland Mendy, dan Rodrygo semuanya masih absen jangka panjang untuk tim tamu.

Kylian Mbappe telah berkontribusi langsung terhadap sembilan gol di LaLiga, hanya Raphinha dari Barcelona (12) yang lebih banyak.

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Perkiraan susunan pemain

Atleti (442): Oblak; Llorente, Romero, Le Normand, Grimaldo; Lee, Koke, Cardoso, Baena; Lookman, David.

Real (4231): Courtois; Trent, Konate, Huijsen, Cucurella; Valverde, Tchouameni; Diomande, Guler, Vinicius; Mbappe.

Kabar tim & skuad

Persiapan Diego Simeone mendapat pukulan setelah Julian Alvarez dipastikan absen pada derby ini karena cedera otot. Pelatih kepala Atletico saat ini tidak memiliki informasi cedera atau skorsing lain yang sudah terkonfirmasi, dan pembaruan skuad lebih lanjut diperkirakan akan muncul mendekati kick-off.

Jose Mourinho harus menyusun rencana tanpa tiga pemain tim utama di kubu Real Madrid, dengan Eder Militao, Rodrygo, dan Ferland Mendy semuanya tercatat mengalami cedera. Tidak ada skorsing yang tercatat untuk tim tamu, dan tidak ada pembaruan skuad tambahan yang telah dikonfirmasi pada tahap ini.

Performa

Atletico Madrid menatap laga ini dengan catatan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Laga terbaru mereka adalah kemenangan meyakinkan 3-0 di kandang Real Sociedad di La Liga, yang terjadi setelah kekalahan dari Athletic Bilbao, yang mengalahkan mereka 3-0, dan Liverpool di Liga Champions. Dalam lima pertandingan tersebut, Atletico mencetak sembilan gol dan kebobolan delapan gol. Kemenangan di markas Sociedad memutus rangkaian kekalahan beruntun dan memberi skuad Simeone dorongan kepercayaan diri yang datang pada saat tepat.

Real Madrid datang dengan empat kemenangan dan satu kekalahan dari lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 4-1 atas Rayo Vallecano di La Liga, dan mereka juga meraih kemenangan 2-1 atas Inter Milan di Liga Champions dalam rangkaian itu. Satu-satunya kekalahan mereka terjadi saat melawan Real Betis, yaitu kekalahan 1-0 di La Liga. Madrid mencetak 11 gol dan kebobolan empat gol dalam lima laga tersebut, dengan produktivitas serangan mereka terlihat sangat kuat dalam beberapa pekan terakhir.

Rekor head-to-head

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi di La Liga pada Maret 2026, ketika Real Madrid menang 3-2 di Bernabeu. Dalam lima pertemuan terakhir, Real Madrid menang tiga kali, sementara Atletico meraih satu kemenangan, yakni kemenangan kandang 5-2 di La Liga pada September 2025, dan satu kemenangan Atletico lainnya datang di Liga Champions. Real Madrid mencetak 10 gol dalam lima pertemuan tersebut, sementara Atletico membukukan 11 gol.

Klasemen

Di La Liga, Atletico Madrid saat ini berada di peringkat keempat, sementara Real Madrid menempati posisi kedua menjelang laga ini.