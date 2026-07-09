Prancis, Nasri ditangkap polisi atas tuduhan pencucian uang

Masalah menimpa mantan pemain Arsenal, Manchester City, dan tim nasional Prancis, Samir Nasri, yang menghabiskan sekitar sepuluh jam dalam tahanan polisi, sebagaimana diungkap oleh "Le Parisien", dalam rangka penyelidikan hukum terkait impor narkotika, keanggotaan dalam kelompok kriminal, dan pencucian uang dari hasil narkotika dalam sebuah sindikat terorganisir.





TUDUHAN - Pria berusia 39 tahun itu ditangkap oleh Unit Penyelidikan dan Penindakan Keuangan (BRIF) Kepolisian Yudisial Paris. Mantan gelandang yang kini menjadi komentator di saluran Canal+ tersebutdiinterogasi dalam rangka penyelidikan hukum yang dibuka terkait impor narkotika, asosiasi kriminal, dan pencucian uang hasil narkotika dalam sebuah jaringan terorganisir. Kedua tokoh utama dalam kasus ini adalah Karim Berrebouh, seorang pengedar narkoba asal Marseille yang telah dipenjara sejak 2021, dan Olivier Sabbah, yang disebut-sebut sebagai salah satu pilar jaringan pencucian uang dari kegiatan kriminal Berrebouh.





Nasri diduga terlibat dalam bagian “pencucian uang dalam kelompok terorganisir” dalam kasus ini sebagai mantan direktur “XS”, sebuah klub malam di Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), di mana ia menjadi salah satu pemegang saham sekitar tahun 2016. Penahanan oleh kepolisian ini terjadi setelah tindakan penahanan awal oleh kepolisian pada akhir Juni di Marseille. Keputusan tersebut dicabut pada malam harinya, tanpa adanya tindakan hukum yang diambil. Sebagai wajib pajak yang berdomisili di Dubai, di mana pajak hampir tidak ada, mantan gelandang OM ini juga dicurigai oleh otoritas pajak Prancis tinggal di Paris, sebagaimana diungkap oleh penyelidikan Les Echos yang diterbitkan pada bulan April: ia “terbongkar” karena lebih dari 200 pesanan makanan ke rumah melalui Deliveroo.







