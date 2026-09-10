Pochettino: Cabut Gelar Premier League 2017 dari Chelsea dan Berikan kepada Tottenham

Mauricio Pochettino, pelatih kepala timnas Amerika Serikat, meyakini bahwa Chelsea harus dicabut gelar juara Premier League tahun 2017-nya, dan gelar itu diberikan kepada Tottenham.

Pochettino menukangi Tottenham dari 2014 hingga 2019, dan memimpin Chelsea pada musim 2023/2024.

Pochettino merasa bahwa tim asuhan Antonio Conte layak mendapat "hukuman" akibat pelanggaran aturan yang dilakukan klub tersebut.

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Chelsea lolos dari sanksi berupa denda sebesar 10 juta pound sterling tanpa hukuman olahraga apa pun meski telah mengakui 74 pelanggaran terhadap aturan Asosiasi Sepak Bola Inggris, termasuk pembayaran 47 juta pound sterling sebagai pembayaran rahasia ilegal kepada agen-agen yang tidak terdaftar antara tahun 2011 dan 2018, ketika klub itu dimiliki oleh Roman Abramovich.

Di antara para pemain yang transfernya difasilitasi berkat pembayaran-pembayaran ini adalah Eden Hazard, Willian, dan David Luiz, yang semuanya merupakan pemain inti di tim Conte, di mana pemain asal Belgia itu mencetak 16 gol.

Pelatih asal Argentina berusia 54 tahun itu, yang telah menyetujui kesepakatan baru berdurasi empat tahun untuk tetap menangani timnas Amerika Serikat, mengatakan dalam pernyataan yang dikutip surat kabar "The Sun": "Saya tidak memiliki keraguan sedikit pun dan saya tidak takut untuk mengatakan kebenaran. Para pendukung Chelsea akan marah kepada saya karena saya mengatakan ini, saya tidak sedang mengeluh, ini adalah kebenaran."

Ia melanjutkan: "Jika mereka mengakui bahwa mereka melanggar aturan, maka gelar Premier League seharusnya menjadi milik tim yang menempati peringkat kedua (Tottenham). Kalau tidak, maka yang dipromosikan dan didorong adalah pelanggaran aturan. Mereka telah mengakuinya, dan itulah intinya. Gelar itu seharusnya menjadi milik tim yang finis di posisi kedua."

Tottenham mengakhiri musim tertinggal tujuh poin dari Chelsea, sehingga menjadi satu-satunya tim dalam sejarah Premier League yang mencetak jumlah gol terbanyak dan kebobolan gol paling sedikit dalam musim yang sama tanpa memenangi gelar.

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