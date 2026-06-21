Ramón Planes, mantan direktur olahraga Barcelona, menegaskan bahwa klub Catalan tersebut berhasil menyelesaikan proses perekrutan Pedri dalam waktu rekor, sambil mencatat bahwa proses ini membantah semua teori yang didasarkan pada big data.

Eksekutif klub Al-Ittihad Saudi saat ini itu menjelaskan bagaimana proses di balik layar kesepakatan tersebut berlangsung, sambil menegaskan bahwa manajemen harus bergerak cepat untuk menyelesaikan proses tersebut sebelum gelandang tersebut melakukan debutnya di liga divisi dua Spanyol.

Dalam wawancara dengan stasiun radio Spanyol “Cope”, Planes mengungkapkan bahwa Barcelona telah mengincar pemain asal Kepulauan Canary tersebut sejak ia masih menjadi pemain muda di Las Palmas. Ia mengatakan, “Kami telah mematahkan semua teori yang didasarkan pada big data, karena dampak teknis sang pemain melampaui model prediksi digital apa pun.”

Planes menjelaskan bahwa keputusan akhir untuk merekrut Pedri diambil setelah mengamati sang pemain dalam pertandingan antara Betis dan Las Palmas, yang digelar untuk menghormati pemain Rubén Castro.

Blanes mengakui, “Ada klub-klub besar Spanyol lain yang sudah memiliki informasi tentang Pedri. Kami berpikir bahwa jika ia mulai bermain di liga divisi dua, kami akan terlambat. Keputusan harus diambil sebelum ia tampil untuk pertama kalinya dalam kompetisi resmi,” sambil menyoroti bahwa kesepakatan tersebut telah ditutup hanya dalam waktu satu minggu.

Blanes berpendapat bahwa Pedri harus bergerak di area yang menjamin penguasaan bola yang berkelanjutan dan kemampuan untuk memberikan pengaruh di sepertiga akhir lapangan, di mana ia mengatakan: “Ia harus bermain di posisi pengatur permainan dan pembuat peluang, tetapi dekat dengan kotak penalti, tepatnya di posisi nomor 8.”