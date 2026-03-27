Playoff Piala Dunia, jadwal pertandingan dan waktu final

Berikut ini hasil pertandingan babak playoff UEFA untuk lolos ke Piala Dunia.





JALUR A

Italia - Irlandia Utara 2-0

56' Tonali, 80' Kean

Wales - Bosnia dan Herzegovina 1-1 (2-4 adu penalti)

51' James (G), 87' Dzeko (B)





FINAL

Bosnia dan Herzegovina - Italia (Zenica, 31 Maret pukul 20.45)

Pemenang akan ditempatkan di Grup A Piala Dunia, yang terdiri dari Kanada, Qatar, dan Swiss.





JALUR B





Ukraina - Swedia 1-3

6', 51' dan penalti Gyokeres (S), 90' + 1 Ponomarenko (U)

Polandia - Albania 2-1

42' Hoxha (A), 63' Lewandowski (P), 73' Zielinski (P)





FINAL

Swedia - Polandia (Solna, 31 Maret pukul 20.45)

Pemenang akan ditempatkan di Grup F Piala Dunia, yang terdiri dari Belanda, Jepang, dan Tunisia. -





Turki - Rumania 1-0

53' Kadioglu

Slowakia - Kosovo 3-4

6' Valjent (S), 21' Hozda (K), 45' Haraslin (S), 47' Asllani (K), 60' Muslija (K), 72' Hajrizi (K), 90' + 4 Strelec (S)





FINAL

Kosovo - Turki (Pristina, 31 Maret pukul 20.45)

Pemenang akan ditempatkan di Grup D Piala Dunia, yang terdiri dari Amerika Serikat, Paraguay, dan Australia. -





JALUR D





Denmark - Makedonia Utara 4-0

49' Damsgaard, 58' dan 59' Isaksen, 76' Norgaard

Republik Ceko - Irlandia 2-2 (4-3 adu penalti)

19' Parrott (I), 23' gol bunuh diri Kovar (I), 27' penalti Schick (R), 86' Krejci (R)





FINAL

Republik Ceko - Denmark (Prague, 31 Maret pukul 20.45)

Pemenang akan dimasukkan ke dalam Grup A Piala Dunia, yang terdiri dari Meksiko, Afrika Selatan, dan Korea Selatan.