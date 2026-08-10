Ponsel Mengubah Peta! Senjata Ajaib Barcelona di Bursa Transfer

Pelatih asal Jerman, Hansi Flick, memainkan peran sentral dalam kesuksesan Barcelona pada periode transfer musim panas ini, di mana panggilan telepon pribadinya dengan para pemain incaran menjadi faktor penentu dalam merampungkan transfer bagi klub Katalan tersebut.

Germán Bona menulis dalam artikelnya berjudul "Hansi Flick adalah kartu ajaib dalam persaingan" yang dimuat surat kabar Katalan "Sport", bahwa "satu panggilan dari Flick mengubah segalanya", seraya menegaskan bahwa apa yang terjadi dengan pemain Inggris Anthony Gordon, yang tampak hanya tinggal selangkah lagi dari Bayern Munich sebelum Flick turun tangan secara pribadi, hampir terulang dengan pemain Spanyol Rodri yang menjawab telepon dan mendapati nama pelatih Jerman itu di layar.

Kejelasan dan keterusterangan adalah senjata Flick

Albona menjelaskan bahwa Flick memaparkan kepada para pemain secara terperinci apa yang ia inginkan dari mereka dan peran yang akan mereka mainkan dalam sistem taktiknya, dengan cara yang jelas dan langsung sehingga membuat mereka mengambil keputusan dengan cepat.

Ia menambahkan, "Deco dan timnya melakukan pekerjaan awal dan meletakkan dasar bagi kesepakatan, tetapi di tengah-tengah, berbicara dengan seseorang yang memiliki gagasan yang sangat jelas adalah hal yang membalikkan keadaan," menurut ungkapan sang penulis.

Keterusterangan juga kepada mereka yang pergi

Peran Flick tidak terbatas pada meyakinkan para pemain yang datang, tetapi juga meluas ke komunikasi yang terus terang dengan para pemain yang hanya akan mendapatkan sedikit menit bermain, untuk memberi tahu mereka bahwa yang terbaik bagi semua orang adalah mengubah suasana.

Albona mengisyaratkan bahwa "dengan caranya yang ramah dan langsung dalam menyampaikan berbagai hal, para pemain senior di ruang ganti seperti Ronald Araujo memahami situasinya, meskipun pemain Uruguay itu sudah lama diperkirakan akan memiliki peran yang lebih besar di tim lain, dalam hal ini Liverpool".

Keyakinan pada La Masia disertai realisme

Meskipun Flick adalah pencinta sepak bola rakyat dan tidak pernah bosan memuji pekerjaan yang dilakukan di La Masia, menurut Albona, ia "bukan untuk berpura-pura atau menambah jumlah pemain pemula, sebab ia juga mampu memberi tahu mereka apa yang ada jika ia menganggap mereka tidak akan bermain cukup banyak". Ia menambahkan bahwa kendali Deco dan manajemen olahraga atas segala hal yang berkaitan dengan Barcelona Atlètic sampai kepada pelatih tim utama, yang memang sudah memikirkan perlunya menciptakan dinamika bersama sejak beberapa bulan lalu.

Lebih dari sekadar pelatih

Bona berpendapat dalam artikelnya bahwa "Hansi Flick bukan hanya pelatih klub Barcelona, dengan segala hal yang menyertai jabatan ini, tetapi jauh lebih dari itu".

Ia menambahkan, "Dengan menuntaskan musim ketiganya, ia menambah kekuatannya dalam pengambilan keputusan, dan klub senang dengan keterlibatannya yang maksimal".

Sang penulis menutup analisisnya dengan berkata, "Sepak bola bukanlah ilmu pasti dan ada banyak faktor yang berperan, tetapi sejak awal, proyek Flick tampak sangat baik. Sebab ketika semua orang mendayung bersama, hasil pada akhirnya akan datang".