Prancis vs Senegal: Ulasan Piala Dunia FIFA 2026: Semua yang Perlu Anda Ketahui

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Pertandingan Prancis vs Senegal akan dimulai pada 16 Juni 2026 pukul 15.00 EST dan 19.00 GMT.

Prancis vs Senegal: Pertemuan yang ironis

Prancis, runner-up tahun 2022, akan memulai kampanye Piala Dunia 2026 pada 16 Juni melawan Senegal. Ini adalah pertandingan ulang dari pertemuan ikonik pada tahun 2002, di mana The Lions of Teranga meraih kemenangan mengejutkan, yang mengejutkan dunia dengan mengalahkan juara bertahan saat itu. Kali ini, Les Bleus diperkirakan akan kembali tampil gemilang, dengan medali emas dan perak dalam dua edisi terakhir.

Siapa pelatih dan pemain kunci Prancis?

Ada bintang di mana-mana dalam skuad Prancis ini. Kedalaman skuad sejujurnya tidak pernah menjadi masalah bagi juara 1998 dan 2018 ini.

Hanya Olivier Giroud (57) yang mencetak lebih banyak gol daripada Kylian Mbappe (56) untuk Prancis, dengan penyerang Real Madrid ini diperkirakan akan menjadi kapten timnya meskipun baru-baru ini mengalami cedera paha. Seperti yang kita semua tahu, Mbappe yang tak terbendung mencetak hat-trick di final 2022 melawan Argentina. Kini mungkin saatnya bagi Ousmane Dembele dari PSG untuk mencetak gol pertamanya di turnamen ini. Mantan pemain Barcelona ini telah tampil di dua Piala Dunia. Baru saja memenangkan Liga Champions dan mencetak 35 gol dalam musim ini, Dembele akan didampingi rekan setimnya Desire Doué dan Bradley Barcola, Michael Olise dari Bayern, serta Rayan Cherki dari Man City dalam lini serang yang tampak menakutkan. William Saliba dari Arsenal diperkirakan akan memimpin empat bek berbakat. Kedalaman skuad Didier Deschamps begitu luar biasa sehingga tidak ada ruang bagi gelandang Real Madrid, Eduardo Camavinga, dalam skuad ini.

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Siapa pelatih dan pemain kunci Senegal?

Trio yang berbasis di Arab Saudi, Sadio Mane, Kalidou Koulibaly, dan Edouard Mendy, adalah tulang punggung berpengalaman dari tim Senegal yang solid. Mane, mantan penyerang Liverpool yang bisa dibilang pemain paling ikonik dalam sejarah negara ini, akan kembali menjadi talisman mereka. Mendy akan menjadi penjaga gawang, dan mantan rekan setimnya di Chelsea, Koulibaly, akan memimpin barisan belakang. Perhatikan juga gelandang Tottenham Pape Sarr dan striker Bayern Munich Nicolas Jackson; ia dipinjamkan ke sana dari Chelsea.

Pelatih saat ini, Pape Thiaw, mengambil alih dari manajer lama Aliou Cissé pada Desember 2024 dan memimpin tim meraih gelar Piala Afrika 2025, meskipun Singa Teranga mengundurkan diri dari pertandingan tersebut karena protes walk-off, yang secara resmi memberikan kemenangan 3-0 kepada Maroko.

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Skuad 26 pemain Prancis untuk Piala Dunia

Penjaga gawang: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes).

Bek: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (Paris St-Germain), Theo Hernandez (Al Hilal), Ibrahima Konate (Liverpool), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Jules Kounde (Barcelona), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munich).

Gelandang: N'Golo Kante (Fenerbahçe), Manu Kone (Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain).

Penyerang: Maghnes Akliouche (Monaco), Bradley Barcola (Paris St-Germain), Rayan Cherki (Man City), Ousmane Dembele (Paris St-Germain), Desire Doue (Paris St-Germain), Michael Olise (Bayern Munich), Kylian Mbappe (Real Madrid), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Marcus Thuram (Inter Milan).

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Perjalanan Prancis Menuju Piala Dunia

Prancis melaju mulus dalam kampanye kualifikasi Eropa mereka, memastikan tiket langsung dengan memuncaki Grup D UEFA pada akhir 2025.

Skuad 26 pemain Senegal untuk Piala Dunia

Penjaga gawang: Edouard Mendy (Al-Ahli), Yehvann Diouf (Nice), Mory Diaw (Le Havre).

Bek: Krepin Diatta (Monaco), Antoine Mendy (Nice), Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), Moussa Niakhate (Lyon), Mamadou Sarr (Chelsea), El-Hadji Malick Diouf (West Ham United), Ismail Jakobs (Galatasaray).

Gelandang: Idrissa Gueye (Everton), Habib Diarra (Sunderland), Pape Matar Sarr (Tottenham), Pape Gueye (Villarreal), Lamine Camara (Monaco), Pathe Ciss (Rayo Vallecano), Bara Ndiaye (Bayern Munich).

Penyerang: Sadio Mane (Al-Nassr), Bamba Dieng (Lorient), Iliman Ndiaye (Everton), Nicolas Jackson (Bayern Munich), Assane Diao (Como), Ibrahim Mbaye (Paris St-Germain), Cherif Ndiaye (Samsunspor), Ismaila Sarr (Crystal Palace).

Perjalanan Senegal menuju Piala Dunia

Senegal finis tanpa kekalahan di puncak Grup B untuk memastikan tempat langsung mereka di Piala Dunia 2026. Menghadapi persaingan dari DR Kongo, Senegal hanya kebobolan tiga kali dalam 10 pertandingan.

Berita tim & skuad

Manajer Prancis, Didier Deschamps, belum mengonfirmasi susunan pemain yang kemungkinan akan diturunkan untuk pertandingan ini, dan tidak ada cedera atau skorsing yang tercatat dalam data saat ini. Pembaruan akan ditambahkan menjelang kick-off seiring dengan semakin jelasnya susunan skuad.

Pelatih kepala Senegal, Pape Thiaw, juga belum mengonfirmasi berita tim pada tahap ini. Belum ada data cedera, skorsing, atau proyeksi XI yang diberikan. Silakan periksa kembali untuk informasi terbaru menjelang pertandingan.

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa

Prancis telah memenangkan empat dari lima pertandingan terakhirnya. Pertandingan terakhir mereka adalah kemenangan 3-1 atas Irlandia Utara pada 8 Juni, dengan Olise sebagai pemain yang paling menonjol. Sebelumnya, mereka mengalami kekalahan 2-1 dari Pantai Gading pada 4 Juni, yang merupakan satu-satunya kekalahan mereka dalam rentetan pertandingan tersebut. Mereka juga mengalahkan Kolombia 3-1 dan Brasil 2-1 dalam dua pertandingan persahabatan berturut-turut pada bulan Maret. Dalam lima pertandingan tersebut, Prancis mencetak 10 gol dan kebobolan lima gol.

Senegal telah memenangkan tiga dari lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 3-2 dari Amerika Serikat pada 31 Mei. Sebelumnya, mereka mengalahkan Gambia 3-1 dan Peru 2-0 pada bulan Maret. Dua kekalahan lainnya terjadi di Piala Afrika, termasuk kekalahan 3-0 dari Maroko pada bulan Januari. Senegal mencetak sembilan gol dan kebobolan tujuh gol dalam lima pertandingan tersebut.

Rekor Head-to-Head

FRA Last 1 matches SEN 0 Menang 0 Seri 1 Menang France 0 - 1 Senegal 0 Gol tercipta 1 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 0/1 Kedua tim mencetak gol 0/1

Kedua tim ini pernah bertemu sekali dalam data yang tersedia. Pada Piala Dunia 2002 tanggal 31 Mei, Senegal mengalahkan Prancis 1-0 dalam pertandingan yang dianggap sebagai salah satu kejutan paling terkenal di turnamen tersebut. Hasil tersebut, yang terjadi pada babak penyisihan grup, berkontribusi pada tersingkirnya Prancis lebih awal dari turnamen yang mereka ikuti sebagai juara bertahan.

Klasemen

Di Grup I, Prancis memasuki pertandingan ini di posisi pertama, sementara Senegal saat ini berada di posisi keempat.