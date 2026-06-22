Postoglou: Salah Membungkam Para Skeptis Saat Melawan Selandia Baru

Angie Postecoglou, mantan pelatih Tottenham Hotspur asal Australia, menegaskan bahwa Mohamed Salah secara praktis telah membungkam segala keraguan yang muncul terkait kontribusinya bersama tim nasional Mesir, setelah ia memimpin tim “Al-Fara’una” meraih kemenangan bersejarah atas Selandia Baru di Piala Dunia 2026.

Kapten timnas Mesir itu memainkan peran penting dalam kemenangan 3-1 tersebut, setelah mencetak gol pembuka dan memberikan assist untuk gol ketiga, sehingga memberikan timnas negaranya kemenangan pertama dalam sejarah partisipasinya di Piala Dunia.

Postojoglu mengatakan dalam wawancara dengan jaringan "ITV" Inggris: "Jika ada keraguan mengenai peran Mohamed Salah dalam tim ini, semua orang masih bisa melihatnya dengan jelas."

Ia menambahkan: “Kemenangan ini akan memberikan kepercayaan diri yang luar biasa bagi timnas Mesir. Para pemain harus menghadapi kondisi sulit selama pertandingan, namun bintang utama mereka mengambil tanggung jawab dan tampil pada saat yang tepat.”

Pelatih asal Australia itu menjelaskan bahwa momen-momen seperti inilah yang membedakan pemain-pemain hebat di turnamen besar, sambil mengatakan: “Untuk melaju di turnamen ini, Anda membutuhkan para bintang Anda untuk menampilkan yang terbaik, dan itulah yang dilakukan Salah.”

Pujian dari Postecoglou itu muncul setelah timnas Mesir berhasil membalikkan ketertinggalan satu gol menjadi kemenangan 3-1, sehingga semakin mendekati lolos ke babak 32 besar menjelang laga melawan Iran di putaran terakhir fase grup.

Salah terus menorehkan sejarah bersama timnas Mesir, setelah mencetak gol ketiganya dalam sejarah penampilannya di Piala Dunia, sehingga menyamai rekor pencetak gol terbanyak dari negara-negara Arab di turnamen tersebut. Ia juga menambah koleksi gol internasionalnya menjadi 68 gol, sehingga hanya tinggal selisih satu gol lagi untuk menyamai rekor historis yang dipegang oleh Hossam Hassan.