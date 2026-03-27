Playoff Piala Dunia, jadwal pertandingan dan waktu final

Berikut ini hasil pertandingan babak playoff UEFA untuk lolos ke Piala Dunia.
JALUR A
Italia - Irlandia Utara 2-0
56' Tonali, 80' Kean
Wales - Bosnia dan Herzegovina 1-1 (2-4 adu penalti)
51' James (G), 87' Dzeko (B)
FINAL
Bosnia dan Herzegovina - Italia (Zenica, 31 Maret pukul 20.45)
Pemenang akan ditempatkan di Grup A Piala Dunia, yang terdiri dari Kanada, Qatar, dan Swiss.
JALUR B
Ukraina - Swedia 1-3
6', 51' dan penalti Gyokeres (S), 90' + 1 Ponomarenko (U)
Polandia - Albania 2-1
42' Hoxha (A), 63' Lewandowski (P), 73' Zielinski (P)
FINAL
Swedia - Polandia (Solna, 31 Maret pukul 20.45)
Pemenang akan ditempatkan di Grup F Piala Dunia, yang terdiri dari Belanda, Jepang, dan Tunisia. -
Turki - Rumania 1-0
53' Kadioglu
Slowakia - Kosovo 3-4
6' Valjent (S), 21' Hozda (K), 45' Haraslin (S), 47' Asllani (K), 60' Muslija (K), 72' Hajrizi (K), 90' + 4 Strelec (S)
FINAL
Kosovo - Turki (Pristina, 31 Maret pukul 20.45)
Pemenang akan ditempatkan di Grup D Piala Dunia, yang terdiri dari Amerika Serikat, Paraguay, dan Australia. -
JALUR D
Denmark - Makedonia Utara 4-0
49' Damsgaard, 58' dan 59' Isaksen, 76' Norgaard
Republik Ceko - Irlandia 2-2 (4-3 adu penalti)
19' Parrott (I), 23' gol bunuh diri Kovar (I), 27' penalti Schick (R), 86' Krejci (R)
FINAL
Republik Ceko - Denmark (Prague, 31 Maret pukul 20.45)
Pemenang akan dimasukkan ke dalam Grup A Piala Dunia, yang terdiri dari Meksiko, Afrika Selatan, dan Korea Selatan.