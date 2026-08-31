Penyiar terkenal Piers Morgan berkomentar terkait keputusan Lionel Messi, legenda sepak bola Argentina, untuk pensiun dari tim nasional pada hari Senin ini.

Morgan menulis di akun jejaring sosial "X" miliknya: "Kabar terbaru.. Lionel Messi pensiun dari tim nasional, setelah mencetak 125 gol bersama timnas Argentina, menempatkannya di posisi kedua dalam daftar pemain dengan gol internasional terbanyak."

Ia menambahkan: "Cristiano Ronaldo mencetak 146 gol bersama timnas Portugal, dan itu merupakan angka tertinggi dalam sejarah sepak bola di level internasional.. dan ini mengakhiri perdebatan tentang siapa pemain terbaik sepanjang sejarah."

Perlu dicatat bahwa Piers Morgan memiliki hubungan persahabatan yang erat dengan Cristiano Ronaldo, bintang Al Nassr Saudi dan timnas Portugal.





Messi menulis dalam sebuah pernyataan resmi yang ia unggah di akun jejaring sosial "Instagram" miliknya: "Setelah sekian lama sejak pertandingan final, dan setelah pemikiran yang panjang, saya ingin mengumumkan kepada semua orang bahwa saya telah memutuskan untuk pensiun dari bermain bersama tim nasional."

Ia menambahkan: "Ini adalah keputusan yang menyakitkan dan masih menyakiti saya jauh di lubuk hati, tetapi saya sadar bahwa waktunya telah tiba. Saya bersumpah kepada kalian bahwa saya selalu memberikan segala yang saya miliki, bukan hanya selama tahun-tahun terakhir ketika kami meraih segalanya, tetapi juga sebelum itu, dan saya selalu berjuang serta mengerahkan segala yang saya punya demi jersey ini, demi membahagiakan kalian dan membuat kalian merasa bangga menjadi orang Argentina melalui sepak bola."



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