Kok Bisa? Gaji Paul Pogba Di Juventus Jauh Lebih Rendah Daripada Manchester United

Gaji yang bakal diterima bintang internasional Prancis itu di Turin hampir separuh lebih sedikit dari yang didapatnya di Old Trafford.

Paul Pogba akan menerima gaji yang jauh lebih sedikit ketika bergabung kembali dengan Juventus daripada yang diterima di klub sebelumnya, Manchester United.

Pogba, 29, berpisah dengan United ketika kontraknya dengan Setan Merah, yang diperkirakan bernilai sekitar £ 290.000 seminggu, habis pada akhir musim 2021/22.

Saat ini statusnya tanpa klub dan akan bergabung kembali dengan Juventus, di mana ia pernah menghabiskan empat tahun yang sukses sebelum dibeli kembali oleh United pada 2016.

Berapa gaji yang akan diterima Pogba di Juventus?

Pogba akan menandatangani kontrak tiga tahun dengan Juventus dengan opsi perpanjangan setahun, menurut outlet Italia Corriere dello Sport.

Ia diyakini akan mendapatkan gaji bersih sekitar €8 juta per musimnya, belum termasuk potensi tambahan €2 juta sebagai bonus terkait performa.

Jika dirinci, jumlah tersebut menjadi £160.000 per pekan di Juve, jauh lebih rendah dari yang didapatnya di Old Trafford yang mencapai £290.000 per pekan.

Sudah tiba di Turin

Pogba sudah mendarat di Italia pada Jumat (8/7) kemarin untuk menjalani serangkaian tes medis serta menyelesaikan semua berkas transfernya ke Juventus.

Di Turin, gelandang Prancis pemenang Piala Dunia 2018 itu mendapat sambutan hangat nan meriah dari suporter Bianconeri.

Ia tetap merupakan sosok yang populer di kalangan fans Juve, setelah punya rekor 34 gol dalam 178 pertandingan dan sukses memenangkan empat Scudetto Serie A ketika dulu berkostum hitam dan putih.