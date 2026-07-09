Prancis menyamai prestasi bersejarah Jerman dan Brasil berkat gol dari Maroko

Tim nasional Prancis memastikan tempatnya di semifinal Piala Dunia 2026, setelah mengalahkan Maroko dengan skor 2-0, Kamis malam ini di Stadion Boston, pada babak perempat final.

Kylian Mbappé membuka skor untuk Prancis pada menit ke-60, sebelum Ousmane Dembélé memastikan kemenangan dengan mencetak gol kedua pada menit ke-66, sehingga Les Bleus akan menghadapi pemenang dari pertandingan antara Spanyol dan Belgia.

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Dengan lolosnya ini, Prancis menjadi tim ketiga dalam sejarah Piala Dunia yang mencapai babak semifinal dalam tiga partisipasi berturut-turut.

Hanya dua tim yang lebih dulu mencapai prestasi ini, yaitu Jerman, yang mencapainya dua kali pada periode (1982–1990) dan (2002–2014), serta Brasil pada edisi (1994–2002).

Prancis pun bergabung dalam daftar bersejarah ini, setelah berhasil mencapai babak semifinal pada edisi 2018, 2022, dan 2026.

Les Bleus sebelumnya mengalahkan Swedia (3-0) di babak 32 besar edisi saat ini, sebelum dengan susah payah mengalahkan Paraguay (1-0) di babak perempat final.



