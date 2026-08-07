Berkas seputar direktur teknik baru timnas Aljazair mengalami perkembangan pesat dalam beberapa jam terakhir, setelah hasil pertemuan Direktorat Teknik Nasional yang berada di bawah Federasi Sepakbola Aljazair mengungkap indikasi kuat bahwa identitas pelatih berikutnya nyaris dipastikan, dengan semakin dekatnya pelatih asal Spanyol Felix Sanchez untuk menggantikan pelatih asal Swiss Vladimir Petkovic, kendati pilihan ini diliputi kontroversi besar.

Surat kabar Aljazair "El Khabar" menyebutkan bahwa suasana pertemuan Direktorat Teknik Nasional mengisyaratkan bahwa pembahasan tidak lagi berkisar pada identitas pelatih baru, melainkan telah beralih ke tahap penyelesaian prosedur pengangkatannya.

Berdasarkan apa yang berlangsung selama pertemuan, trio Ali Mouser, direktur teknik nasional, Rabah Saadane, koordinator Direktorat Teknik Nasional, dan Karim Kacid, anggota Direktorat Teknik Nasional, mengirimkan sinyal jelas bahwa pilihan telah tertuju sejak awal pada pelatih asal Spanyol Felix Sanchez.

Dalam pemaparan mereka, para pejabat menyoroti keunggulan sekolah kepelatihan Spanyol, sembari menegaskan pada saat yang sama bahwa pelatih berikutnya tidak akan dituntut untuk menerapkan gaya "tiki-taka", melainkan menghadirkan filosofi yang sesuai dengan kemampuan timnas Aljazair dan karakter para pemainnya.

Sebaliknya, tampak bahwa nama-nama lain yang masuk dalam daftar pendek hanyalah pilihan formalitas yang sekadar dikaji, di antaranya pelatih asal Portugal Roberto Martinez, pelatih asal Belgia Tom Saintfiet, dan pelatih asal Belanda Frank de Boer, ditambah pelatih asal Spanyol Rafael Benitez, yang menurut pembahasan mensyaratkan membawa serta seluruh staf teknisnya yang terdiri dari 11 orang, sesuatu yang tidak mendapatkan persetujuan Federasi Sepakbola Aljazair.

Antar Yahia akan menjadi jembatan penghubung

Selama pertemuan, dibahas pula persoalan bahasa dan kemungkinan munculnya kesulitan dalam komunikasi di dalam timnas jika direkrut pelatih asal Spanyol.

Namun, Ali Mouser, Rabah Saadane, dan Karim Kacid menegaskan bahwa poin ini tidak akan menjadi hambatan sama sekali, dengan menjelaskan bahwa Antar Yahia akan berada dalam staf teknis baru timnas senior, memanfaatkan kefasihannya dalam bahasa Spanyol, untuk menjalankan peran sebagai jembatan penghubung antara pelatih dan para pemain.

Salah satu masukan paling menonjol dalam pertemuan tersebut adalah usulan yang diajukan oleh direktur teknik klub Mouloudia Alger, Boualem Charef, yang menyerukan penguatan staf teknis dengan seorang asisten Aljazair kedua di samping Antar Yahia.

Charef mencalonkan mantan bek internasional Samir Zaoui untuk posisi tersebut, dengan menilai bahwa ia memiliki kepribadian dan pengalaman yang cukup untuk memberikan nilai tambah nyata di dalam staf teknis.

Usulan ini memicu respons yang mencolok setelah disambut oleh Rabah Saadane dengan senyuman lebar, yang oleh banyak pihak dianggap sebagai indikasi yang mengandung makna melampaui basa-basi, dan mungkin mencerminkan penerimaan awal terhadap gagasan tersebut.

Mengapa Sanchez unggul dari para pesaingnya?

Surat kabar "El Khabar" menjelaskan bahwa seluruh indikasi mengarah pada keuntungan Felix Sanchez, yang tampak paling dekat untuk menangani kepelatihan Aljazair.

Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor, terutama persetujuannya untuk bekerja bersama seorang asisten Aljazair, yang merupakan syarat yang dipegang teguh oleh Federasi Sepakbola Aljazair, sementara beberapa nama lain yang diajukan tidak menunjukkan antusiasme yang sama terhadap syarat tersebut.

Aspek finansial juga memainkan peran penting dalam menjatuhkan pilihan pada pelatih asal Spanyol itu, sebab tuntutan finansialnya tergolong lebih rendah dibandingkan dengan para pelatih lain yang telah dihubungi.

Meski Sanchez semakin dekat untuk memimpin timnas Aljazair, pilihan ini tak lepas dari tanda tanya, terutama terkait kriteria teknis yang dijadikan pegangan oleh Federasi Sepakbola Aljazair dalam mengunggulkannya atas pelatih-pelatih yang memiliki pengalaman Eropa lebih besar dan riwayat karier yang lebih kaya.

Memang benar Sanchez meraih pencapaian paling menonjolnya saat memimpin timnas Qatar meraih trofi Piala Asia 2019, namun keberhasilan itu tidak bertahan lama.

Pelatih asal Spanyol itu menuai kritik tajam setelah kegagalan besar di Piala Dunia 2022 yang diselenggarakan Qatar, di mana timnas Qatar tersingkir dari turnamen sejak fase grup setelah tiga kekalahan beruntun, tanpa meraih satu poin pun, dalam salah satu penampilan terburuk tuan rumah dalam sejarah Piala Dunia.

Petualangan berikutnya tak sesuai harapan

Perjalanan Sanchez berikutnya tidak membawa keberhasilan yang diharapkan, ketika ia menangani timnas Ekuador, sebelum Federasi Ekuador memutuskan mengakhiri kontraknya usai berpartisipasi dalam turnamen Copa America pada Juli 2024, dan tersingkir di hadapan timnas Argentina sang juara bertahan.

Meskipun hasil teknisnya tidak katastrofik, kritik terpusat pada gaya bermain dan pilihan-pilihan teknis yang diterapkan pelatih asal Spanyol itu, sesuatu yang mempercepat kepergiannya.

Adapun pengalaman terakhirnya bersama klub Al Sadd Qatar tidak lebih baik keadaannya, sebab kontraknya semula dijadwalkan berlangsung hingga Juli 2026, namun petualangan itu berakhir lebih awal pada pertengahan Oktober 2025, setelah menurunnya hasil tim di kancah domestik dan kegagalannya di Liga Champions Asia.

Keberatan tidak hanya terbatas pada aspek teknis, tetapi juga meluas ke cara pelatih asal Spanyol itu berinteraksi di dalam ruang ganti.

Menurut gaung yang datang dari Doha, baik dari para pemain Aljazair maupun para pemain berdarah Aljazair yang pernah bekerja di bawah kepemimpinannya, kepribadian Sanchez digambarkan sebagai rumit, dan gaya interaksinya pun tidak mudah.

Data ini mengisyaratkan kemungkinan adanya kesulitan dalam membangun keharmonisan antara dirinya dan Antar Yahia di dalam staf teknis, sesuatu yang bisa pula berdampak pada hubungannya dengan para pemain timnas, seandainya pengangkatannya untuk memimpin Aljazair diumumkan secara resmi.