Prancis mempermalukan diri sendiri seminggu sebelum dimulainya Piala Dunia

Kekecewaan bagi Prancis dalam rangkaian laga persahabatan menjelang Piala Dunia. Runner-up Piala Dunia 2022 itu secara mengejutkan kalah 1-2 dari Pantai Gading pada Kamis. Laga persahabatan terakhir melawan Irlandia Utara akan digelar pada Senin, sebelum Prancis memulai perjalanan mereka di Piala Dunia pada 16 Juni melawan Senegal.

Prancis mendominasi babak pertama dengan penguasaan bola mencapai 76 persen. Michael Olise dihentikan oleh kiper Yahia Fofana, sementara Kylian Mbappé dan Rayan Cherki juga kurang beruntung dalam penyelesaian akhir. Di sisi lain, Mike Maignan melakukan penyelamatan gemilang atas tendangan Simon Adingra dalam salah satu serangan balik Pantai Gading.

Gol pembuka Prancis tercipta di menit-menit akhir babak pertama, dengan Cherki melepaskan tendangan keras dari dalam kotak penalti, setelah aksi individu yang apik, yang melesat ke sudut gawang. Sebuah kabar baik bagi Deschamps dan kawan-kawan, sekaligus pukulan telak bagi para pemain Pantai Gading yang berani.

Pantai Gading tidak menyerah dan menyamakan kedudukan delapan menit setelah babak kedua dimulai. Nicolas Pépé memberikan umpan terobosan kepada rekan setimnya Guéla Doué, yang kemudian mencetak gol ke sudut kiri bawah: 1-1. Stade de la Beaujoire di Nantes sejenak menjadi lebih sunyi setelah gol penyama kedudukan tak lama setelah babak kedua dimulai.

Prancis berusaha bangkit di 30 menit terakhir. Pantai Gading terpaksa lebih banyak bertahan dan sambil mengintai ruang di belakang pertahanan Prancis. Deschamps melakukan beberapa pergantian pemain, sementara waktu terus berjalan di Nantes.

Pantai Gading mengejutkan semua orang pada menit ke-85 dengan mencetak gol menjadi 1-2. Setelah serangan yang lancar, Amad Diallo melepaskan tendangan yang sempurna ke sudut kiri gawang. Sebuah pukulan telak bagi Prancis, yang pada menit-menit tersisa tidak mampu lagi mencegah kekalahan yang menyakitkan.