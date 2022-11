VAR Salah Putuskan Penalti Handball Portugal Vs Uruguay, Kok Bisa?

Portugal mendapatkan hadiah penalti yang menjadi penentu kemenangan 2-0 mereka atas Uruguay di Piala Dunia 2022.

Penalti didapat setelah bek Uruguay, Jose Gimenez dinyatakan VAR melakukan pelanggaran handball saat merusaha mencegah laju Bruno Fernandes.

Hanya saja, keputusan VAR tersebut dianggap kontroversial jika melihat kembali proses terjadinya pelanggaran bola yang mengenai tangan Gimenez.

Pada menit ke-89, Fernandes mencoba menggiring bola ke dalam kotak penalti. Gimenez yang mencoba menghentikan lajunya terjatuh dan bola mengenai tangannya.

Awalnya wasit Alireza Faghani dari Iran tidak melihat langsung momen tersebut, namun kemudian memutuskan untuk berkonsultasi dengan VAR setelah adanya protes dari Fernandes.

Dan, setelah meninjaunya sendiri melalui tayangan monitor VAR di pinggir lapangan, barulah sang wasit menghadiahkan penalti kepada Portugal.

Keputusan itu sebenarnya bertentangan dengan panduan resmi atas pengecualian handball yang dikeluarkan oleh Dewan Asosiasi Sepakbola Internasional (IFAB) ketika regulasi itu terakhir kali disempurnakan pada 2021.

Yes, that shouldn't have been a penalty for 🇵🇹. The ball makes contact with Gimenez's supporting hand, no intention of handball



A player that falls to the ground needs to protect himself using the support of the arm. Doesn't matter if it was an opportunity, those are the rules pic.twitter.com/9R6IdrnW5d