Postecoglou melayangkan peringatan dini: 3 pertandingan dalam 6 hari, dan kabar baik soal Ronaldo!

Pelatih asal Australia, Ange Postecoglou, direktur teknik Al Nassr, menyampaikan pesan peringatan yang jelas usai kemenangan besar atas Al Fateh dengan skor 3-0 pada pekan pertama Liga Roshn, seraya menegaskan bahwa "Al Alami" akan menghadapi jadwal yang padat secara belum pernah terjadi sebelumnya dalam beberapa hari mendatang, hal yang mungkin memaksanya melakukan sejumlah perubahan besar pada susunan pemainnya.

Postecoglou menjelaskan bahwa Al Nassr akan menjadi satu-satunya tim Arab Saudi yang akan memainkan 3 pertandingan dalam 6 hari pekan ini, hal yang menempatkan staf teknis di hadapan ujian sulit terkait pengaturan beban fisik para pemain, terutama pada awal musim dan belum sampainya seluruh elemen pemain pada kesiapan penuh mereka.

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Pelatih Al Nassr itu berkata dalam konferensi pers: "Kami akan bermain 3 pertandingan dalam 6 hari pekan ini," seraya menekankan bahwa fokus pada fase saat ini bukan hanya pada hasil, melainkan pada bagaimana menghadapi tekanan pertandingan dan menjaga kesiapan para pemain sepanjang periode mendatang.

Postecoglou menyinggung situasi Cristiano Ronaldo, seraya menegaskan kehadiran kapten Al Nassr dalam pertandingan dan dukungannya kepada tim, namun ia menjelaskan bahwa prioritas saat ini adalah proses pemulihan, terutama karena tim hanya memiliki dua hari sebelum pertandingan berikutnya, ia berkata: "Cristiano hadir hari ini, dan ia selalu bersama kami. Yang terpenting sekarang adalah pemulihan, khususnya karena kami hanya memiliki dua hari setelah pertandingan ini, dan setelah itu kami akan menentukan keputusan keikutsertaan para pemain sesuai kesiapan mereka."

Direktur teknik itu memuji kelompok pemain yang dimilikinya, seraya menegaskan bahwa Al Nassr memiliki tim yang kuat meski sejumlah elemen penting absen dari laga melawan Al Fateh, ia berkata: "Seperti yang saya katakan sebelum pertandingan, kami memiliki tim yang kuat, dan ada pemain-pemain penting yang tidak bermain hari ini, tetapi yang penting bagi saya adalah seluruh pemain yang bermain, baik yang memulai pertandingan maupun yang masuk di tengah laga, menampilkan performa yang luar biasa."

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Postecoglou menambahkan bahwa laga melawan Al Fateh merupakan ujian yang bagus bagi tim, terutama karena pertandingan-pertandingan awal biasanya sulit, seraya menunjuk bahwa perbedaan waktu bergabungnya para pemain selama pemusatan latihan persiapan menghalangi tercapainya kesiapan fisik penuh, namun ia memuji komitmen para pemainnya, dan berkata: "Kami belum mencapai kesiapan 100%, tetapi performa para pemain dan komitmen mereka sangat luar biasa."

Postecoglou juga memberikan pujian khusus kepada Sami Al Najei, seraya menjelaskan bahwa pemain itu memiliki potensi besar tetapi mengalami nasib buruk akibat cedera-cedera yang membuatnya menepi dari lapangan selama satu musim penuh, dan ia menambahkan: "Selama masa persiapan, ia menampilkan performa yang luar biasa, dan wajar jika ia membutuhkan waktu untuk bermain setelah absen selama satu musim penuh," dalam isyarat bahwa staf teknis memperlakukannya secara bertahap.

Dengan demikian, tampaknya kemenangan atas Al Fateh hanyalah awal dari serangkaian ujian yang lebih sulit di hadapan Al Nassr, yang dituntut untuk mempertahankan hasil-hasil positifnya meski jadwal yang padat, di tengah penantian terhadap situasi keikutsertaan Ronaldo dan bintang-bintang lainnya, serta kemampuan Postecoglou dalam mengelola salah satu periode tersulit musim ini sejak awal.