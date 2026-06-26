Prancis mengetahui lawan yang akan dihadapi di babak 32 besar

Gambaran babak 32 besar Piala Dunia 2026 mulai terlihat jelas seiring mendekatnya akhir babak penyisihan grup, sementara para penggemar sepak bola di seluruh dunia menanti gambaran lengkapnya pada dini hari Minggu mendatang, saat penutupan putaran ketiga yang akan menentukan identitas semua tim yang lolos serta pertandingan-pertandingan final dalam edisi pertama Piala Dunia yang diperluas dengan partisipasi 48 tim.

Surat kabar Prancis “L’Équipe” melaporkan bahwa timnas Prancis kini sangat dekat untuk menghadapi Swedia di babak berikutnya dengan probabilitas sebesar 99,2%, jika hasil-hasil di grup saat ini terkonfirmasi.

Swedia saat ini berada di peringkat ketiga Grup F setelah meraih satu kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan, yang menjadikannya salah satu kandidat terkuat untuk lolos sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik.

Adapun pertandingan yang telah dipastikan hingga saat ini di babak 32 besar, menghasilkan laga-laga seru antara Afrika Selatan melawan Kanada, Brasil melawan Jepang, Belanda melawan Maroko, dan Pantai Gading melawan Norwegia, serta Amerika Serikat melawan Bosnia dan Herzegovina, sementara pertandingan Prancis melawan Swedia masih menunggu pengumuman resmi setelah putaran terakhir selesai.