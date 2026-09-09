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Bundesliga
team-logoElversberg
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Pratinjau Bundesliga Elversberg vs Bayern Munich

Bundesliga
H. Kane
Bayern Munich
Elversberg

Pratinjau pertandingan komprehensif Elversberg vs Bayern Munich di Bundesliga. Kami membahas taktik, kabar tim, transfer, dan banyak lagi.

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Bundesliga - Pekan 3
Ursapharm-Arena

Elversberg vs Bayern Munich akan kick-off pada 13 Sept 2026 pukul 11.30 EST dan 15.30 GMT.

Tim promosi berharap bisa memberikan perlawanan sengit kepada raksasa Bavaria, Bayern

Elversberg menjalani awal bak dongeng dalam kiprahnya di Bundesliga, dengan memenangkan dua pertandingan pertama mereka setelah promosi ke kasta tertinggi untuk pertama kalinya dalam sejarah klub. Ini menjadi laju yang melesat bagi klub kecil yang bahkan masih berada di kasta keempat sepakbola Jerman pada 2022. Mereka meraih kemenangan dengan banyak gol atas Leverkusen (3-2) dan Borussia Mönchengladbach (4-3). Penyerang Prancis David Mokwa mencetak gol dalam kedua pertandingan tersebut.

FBL-GER-BUNDESLIGA-ELVERSBERG-LEVERKUSENGetty Images

Hebatnya, Harry Kane tidak masuk daftar pencetak gol saat Bayern menang 5-1 atas Stuttgart pada laga pembuka musim mereka. Joshua Kimmich mencatatkan dua assist, begitu juga rekrutan musim panas Ismael Saibari. Yang lebih mengejutkan lagi, Bayern hanya mampu bermain imbang 0-0 dengan Schalke pada pertandingan berikutnya. Itu merupakan hasil yang mengejutkan, mengingat Bayern sebelumnya membukukan agregat 42-2 atas Schalke dalam 12 pertemuan terdahulu. Tim asuhan Vincent Kompany akan bertekad kembali ke jalur kemenangan.

FC Schalke 04 v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images

Perkiraan susunan pemain

Elversberg (4231): Kristof; Gyamerah, Pinckert, Rohr, Gunther; Keidel, Poreba; Petkov, Onyeka, Campbell; Mokwa.

Bayern (4231): Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Davies; Kimmich, Pavlovic; Olise, Brown, Diaz; Kane.

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Elversberg vs Bayern Munich

Manajer

Elversberg tidak akan diperkuat Luis Seifert karena cedera, sementara Vincent Wagner menjalani hukuman skorsing. Pembaruan skuad mereka akan ditambahkan mendekati kick-off.

Bayern Munich menatap laga ini dengan David Santos Daiber dan Tarek Buchmann menepi karena cedera. Vincent Kompany tidak memiliki pemain yang harus menjalani skorsing, meski kebugaran dan ketersediaan Jamal Musiala, yang baru-baru ini mengungkapkan sempat mengalami sakit, akan dipantau menjelang pertandingan.

Performa

ELV

ELV - Performa

MLL
S1-1
FCL
M4-1
DUI
M1-3
B04
M3-2
BMG
M3-4
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
15/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
5/5
FCB

FCB - Performa

HDH
M2-4
BVB
M1-2
VFB
M5-1
OSN
M1-4
S04
S0-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
15/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Elversberg memenangi empat dari lima pertandingan kompetitif terakhir mereka, dengan satu-satunya noda berupa hasil imbang 1-1 dalam laga uji coba pramusim melawan Mallorca. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 4-3 atas Borussia Mönchengladbach di Bundesliga, dan mereka juga mengalahkan Bayer Leverkusen 3-2 di awal kampanye liga. Dalam lima pertandingan terakhir, Elversberg mencetak 12 gol dan kebobolan tujuh, menunjukkan niat menyerang sekaligus kerentanan di lini belakang.

Bayern Munich memenangi empat dari lima pertandingan kompetitif terakhir mereka, dengan satu hasil imbang. Laga terbaru mereka adalah kebuntuan 0-0 di markas Schalke 04 dalam lanjutan Bundesliga, sementara hasil paling menonjol dalam rangkaian ini adalah kemenangan liga 5-1 atas VfB Stuttgart pada Matchday 1. Bayern mencetak 12 gol dan hanya kebobolan satu dalam empat pertandingan saat mereka berhasil mencetak gol, menegaskan bahwa kegagalan membobol gawang Schalke adalah penyimpangan tersendiri dari produktivitas mereka seperti biasa.

Rekor pertemuan

Saat ini belum ada data rekor pertemuan dari duel-duel terbaru antara Elversberg dan Bayern Munich.

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
AugsburgAugsburgFCA
220071+66
M
M
2
FreiburgFreiburgSCF
220051+46
M
M
3
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
220052+36
M
M
4
ElversbergElversbergELV
220075+26
M
M
5
Mainz 05Mainz 05M05
211050+54
M
S
6
Bayern MunichBayern MunichFCB
211051+44
S
M
7
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
210163+33
M
K
8
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210143+13
K
M
9
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
210156-13
M
K
10
Werder BremenWerder BremenSVW
210145-13
M
K
11
FC KoelnFC KoelnKOE
210146-23
K
M
12
PaderbornPaderbornSCP
201101-11
K
S
13
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
201147-31
K
S
14
Schalke 04Schalke 04S04
201103-31
S
K
15
Union BerlinUnion BerlinFCU
201137-41
K
S
16
HoffenheimHoffenheimTSG
200246-20
K
K
17
Borussia MoenchengladbachBorussia MoenchengladbachBMG
200237-40
K
K
18
Hamburger SVHamburger SVHSV
200207-70
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Play-off degradasi
Degradasi

Di Bundesliga, Elversberg saat ini menempati posisi keempat, sementara Bayern Munich berada di urutan keenam setelah dua pekan pembuka.

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