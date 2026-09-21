Real Madrid tampil kurang meyakinkan dalam laga derby di Stadion Metropolitano, sebelum akhirnya kalah jumlah pemain dan kebobolan dua gol, hingga pertandingan berakhir dengan kekalahan Los Merengues 1-2.

Dalam analisisnya, surat kabar L'Equipe menyebut bahwa posisi Kylian Mbappe dan Vinicius Junior yang berada di area yang sama sepanjang babak pertama mencerminkan buruknya organisasi permainan yang dialami klub ibu kota Spanyol tersebut.

Saat pertandingan dimulai, meski ada sejumlah keraguan yang muncul sepanjang pekan, pelatih Jose Mourinho memilih untuk tidak mengambil keputusan tegas, dengan menurunkan Mbappe, Vinicius, Bellingham, dan Arda Guler semuanya sebagai starter dalam laga derby ini.

Kuartet yang jelas tidak kekurangan bakat, tetapi tidak tampak seimbang atau berpengaruh ketika level pertandingan meningkat, dan hal itulah yang kembali ditegaskan pada babak pertama.

L'Equipe melanjutkan, "Mbappe dan Vinicius menempati area yang nyaris sama sepanjang babak pertama, dalam sebuah pemandangan yang secara jelas mengungkap masalah kolektif Real Madrid dan buruknya pembagian peran di dalam tim."

Alih-alih memberikan setiap pemain ruang yang dibutuhkan untuk bergerak dan memanfaatkan titik kekuatannya, duo tersebut justru saling tumpang tindih dalam pergerakannya, sehingga membatasi efektivitas serangan Real Madrid dan sekali lagi memperlihatkan hilangnya keseimbangan tim ketika menghadapi lawan yang mampu menekan dan meningkatkan tingkat kesulitan.

Dengan demikian, kesamaan posisi Mbappe dan Vinicius mencerminkan masalah yang lebih luas daripada sekadar pergerakan pemain di lapangan, karena menggambarkan kondisi organisasi yang tidak jelas yang dialami Real Madrid, di saat tim justru membutuhkan gagasan yang lebih jelas dan pembagian peran yang lebih baik demi memaksakan gaya permainannya dalam pertandingan.

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