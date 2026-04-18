Postingan Instagram Xavi Simons justru menuai reaksi negatif dari para penggemarnya sendiri

Sebuah postingan Instagram dari Xavi Simons telah memicu kegemparan di kalangan pendukung pada Sabtu malam. Gelandang serang Tottenham Hotspur itu membagikan foto saat ia merayakan golnya melawan Brighton & Hove Albion (2-2), namun hal itu justru menuai kecaman dari sebagian besar pendukungnya. Tottenham kehilangan kemenangan krusial di menit-menit akhir dan karenanya masih terancam degradasi.

Simons tampaknya akan menjadi pahlawan pertandingan di London Utara berkat gol luar biasa pada menit ke-75. Dengan tendangan keras yang membentur tiang gawang, ia mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 2-1, lalu melepas bajunya dan merayakan dengan meriah bersama penonton. Namun, pada menit ke-94, segalanya berbalik, ketika Brighton mencetak gol penyeimbang dan Tottenham kehilangan dua poin yang sangat berharga.

Setelah pertandingan, Simons mengunggah pesan di Instagram dan X, di mana ia menulis: “Kami tidak akan berhenti berjuang. Penonton hari ini luar biasa. Ayo Spurs.”

Meskipun Simons jelas menyadari situasi klubnya, foto perayaan yang menyertainya justru membuat sebagian penggemar kesal. “Sepak bola sedang di titik terendah. Seorang pemain dari klub yang terdegradasi memposting ini,” bunyi salah satu komentar. Yang lain bahkan lebih keras: “Kamu benar-benar memalukan bagi sepak bola. Siapa yang merayakan gol seperti itu dan melepas bajunya di menit ke-75 saat timmu terdegradasi?”

Simons juga dibandingkan dengan rekan setimnya Richarlison, yang sebelumnya beberapa kali merayakan gol di menit-menit akhir dengan berlebihan, padahal Spurs akhirnya kehilangan poin. “Dia melakukan ‘Richarlison’,” kata seseorang dengan nada menyindir. Yang lain berkata: “Lagi-lagi ada yang melepas bajunya… dan itu kembali seperti bumerang.”

“Mengapa kamu merayakannya begitu di menit ke-75 padahal kita belum memenangkan pertandingan?” tulis seorang pendukung. Yang lain menambahkan dengan sinis: “Tolong hapus omong kosong ini.” Yang lain bertanya: “Apakah kamu tidak punya rasa malu?”

Namun, ada juga komentar positif. "Itu gol yang luar biasa. Kamu mengontrol bola dengan sempurna dan mencetaknya dengan hebat. Hebat, Xavi!" komentar seorang penggemar. Penggemar lain tetap optimis: "Ayo, Xavi, pertandingan yang luar biasa. Mari kita lanjutkan minggu depan dan lupakan hasil ini."




























