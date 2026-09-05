Bintang asal Prancis, Kylian Mbappe, gagal mengeksekusi tendangan penalti yang berhasil ditepis kiper Vallés di Stadion La Cartuja, sehingga membuat timnya kehilangan setidaknya satu poin di tengah kontroversi yang meluas. Kegagalan ini kembali membangkitkan kekhawatiran masa lalu pada diri sang pemain, yang terjadi setelah rangkaian gerakan yang mencakup dua langkah ke kiri dan dua langkah ke depan, jeda singkat, lalu tiga langkah tambahan dan satu langkah lagi untuk bersiap menendang dengan kaki kanan.

Surat kabar Spanyol "AS" menyebutkan bahwa krisis dari titik sebelas meter ini telah menghantui sang pemain selama tahun pertamanya, berlangsung berminggu-minggu jika bukan berbulan-bulan. Kegagalannya mengeksekusi penalti pada Desember 2024 di Stadion San Mamés membuatnya terjerumus ke dalam krisis kepercayaan diri, karena itu adalah kegagalan keduanya dalam satu pekan setelah ia menyia-nyiakan penalti lain di Anfield. Pada awal musim yang tidak berjalan sesuai keinginannya, tendangan penalti pun tidak membantunya, dan Real Madrid dirugikan dengan kekalahan di dua pertandingan menghadapi Athletic Bilbao dan Liverpool.

Sang pemain secara terbuka menyalahkan dirinya sendiri, sehingga memaksa pelatih Carlo Ancelotti mengizinkan adanya beberapa eksekutor penalti, di mana Vinicius dan Jude Bellingham bergabung tanpa keberhasilan yang berarti. Meski situasinya kini berbeda, Kylian kembali menghadapi keraguannya dari titik penalti.

Tendangan yang ditepis Vallés di Stadion La Cartuja menjadi kelanjutan dari rangkaian kegagalan, yang menambah daftar kegagalan penalti sebelumnya yang ia eksekusi di perempat final Piala Dunia menghadapi Maroko, ketika kiper Bounou menjadi lawan terberatnya.

Rangkaian negatif ini memaksa semua pihak untuk melihat statistik keseluruhan. Kylian Mbappe menyia-nyiakan penalti kemarin sehingga total kegagalannya mencapai 16 penalti dari 81 tendangan yang ia lakukan di luar adu penalti, dengan persentase kegagalan sebesar 19,7 persen. Persentase kegagalan bersama Real Madrid meningkat hingga mencapai 20,8 persen, dengan 5 penalti gagal dari 24 tendangan, atau dengan rata-rata satu penalti gagal dari setiap lima tendangan.

Data dari dua eksekutor penalti besar terakhir bersama Real Madrid menunjukkan tingkat keandalan yang jauh lebih tinggi. Cristiano dengan seragam putih hanya menyia-nyiakan sebesar 14,1 persen, dengan 13 penalti dari 92 tendangan, sementara Sergio Ramos menyia-nyiakan persentase yang lebih rendah, yakni 4,3 persen, dengan satu penalti dari 23 tendangan, keduanya di luar adu penalti. Ukuran ini secara jelas mengungkap bahwa ketegangan kini lebih berpengaruh pada denyut dan kaki Mbappe.



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Pelatih José Mourinho membela penyerangnya dengan cara yang puitis dengan kembali ke peristiwa di Stadion La Cartuja, di mana ia berkata dengan tegas: "Ketika salah satu dari kami maju untuk mengeksekusi tendangan penalti, kami semua maju bersamanya."

Pelatih asal Portugal itu menunjukkan kekagumannya yang besar terhadap pemilik seragam nomor 10 dalam penilaian individualnya, di mana ia berkata dalam konferensi pers perdananya: "Dia pemain yang sangat bagus."

Kylian Mbappe tetap memegang kepemimpinan mutlak, di mana José Mourinho maupun ruang ganti tidak akan kehilangan kepercayaan kepadanya karena satu penalti gagal di pekan keempat liga, terlebih setelah pemain internasional Prancis itu mengawali musimnya dengan penampilan-penampilan kuat seperti mencetak trigol menghadapi Real Sociedad.

Satu-satunya kekhawatiran terbatas pada apa yang berkecamuk di benak Mbappe sendiri, karena kepemimpinannya dari titik penalti sejauh ini merupakan hal yang tidak terbantahkan, dan Kylian tidak dapat melepaskan cara berharga ini untuk mencetak gol dalam upayanya meraih penghargaan Ballon d'Or serta gelar pencetak gol terbanyak dan Sepatu Emas.