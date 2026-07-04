Prancis menyesali pelepasan Ayub Bouadi: Kerugian besar

Ayub Bouadi, bintang gelandang tim nasional Maroko berusia 18 tahun, terus memukau dunia dengan penampilannya yang luar biasa di Piala Dunia 2026, sehingga menjadi salah satu penemuan paling menonjol di turnamen tersebut dan menarik perhatian raksasa-raksasa sepak bola Eropa.

Aubier Fournier, Direktur Teknis Federasi Sepak Bola Prancis, mengakui dalam pernyataannya kepada situs “The Athletic” bahwa kehilangan pemain muda berbakat dari Lille ini ke Maroko merupakan “kerugian besar” bagi sepak bola Prancis, sambil menegaskan bahwa Bouadi adalah “bakat yang telah kami pantau selama bertahun-tahun, dan kami menyadari bahwa ia adalah sosok yang unik di usianya.”

Bouadi sebelumnya pernah membela timnas Prancis di level tim junior, sebelum Maroko berhasil merekrutnya setelah persaingan sengit dengan Les Bleus, sehingga ia menjadi pilar utama dalam skuad Aswad Atlas di Piala Dunia.

Fournier mengungkapkan bahwa Bouadi termasuk dalam pertimbangan pelatih kepala Prancis, Didier Deschamps, sebelum turnamen, namun persaingan yang ketat di lini tengah menghalangi pemberian jaminan kepada pemain muda tersebut untuk langsung diturunkan, karena Deschamps menilai dia “belum siap”, sementara Maroko justru membuka pintu lebar-lebar baginya untuk masuk ke skuad inti.

Pejabat Prancis tersebut mencatat bahwa Maroko menunjukkan minat yang lebih besar terhadap bakat muda ini melalui kunjungan rutin para pejabat dan komunikasi langsung dengan keluarganya, yang akhirnya membuat “Singa Atlas” unggul dalam persaingan merekrutnya.

Sejak pertandingan pembuka melawan Brasil, Bouadi telah memukau penggemar di seluruh dunia dengan kematangan teknis dan kualitas taktisnya meskipun usianya masih muda, sehingga langsung menjadi incaran klub-klub raksasa seperti Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Arsenal, dan Manchester United.

Hari ini, Sabtu, Bouadi berharap dapat memimpin Maroko meraih kemenangan atas Kanada di babak 16 besar dan melaju ke perempat final Piala Dunia, dalam perjalanan bersejarah “Singa Atlas” di turnamen ini.