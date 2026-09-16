Muhammad Wahbi, pelatih timnas Maroko, bersiap mengumumkan daftar pemain terbarunya besok, Kamis, di tengah prediksi akan adanya sejumlah perubahan yang mencolok dibandingkan skuad yang tampil di Piala Dunia 2026.

Perubahan yang diperkirakan terjadi ini muncul akibat cedera, hukuman larangan bermain, serta penurunan performa sejumlah pemain yang tampil di Piala Dunia, yang bisa membuka pintu bagi wajah-wajah baru, di antaranya talenta yang mencuri perhatian selama pekan-pekan awal musim ini.

Kejutan dari Belanda

Menurut Jeroen Kapteijns, jurnalis surat kabar Belanda "De Telegraaf", Younes Taha, sayap Twente yang memiliki kewarganegaraan ganda Belanda dan Maroko, masuk dalam perhitungan Wahbi, setelah tampil impresif di awal musim yang membuatnya menarik perhatian tim pelatih Maroko.

Taha berusia 23 tahun, lahir di Amsterdam, dan lebih suka bermain di posisi sayap kanan, serta mampu mengisi peran yang lebih dalam di lini tengah, dengan keunggulan pada kaki kirinya.

Pemain ini telah tampil dalam 9 pertandingan bersama Twente sejak awal musim, mencetak dua gol dan memberikan dua assist, serta memastikan tempatnya di susunan pemain utama dalam 5 pertandingan beruntun terakhir tim di berbagai kompetisi.

Langkah Pertama Menuju Timnas

Jurnalis Belanda itu menyebutkan bahwa penampilan yang ditunjukkan Taha memberinya tempat dalam daftar pemain diperluas timnas Maroko, sebagai persiapan menghadapi Gabon dan Lesotho dalam kualifikasi Piala Afrika 2027.

IMAGO

Maroko akan menghadapi Gabon pada 25 September di Rabat, sebelum bertandang ke Lesotho pada 29 bulan yang sama di Bloemfontein, Afrika Selatan, dengan kemungkinan menjalani satu atau dua laga persahabatan pada awal Oktober.

Jika dipanggil ke dalam daftar final, ini akan menjadi kali pertama Taha bergabung dengan timnas senior Maroko, setelah sebelumnya membela timnas kelompok usia.

Juara Afrika Junior

Taha sebelumnya telah membela timnas Maroko U-23 dalam 11 pertandingan, mencetak 3 gol, dan menjadi bagian dari generasi yang menjuarai Piala Afrika U-23 pada tahun 2023.

Selama turnamen tersebut, ia berperan dalam perjalanan menuju gelar juara, setelah mencetak satu gol dan memberikan satu assist.

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