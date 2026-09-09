Bundesliga - Pekan 3 13 Sep 2026 - 11.30 Ursapharm-Arena

Elversberg vs Bayern Munich akan kick-off pada 13 Sept 2026 pukul 11.30 EST dan 15.30 GMT.

Tim promosi berharap bisa memberikan perlawanan sengit kepada raksasa Bavaria, Bayern

Elversberg menjalani awal bak dongeng dalam kiprahnya di Bundesliga, dengan memenangkan dua pertandingan pertama mereka setelah promosi ke kasta tertinggi untuk pertama kalinya dalam sejarah klub. Ini menjadi laju yang melesat bagi klub kecil yang bahkan masih berada di kasta keempat sepakbola Jerman pada 2022. Mereka meraih kemenangan dengan banyak gol atas Leverkusen (3-2) dan Borussia Mönchengladbach (4-3). Penyerang Prancis David Mokwa mencetak gol dalam kedua pertandingan tersebut.

Getty Images

Hebatnya, Harry Kane tidak masuk daftar pencetak gol saat Bayern menang 5-1 atas Stuttgart pada laga pembuka musim mereka. Joshua Kimmich mencatatkan dua assist, begitu juga rekrutan musim panas Ismael Saibari. Yang lebih mengejutkan lagi, Bayern hanya mampu bermain imbang 0-0 dengan Schalke pada pertandingan berikutnya. Itu merupakan hasil yang mengejutkan, mengingat Bayern sebelumnya membukukan agregat 42-2 atas Schalke dalam 12 pertemuan terdahulu. Tim asuhan Vincent Kompany akan bertekad kembali ke jalur kemenangan.

Getty Images

Perkiraan susunan pemain

Elversberg (4231): Kristof; Gyamerah, Pinckert, Rohr, Gunther; Keidel, Poreba; Petkov, Onyeka, Campbell; Mokwa.

Bayern (4231): Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Davies; Kimmich, Pavlovic; Olise, Brown, Diaz; Kane.

Kabar tim & skuad

Elversberg tidak akan diperkuat Luis Seifert karena cedera, sementara Vincent Wagner menjalani hukuman skorsing. Pembaruan skuad mereka akan ditambahkan mendekati kick-off.

Bayern Munich menatap laga ini dengan David Santos Daiber dan Tarek Buchmann menepi karena cedera. Vincent Kompany tidak memiliki pemain yang harus menjalani skorsing, meski kebugaran dan ketersediaan Jamal Musiala, yang baru-baru ini mengungkapkan sempat mengalami sakit, akan dipantau menjelang pertandingan.

Performa

Elversberg memenangi empat dari lima pertandingan kompetitif terakhir mereka, dengan satu-satunya noda berupa hasil imbang 1-1 dalam laga uji coba pramusim melawan Mallorca. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 4-3 atas Borussia Mönchengladbach di Bundesliga, dan mereka juga mengalahkan Bayer Leverkusen 3-2 di awal kampanye liga. Dalam lima pertandingan terakhir, Elversberg mencetak 12 gol dan kebobolan tujuh, menunjukkan niat menyerang sekaligus kerentanan di lini belakang.

Bayern Munich memenangi empat dari lima pertandingan kompetitif terakhir mereka, dengan satu hasil imbang. Laga terbaru mereka adalah kebuntuan 0-0 di markas Schalke 04 dalam lanjutan Bundesliga, sementara hasil paling menonjol dalam rangkaian ini adalah kemenangan liga 5-1 atas VfB Stuttgart pada Matchday 1. Bayern mencetak 12 gol dan hanya kebobolan satu dalam empat pertandingan saat mereka berhasil mencetak gol, menegaskan bahwa kegagalan membobol gawang Schalke adalah penyimpangan tersendiri dari produktivitas mereka seperti biasa.

Rekor pertemuan

Saat ini belum ada data rekor pertemuan dari duel-duel terbaru antara Elversberg dan Bayern Munich.

Klasemen

Di Bundesliga, Elversberg saat ini menempati posisi keempat, sementara Bayern Munich berada di urutan keenam setelah dua pekan pembuka.