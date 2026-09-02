Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
Goal.com
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Bundesliga
team-logoSchalke 04
VELTINS-Arena
team-logoBayern Munich
WATCH SECURELY FROM ANYWHERE

Didukung oleh

Pratinjau Bundesliga: Schalke 04 vs Bayern Munich

Bundesliga
2. Bundesliga
Bayern Munich
Schalke 04
H. Kane
M. Olise
I. Saibari

Pratinjau pertandingan lengkap Schalke vs Bayern Munich di Bundesliga. Kami membahas taktik, kabar tim, transfer, dan banyak lagi.

crest
Bundesliga - Pekan 2
VELTINS-Arena

Schalke 04 vs Bayern Munich dimulai pada 5 September 2026 pukul 12.30 EST dan 17.30 GMT.

Bayern berupaya melanjutkan laju dominan mereka melawan Schalke

Bayern Munich sangat dominan saat menghadapi Schalke dalam beberapa tahun terakhir, dan mereka akan percaya diri bisa memperpanjang laju tersebut.

Rekap matchday 1

Sejauh ini, perjalanan Schalke setelah kembali ke kasta tertinggi berjalan sangat berat. Laga pertama mereka musim ini berakhir dengan kekalahan 3-0 dari Augsburg, dan ujian berikutnya adalah yang paling berat yang bisa dibayangkan, yakni bentrok melawan raksasa Bayern Munich, yang memulai upaya mempertahankan gelar dengan kemenangan 5-1 atas Stuttgart.

FC Bayern München v VfB Stuttgart - Bundesliga 2026/27Getty Images

Pemain kunci & statistik

Schalke akan sangat bergantung pada pengalaman luas striker Bosnia Edin Dzeko saat mereka menjamu sang juara. Tuan rumah kalah dalam 12 pertemuan terakhir mereka melawan Bayern dengan agregat 42-2. Menariknya, Harry Kane tidak mencatatkan nama di papan skor dalam kemenangan 5-1 Bayern atas Stuttgart pada laga pembuka musim mereka. Joshua Kimmich menyumbang dua assist, begitu juga rekrutan musim panas Ismael Saibari.

FC Bayern München v VfB Stuttgart - Bundesliga 2026/27Getty Images

Perkiraan susunan pemain

Schalke (3421): Karius; Becker, Katic, Kurucay; Ljubicic, El-Faouzi, Schallenberg, Becker; Adamu, Aouchiche; Sylla.

Bayern (4231): Neuer; Laimer, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Pavlovic; Olisa, Brown, Diaz; Kane.

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Schalke 04 vs Bayern Munich

Schalke 04 crest
Schalke 04
S04
Formasi
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB

Manajer

  • M. Muslic

Schalke menatap laga ini tanpa Bryan Lasme dan Adrian Gantenbein karena cedera, sementara Ron Schallenberg menjalani skorsing. Muslic belum memiliki proyeksi XI yang terkonfirmasi pada tahap ini, dan pembaruan lebih lanjut diperkirakan akan datang mendekati kick-off.

Daftar cedera Bayern mencakup Tarek Buchmann, Serge Gnabry, dan Jamal Musiala, dengan Kompany tidak memiliki pemain yang menjalani skorsing. Musiala absen sejak kolaps saat laga pramusim karena kondisi neurologis, meski laporan menunjukkan obatnya telah disesuaikan dan ia bisa segera kembali. Pemulihan Gnabry dari cedera yang dialaminya pada April juga terus berkembang. Bayern belum memiliki susunan pemain inti terkonfirmasi yang tersedia pada tahap ini.

Performa

S04

S04 - Performa

HES
M0-5
ATA
K0-3
RMA
K0-3
HAL
M2-5
FCA
K3-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/11
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5
FCB

FCB - Performa

AVL
M2-1
RBL
M3-1
HDH
M2-4
BVB
M1-2
VFB
M5-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
16/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
5/5

Lima laga terakhir Schalke menghasilkan dua kemenangan dan tiga kekalahan, dengan enam gol dicetak dan sebelas kebobolan. Laga terbaru mereka adalah kekalahan 3-0 dari Augsburg di Bundesliga pada 30 Agustus, melanjutkan rangkaian yang juga mencakup dua kekalahan beruntun 0-3 di pramusim melawan Real Madrid dan Atalanta. Kemenangan mereka diraih atas Hallescher FC di DFB-Pokal, saat mereka menang 5-2 setelah perpanjangan waktu, dan atas Hessen Kassel dalam laga persahabatan, yang mereka menangi 5-0.

Lima laga terakhir Bayern menghasilkan lima kemenangan dari lima pertandingan, dengan enam belas gol dicetak dan tiga kebobolan. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 5-1 atas VfB Stuttgart di Bundesliga pada 28 Agustus. Mereka juga mengalahkan Borussia Dortmund 2-1 di Piala Super dan meraih kemenangan atas FC Heidenheim, RB Leipzig, dan Aston Villa di pramusim. Bayern tidak kalah dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi.

Rekor pertemuan

Head to Head

Schalke 04SeriBayern Munich
0
0
5
Bundesliga
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
6
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
FT
Bundesliga
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
2
FT
Bundesliga
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
4
FT
Bundesliga
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
8
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
FT
DFB-Pokal
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
1
FT
0Gol yang Dicetak21
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol0/5

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi pada 13 Mei 2023, ketika Bayern menang 6-0 dalam laga Bundesliga yang dimainkan di Allianz Arena. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, Bayern menang empat kali dan Schalke tidak sekali pun, dengan satu laga yang tidak menghasilkan kemenangan Bayern terjadi dalam duel DFB-Pokal pada Maret 2020, yang juga dimenangi Bayern 1-0. Bayern mencetak dua puluh satu gol dalam lima pertandingan tersebut dan tidak kebobolan sama sekali.

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Bayern MunichBayern MunichFCB
110051+43
M
2
FreiburgFreiburgSCF
110041+33
M
3
AugsburgAugsburgFCA
110030+33
M
4
RB LeipzigRB LeipzigRBL
110030+33
M
5
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110020+23
M
6
ElversbergElversbergELV
110032+13
M
7
FC KoelnFC KoelnKOE
110032+13
M
8
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
10103301
S
9
Union BerlinUnion BerlinFCU
10103301
S
10
Mainz 05Mainz 05M05
10100001
S
11
PaderbornPaderbornSCP
10100001
S
12
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
100123-10
K
13
HoffenheimHoffenheimTSG
100123-10
K
14
Hamburger SVHamburger SVHSV
100102-20
K
15
Werder BremenWerder BremenSVW
100114-30
K
16
Borussia MoenchengladbachBorussia MoenchengladbachBMG
100103-30
K
17
Schalke 04Schalke 04S04
100103-30
K
18
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
100115-40
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Play-off degradasi
Degradasi

Di klasemen Bundesliga saat ini, Bayern Munich berada di posisi pertama sementara Schalke 04 menempati posisi ketujuh belas.

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google