Piqué mengejek Mourinho... dan menanggapi "pengkhianatan" Cocorella

Gerard Piqué, mantan bek Barcelona, memberikan komentar mengenai beberapa hal terkait rival mereka, Real Madrid, terutama yang berkaitan dengan transfer pemain baru.

Gerard Piqué tak bisa menahan diri saat menghadiri acara promosi di Madrid, dan mengomentari kembalinya José Mourinho ke Real Madrid serta penandatanganan kontrak dengan Cocorela, mantan pemain Barcelona.

Menurut surat kabar "AS", ia mengatakan: "Dia adalah pelatih yang ideal untuk menyuguhkan pertunjukan dan berhenti membicarakan sepak bola."

Ia menambahkan bahwa ia berharap Álvaro Arbeloa tetap bertahan hingga klub tersebut “memiliki trofi Liga Champions di lemari pialanya”.

Pemain Barcelona itu melanjutkan: “Selama musim ini, saya mendoakan yang terbaik untuknya, bukan agar dia memenangkan gelar.”

Mengenai mantan rekan setimnya, Marc Cucurella, dan kepindahannya ke Real Madrid, Piqué dengan tegas membantah rumor yang menyebutkan bahwa ia mengkritik bek internasional tersebut setelah langkah tersebut, dengan mengatakan: “Saya tidak mengkritik sang pemain. Saya berharap dia menjalani karier sepak bola yang luar biasa; dia adalah pemain yang bagus, meskipun telah bergabung dengan Real Madrid. Keinginan pribadi saya agar dia sukses tidak berarti dia tidak boleh memenangkan gelar apa pun.” Piqué menambahkan bahwa dia “tidak peduli” dengan pengumuman transfer pemain selama Piala Dunia, meskipun ada kritik yang menyatakan bahwa hal itu dapat mengganggu stabilitas kamp pelatihan tim nasional Spanyol.

Piqué memilih diam terkait rumor kepindahan Julián Álvarez ke Barcelona, sambil menegaskan bahwa klub telah merekrut Anthony Gordon dari Newcastle.

Dia menambahkan dengan nada kesal: “Ini urusan Deco dan direktur olahraga. Real Madrid ikut campur dalam semua transfer.”