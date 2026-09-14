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Pratinjau Bundesliga Bayern Munich vs Union Berlin: Semua yang perlu Anda ketahui

Bayern Munich vs Union Berlin
Bundesliga
Bayern Munich
Union Berlin

Pratinjau pertandingan komprehensif Bayern Munich vs Union Berlin di Bundesliga. Kami mengulas hasil pekan ke-3, performa terkini, dan sorotan utama jelang bentrokan Jumat malam ini di Allianz Arena.

Bayern Munich vs Union Berlin: Detail pertandingan

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Bundesliga - Pekan 4
Allianz Arena

FC Bayern Munich dan 1. FC Union Berlin akan kick-off pada 18 September 2026 pukul 18.30 GMT (14.30 EST / 19.30 BST / 20.30 SAST).

Aksi Bundesliga pada Jumat malam di Bavaria

FC Bayern Munich kembali ke kandang untuk menjamu 1. FC Union Berlin di Allianz Arena dalam laga pembuka pekan keempat musim Bundesliga 2026/27. Setelah meraih dua kemenangan beruntun di kompetisi domestik dan Eropa, raksasa Bavaria itu memburu tiga poin lagi di depan pendukung sendiri demi menjaga momentum awal di puncak klasemen. Bagi Union Berlin, perjalanan sulit ke Munich setelah kekalahan kandang yang membuat frustrasi menjadi kesempatan langsung untuk bangkit dan menguji susunan pertahanan mereka melawan serangan terbaik liga.

SV Elversberg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images

Kane dan Karl mengamankan tiga poin untuk Bayern

FC Bayern Munich menyambut laga Jumat malam ini dengan kepercayaan diri tinggi setelah menang tandang 2-1 atas SV Elversberg di Waldstadion an der Kaiserlinde pada matchday 3 (13 September). Pemain muda Lennart Karl membuka skor pada menit ke-26 sebelum Maurice Krattenmacher menyamakan kedudukan untuk tuan rumah lewat satu jam pertandingan. Striker bintang Harry Kane mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-72, membuat Bayern tetap tak terkalahkan di Bundesliga dengan tujuh poin dari tiga pertandingan setelah bermain imbang 0-0 di markas Schalke dan menang 5-0 atas Bodø/Glimt di Liga Champions pada tengah pekan.

1. FC Union Berlin v FC Schalke 04 - Bundesliga 2026/27Getty Images

Union Berlin terpeleset di akhir laga melawan Schalke

FC Union Berlin bertandang ke selatan dengan misi memperbaiki arah setelah kalah 3-1 di kandang dari FC Schalke 04 di Stadion An der Alten Försterei pada matchday 3 (11 September). Setelah tertinggal oleh gol Robin Gosens dan Adil Aouchiche, Tim Skarke mencetak gol hiburan telat pada masa injury time (90+6') sebelum Schalke menambah gol ketiga jauh di pengujung injury time. Ditambah kekalahan tandang 4-0 dari Bayer Leverkusen pada matchday 2, Union Berlin sangat membutuhkan stabilitas lini belakang untuk menghentikan serangan tanpa henti Bayern.

Bisakah blok rapat Union menghentikan lini depan Bayern?

Bayern Munich memiliki keunggulan kuat di atas kertas, dengan memanfaatkan opsi kreatif dalam diri Michael Olise, Jamal Musiala, dan Harry Kane untuk membongkar blok pertahanan yang dalam. Union Berlin akan sangat bergantung pada organisasi mid-block yang fisikal melalui Rani Khedira dan Leopold Querfeld, sambil berupaya melancarkan serangan balik cepat lewat Emmanuel Latte Lath. Dengan poin liga penting dipertaruhkan untuk membuka akhir pekan, duel Jumat malam ini menjanjikan aksi bertempo cepat sejak peluit pertama.

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Bayern Munich vs Union Berlin

Manajer

  • V. Kompany

Vincent Kompany belum mengonfirmasi perkiraan susunan pemain inti jelang laga ini, dan tidak ada masalah cedera atau skorsing yang ditandai untuk tim tuan rumah. Pembaruan akan ditambahkan mendekati kick-off ketika kabar tim tersedia.

Union Berlin memasuki pertandingan tanpa tiga pemain. Stanley N'Soki, Andrik Markgraf, dan Oliver Burke semuanya tercatat cedera dan tidak tersedia untuk skuad Mauro Lustrinelli. Saat ini tidak ada skorsing yang tercatat untuk tim tamu.

Performa

FCB

FCB - Performa

VFB
M5-1
OSN
M1-4
S04
S0-0
BOD
M5-0
ELV
M1-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
16/3
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
FCU

FCU - Performa

IPS
K2-4
EBS
M2-4
SGE
S3-3
B04
K4-0
S04
K1-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/16
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Bayern Munich memenangi empat dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, dengan satu kali imbang. Laga terbaru mereka adalah kemenangan meyakinkan 5-0 atas Bodø/Glimt di Liga Champions, dan mereka juga mengalahkan VfB Stuttgart 5-1 di Bundesliga. Dalam lima pertandingan tersebut, Bayern mencetak 13 gol dan hanya kebobolan satu gol.

Union Berlin memenangi satu dari lima pertandingan terakhir mereka, dengan satu kali imbang dan tiga kekalahan. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 1-3 dari Schalke di Bundesliga, dan mereka juga menelan kekalahan telak 4-0 dari Bayer Leverkusen. Dalam lima pertandingan, Union mencetak sepuluh gol tetapi kebobolan 14 gol.

Rekor pertemuan

Head to Head

Bayern MunichSeriUnion Berlin
3
2
0
Bundesliga
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
4
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
0
FT
DFB-Pokal
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
2
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
3
FT
Bundesliga
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
2
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
2
FT
Bundesliga
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
1
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
1
FT
Bundesliga
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
3
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
0
FT
13Gol yang Dicetak5
Pertandingan lebih dari 2.5 gol4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5

Pertemuan terbaru kedua tim ini terjadi di Bundesliga pada 21 Maret 2026, ketika Bayern Munich menang 4-0 di Allianz Arena. Dalam lima pertemuan terakhir, Bayern menang tiga kali, dengan satu hasil imbang dan satu kemenangan untuk Union Berlin. Bayern mencetak 12 gol dalam pertemuan-pertemuan itu dan kebobolan lima gol.

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
FreiburgFreiburgSCF
3300101+99
M
M
M
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
330082+69
M
M
M
3
AugsburgAugsburgFCA
321093+67
S
M
M
4
Bayern MunichBayern MunichFCB
321072+57
M
S
M
5
RB LeipzigRB LeipzigRBL
320193+66
M
K
M
6
ElversbergElversbergELV
320187+16
K
M
M
7
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
311185+34
S
M
K
8
Mainz 05Mainz 05M05
311163+34
K
M
S
9
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
311178-14
M
K
S
10
Werder BremenWerder BremenSVW
311156-14
S
M
K
11
Schalke 04Schalke 04S04
311134-14
M
S
K
12
FC KoelnFC KoelnKOE
311157-24
S
K
M
13
HoffenheimHoffenheimTSG
310267-13
M
K
K
14
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
310268-23
K
M
K
15
PaderbornPaderbornSCP
301204-41
K
K
S
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
3012410-61
K
K
S
17
Borussia MoenchengladbachBorussia MoenchengladbachBMG
3003312-90
K
K
K
18
Hamburger SVHamburger SVHSV
3003012-120
K
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Play-off degradasi
Degradasi

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