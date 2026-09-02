Pratinjau Bundesliga: Schalke 04 vs Bayern Munich

Bundesliga - Pekan 2 5 Sep 2026 - 12.30 VELTINS-Arena

Schalke 04 vs Bayern Munich dimulai pada 5 September 2026 pukul 12.30 EST dan 17.30 GMT.

Bayern berupaya melanjutkan laju dominan mereka melawan Schalke

Bayern Munich sangat dominan saat menghadapi Schalke dalam beberapa tahun terakhir, dan mereka akan percaya diri bisa memperpanjang laju tersebut.

Rekap matchday 1

Sejauh ini, perjalanan Schalke setelah kembali ke kasta tertinggi berjalan sangat berat. Laga pertama mereka musim ini berakhir dengan kekalahan 3-0 dari Augsburg, dan ujian berikutnya adalah yang paling berat yang bisa dibayangkan, yakni bentrok melawan raksasa Bayern Munich, yang memulai upaya mempertahankan gelar dengan kemenangan 5-1 atas Stuttgart.

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Pemain kunci & statistik

Schalke akan sangat bergantung pada pengalaman luas striker Bosnia Edin Dzeko saat mereka menjamu sang juara. Tuan rumah kalah dalam 12 pertemuan terakhir mereka melawan Bayern dengan agregat 42-2. Menariknya, Harry Kane tidak mencatatkan nama di papan skor dalam kemenangan 5-1 Bayern atas Stuttgart pada laga pembuka musim mereka. Joshua Kimmich menyumbang dua assist, begitu juga rekrutan musim panas Ismael Saibari.

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Perkiraan susunan pemain

Schalke (3421): Karius; Becker, Katic, Kurucay; Ljubicic, El-Faouzi, Schallenberg, Becker; Adamu, Aouchiche; Sylla.

Bayern (4231): Neuer; Laimer, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Pavlovic; Olisa, Brown, Diaz; Kane.

Kabar tim & skuad

Schalke menatap laga ini tanpa Bryan Lasme dan Adrian Gantenbein karena cedera, sementara Ron Schallenberg menjalani skorsing. Muslic belum memiliki proyeksi XI yang terkonfirmasi pada tahap ini, dan pembaruan lebih lanjut diperkirakan akan datang mendekati kick-off.

Daftar cedera Bayern mencakup Tarek Buchmann, Serge Gnabry, dan Jamal Musiala, dengan Kompany tidak memiliki pemain yang menjalani skorsing. Musiala absen sejak kolaps saat laga pramusim karena kondisi neurologis, meski laporan menunjukkan obatnya telah disesuaikan dan ia bisa segera kembali. Pemulihan Gnabry dari cedera yang dialaminya pada April juga terus berkembang. Bayern belum memiliki susunan pemain inti terkonfirmasi yang tersedia pada tahap ini.

Performa

Lima laga terakhir Schalke menghasilkan dua kemenangan dan tiga kekalahan, dengan enam gol dicetak dan sebelas kebobolan. Laga terbaru mereka adalah kekalahan 3-0 dari Augsburg di Bundesliga pada 30 Agustus, melanjutkan rangkaian yang juga mencakup dua kekalahan beruntun 0-3 di pramusim melawan Real Madrid dan Atalanta. Kemenangan mereka diraih atas Hallescher FC di DFB-Pokal, saat mereka menang 5-2 setelah perpanjangan waktu, dan atas Hessen Kassel dalam laga persahabatan, yang mereka menangi 5-0.

Lima laga terakhir Bayern menghasilkan lima kemenangan dari lima pertandingan, dengan enam belas gol dicetak dan tiga kebobolan. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 5-1 atas VfB Stuttgart di Bundesliga pada 28 Agustus. Mereka juga mengalahkan Borussia Dortmund 2-1 di Piala Super dan meraih kemenangan atas FC Heidenheim, RB Leipzig, dan Aston Villa di pramusim. Bayern tidak kalah dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi.

Rekor pertemuan

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi pada 13 Mei 2023, ketika Bayern menang 6-0 dalam laga Bundesliga yang dimainkan di Allianz Arena. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, Bayern menang empat kali dan Schalke tidak sekali pun, dengan satu laga yang tidak menghasilkan kemenangan Bayern terjadi dalam duel DFB-Pokal pada Maret 2020, yang juga dimenangi Bayern 1-0. Bayern mencetak dua puluh satu gol dalam lima pertandingan tersebut dan tidak kebobolan sama sekali.

Klasemen

Di klasemen Bundesliga saat ini, Bayern Munich berada di posisi pertama sementara Schalke 04 menempati posisi ketujuh belas.