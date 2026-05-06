Pierre van Hooijdonk mengundurkan diri dari NAC Breda mulai saat ini

Pierre van Hooijdonk telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai penasihat urusan teknis dengan segera, demikian dilaporkan NAC Breda pada Rabu di situs webnya. Keputusan ini diambil tak lama setelah munculnya kontroversi seputar mantan penyerang tersebut, yang diduga memainkan peran yang meragukan dalam transfer putranya, Sydney van Hooijdonk, ke klub Portugal Estrela Amadora.

Van Hooijdonk menjelaskan keputusannya dalam sebuah pernyataan di situs klub. ''Saya mengambil keputusan ini dengan keyakinan bahwa saya selalu bertindak sesuai hati nurani demi kepentingan NAC. Meskipun saya merasakan kepercayaan dari STAK, Dewan Komisaris, dan manajemen, namun karena kegaduhan dan sentimen yang ada, saya sampai pada kesimpulan bahwa saat ini yang terbaik adalah bertindak demi kepentingan NAC. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk mundur dari peran saya sebagai penasihat."

Pimpinan NAC memberikan tanggapan singkat atas keputusan Van Hooijdonk untuk berhenti sebagai penasihat. ''NAC mengucapkan terima kasih kepada Pierre atas kerja samanya selama beberapa musim terakhir dalam perannya sebagai komisaris dan penasihat teknis.''

Penasihat teknis NAC yang akan mundur dituduh terlibat dalam transfer gratis putranya, Sydney, ke Estrela Amadora, di mana tidak ada klausul penjualan kembali yang disepakati. Van Hooijdonk dengan tegas membantah tuduhan tersebut, namun mengakui bahwa mungkin ia seharusnya mundur sebagai penasihat saat kedatangan putranya—meskipun ia tetap bersikeras bahwa kredibilitasnya tidak dipertanyakan.

Van Hooijdonk mengatakan pada Minggu di Studio Voetbal bahwa kritik tajam tersebut memang menyakitinya, terutama karena menurutnya gambaran yang ada tidak benar. ''Tentu saja. Apalagi jika Anda tahu apa peran Anda dalam hal ini. Sebenarnya ini lebih menyakitkan, karena itu adalah kebohongan,'' kata Van Hooijdonk, yang berusaha membantah tuduhan tersebut.

''Secara profesional, saya sama sekali tidak terlibat dalam hal ini,'' lanjutnya. ''Saya tidak dihubungi oleh klub tempat dia bermain sekarang, sesuatu yang juga sempat disinggung; saya tidak berbicara dengan siapa pun. Saya telah menunjukkan semuanya, seluruh komunikasi. Jadi, bagi saya, ini sangat jelas. Tapi tentu saja Anda selalu bisa menarik kesimpulan sendiri, karena saya memang memiliki peran sebagai penasihat.''

Van Hooijdonk mengkritik tindakan Joost Blaauwhof, jurnalis Voetbal International, pekan lalu, dan membagikan percakapan WhatsApp di X. "Seorang 'jurnalis' yang melayani kepentingan lain daripada mengungkap kebenaran," sindir mantan penyerang tersebut.