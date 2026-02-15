Playoff Kejuaraan 2026: Jadwal, tanggal, dan tim yang bersaing untuk gelar Premier League

Liga Championship Inggris merupakan salah satu liga sepak bola paling kompetitif, dengan 24 tim yang bersaing untuk promosi ke Premier League setiap musim.

Sistem play-off akhir musim pertama kali diperkenalkan di EFL pada tahun 1987. Dua tahun kemudian, format tersebut stabil menjadi versi yang kita kenal hari ini, di mana empat klub yang finis di luar zona promosi otomatis bersaing untuk satu tempat terakhir di divisi teratas.

Tak dapat dipungkiri, aspek paling menarik dari musim Championship adalah fase playoff, di mana empat tim dapat merebut satu slot promosi yang tersisa.

Di sini, GOAL menghadirkan semua yang perlu Anda ketahui tentang playoff Championship 2026, termasuk di mana menontonnya, bagaimana sistemnya bekerja, dan informasi lainnya.

Apa itu playoff Championship?

Dalam sepak bola Inggris, playoff Championship berfungsi sebagai pertarungan final setelah musim reguler berakhir, menentukan klub mana yang akan mendapatkan tiket terakhir ke Premier League.

Setelah 46 pertandingan liga, dua tim teratas langsung promosi ke divisi utama. Tim yang finis di posisi ketiga hingga keenam kemudian masuk ke babak playoff yang penuh tekanan, semua berjuang untuk satu slot promosi emas.

Bagaimana cara kerja playoff Championship?

Pertarungan untuk mendapatkan tempat di playoff Championship selalu sengit di salah satu liga sepak bola paling tidak terduga. Namun, taruhannya melonjak saat playoff sendiri dimulai di akhir musim.

Play-off ini mempertemukan empat tim yang finis tepat di bawah posisi promosi otomatis dalam format gugur berisiko tinggi. Tim yang finis di posisi ketiga hingga keenam berhak bersaing untuk memperebutkan slot promosi terakhir yang diidamkan.

Di babak semi-final, tim peringkat ketiga akan berhadapan dengan tim peringkat keenam, sementara tim peringkat keempat akan bertanding melawan tim peringkat kelima. Setiap pertandingan terdiri dari dua leg, dengan masing-masing tim menjadi tuan rumah satu pertandingan. Tim yang finis di posisi lebih tinggi di liga akan mendapatkan keuntungan bermain di leg kedua yang menentukan di kandang mereka sendiri.

Pemenang ditentukan berdasarkan total skor dari kedua leg, tanpa aturan gol tandang yang berlaku. Jika skor agregat tetap imbang setelah leg kedua, pertandingan dilanjutkan ke waktu tambahan, dan jika diperlukan, adu penalti akan menentukan hasilnya.

Pemenang dari dua semifinal akan melaju ke final playoff, yang digelar di Wembley Stadium. Jika waktu normal berakhir tanpa pemenang, perpanjangan waktu dan adu penalti akan digunakan untuk menentukan hasil pertandingan. Tim yang menang di final akan mendapatkan tempat di Premier League untuk musim berikutnya.

Tim mana saja yang lolos ke playoff Championship 2026?

Sebanyak empat tim lolos ke playoff Championship. Anda dapat melihat klasemen akhir bagian atas Championship di bawah ini.

Tabel Championship 2025-26

Pos Tim Pld M S K Selisih Gol Pts 1 Middlesbrough 31 18 7 6 +19 61 2 Coventry City 31 17 8 6 +28 59 3 Millwall 32 16 8 8 +4 56 4 Ipswich Town 30 15 9 6 +22 54 5 Hull City 31 16 6 9 +7 54 6 Derby County 32 13 9 10 +8 48

Diperbarui terakhir: 15 Februari 2026, pukul 10:30 pagi GMT

Di mana menonton playoff Championship 2026 di TV dan cara menonton secara langsung online

Negara Saluran TV Streaming langsung Britania Raya (UK) Sky Sports Sky GO Amerika Serikat (AS) CBS Sports Network (pertandingan terpilih) Paramount+

Sky Sports akan menyiarkan semua pertandingan playoff Championship di jaringan mereka, dengan Sky Sports Main Event dan Sky SportsFootball sebagai saluran TV utama. Bagi yang ingin menonton pertandingan secara langsung secara online, Anda dapat melakukannya melalui Sky GO.

Di AS, pertandingan playoff EFL Championship musim 2025-26 akan disiarkan di CBS Sports Network dan CBS Sports Golazo Network, dengan sebagian besar pertandingan tersedia di Paramount+, yang saat ini menawarkan uji coba gratis selama 7 hari untuk pengguna baru.

Kapan playoff Championship 2026 akan digelar?

Tanggal pasti untuk babak semifinal playoff Championship 2025-26 belum secara resmi dikonfirmasi, meskipun diperkirakan akan berlangsung sekitar dua minggu setelah berakhirnya musim reguler, yang akan berakhir pada akhir pekan 2 dan 3 Mei 2026.

Final playoff Championship yang dinanti-nantikan dijadwalkan pada Sabtu, 23 Mei 2026, saat satu klub akhirnya akan mendapatkan slot terakhir yang didambakan di Premier League di bawah lengkungan ikonik Wembley. Playoff akan menampilkan tim-tim yang finis antara peringkat ketiga hingga keenam di klasemen Championship, bersaing untuk slot yang didambakan di Premier League.

Babak semifinal akan berlangsung segera setelah berakhirnya musim reguler, yang berakhir pada bulan Mei. Akan ada jeda singkat antara putaran terakhir musim Championship dan dimulainya babak semifinal. Namun, leg pertama semifinal biasanya digelar sekitar seminggu setelah berakhirnya musim reguler yang terdiri dari 46 pertandingan.

Kapan dan di mana final playoff Championship 2026 akan digelar?

Tanggal: Sabtu, 23 Mei 2026 Waktu kick-off: TBD Tempat: Stadion Wembley, London

Final play-off Kejuaraan 2026 akan digelar pada Sabtu, 23 Mei 2025, di Wembley Stadium.

Wembley, tentu saja, adalah stadion ikonik dalam olahraga Inggris dan khususnya untuk sepak bola Inggris. Stadion berkapasitas 90.000 penonton ini secara sayang disebut sebagai 'Rumah Sepak Bola' atau 'Markas Besar' dan menjadi tuan rumah sebagian besar final nasional, termasuk final playoff Liga Sepak Bola dan Piala FA.

Siapa yang memenangkan playoff Championship pada tahun 2025?

Sunderland memastikan kembalinya mereka ke Premier League dengan kemenangan dramatis 2-1 atas Sheffield United dalam final playoff Championship 2025. Meskipun tertinggal di akhir pertandingan, The Black Cats membalikkan keadaan dengan dua gol di babak kedua, mengamankan kembalinya mereka ke divisi teratas untuk pertama kalinya sejak musim 2016-17.

Berapa nilai kemenangan di playoff Championship?

Final playoff Championship dijuluki 'Pertandingan Terkaya dalam Sepak Bola' karena hadiah finansial yang menyertai kemenangan dalam pertandingan tersebut.

Awalnya, tim yang promosi dapat dikatakan mendapat manfaat sebesar £100 juta ($120 juta) berkat pembagian uang siaran TV di antara klub-klub Premier League, namun ada banyak sumber pendapatan tambahan lainnya.

Misalnya, jumlah tersebut dapat berlipat ganda jika tim tersebut berhasil menghindari degradasi pada musim pertamanya, sementara berbagai kesepakatan sponsor pun berdatangan ke tim yang bermain di Premier League.