Kylian Mbappe Cemerlang, Prancis Bekap Australia

Prancis sukses mengalahkan Australia 4-1 pada laga pembuka mereka pada Grup D Piala Dunia di Stadion Al Janoub, Al Wakrah, Qatar, Rabu (23/11) dini hari WIB.

Skuat arahan Didier Deschamps sebetulnya sempat tertinggal sejak menit kesembilan setelah Australia mencetak gol cepat lewat Craig Goodwin.

Tapi, Rabiot dan Giroud mampu membalikkan skor sebelum jeda lewat gol masing-masing pada menit ke-27 dan 32’

Prancis tidak terbendung pada paruh kedua. Kylian Mbappe menjauhkan keunggulan pada menit ke-68 sebelum Giroud menyegel kemenangan melalui brace-nya pada menit ke-71.

Giroud mencetak gol ke-50 dan ke-51 untuk memuncaki daftar pencetak gol sepanjang masa Prancis bersama Thierry Henry. Sementara Rabiot dan Mbappe masing-masing menyumbangkan satu gol dan assist.

Laga ini berakhir nyaman bagi juara bertahan meski Socceroos meraih keunggulan mengejutkan pada menit kesembilan.

Tendangan cerdas Goodwin adalah gol tercepat yang dicetak melawan Prancis di Piala Dunia sejak gol 27 detik mantan gelandang Inggris, Bryan Robson, pada edisi 1982.

Ketertinggalan sementara tersebut membuat beberapa orang bertanya-tanya apakah kekalahan tak terduga Argentina dari Arab Saudi mungkin bukan satu-satunya hari ini.

Tapi, Prancis harus kehilangan Lucas Hernandez karena cedera hanya 10 menit setelah pertandingan dimulai. Ia kemudian ditarik keluar dan digantikan oleh adiknya, Theo.

Giroud dikenal menjadi anggota tim pemenang Piala Dunia 2018 tanpa melakukan tembakan tepat sasaran, apalagi gol. Ia mengakhiri penantian delapan setengah tahun untuk melepaskan tembakan terbaru di putaran final Piala Dunia.

Tercatat, ini adalah pertandingan Piala Dunia pertama Prancis dengan torehan dua atau lebih gol sundulan sejak dua gol terkenal Zinedine Zidane pada final 1998.

Prancis akan menghadapi Denmark pada laga kedua, Sabtu (26/11) pukul 23:00 WIB. Sementara Australia bakal ditantang Tunisia enam jam sebelumnya.

Prancis:

Pelatih: Didier Deschamps

Australia:

