Pierre van Hooijdonk melihat munculnya pilar baru di Feyenoord

Di NOS Studio Voetbal, Pierre van Hooijdonk menyoroti salah satu pilar utama Feyenoord. Para analis melihat tim yang seolah-olah terlahir kembali saat melawan FC Groningen (kemenangan 3-1) dan menganalisis perubahan yang telah dilakukan di Feyenoord.

“Tiba-tiba semuanya berjalan lancar di Feyenoord,” kata pembawa acara Sjoerd van Ramshorst, meski Pierre van Hooijdonk tidak sepenuhnya setuju. “Penampilannya memang terlihat lebih segar. Mungkin itu terkait dengan kondisi cuaca dan waktu kick-off,” kata analis tersebut, merujuk pada cuaca dan waktu pertandingan.

Selanjutnya, Van Hooijdonk menjelaskan mengapa permainan Feyenoord berjalan lancar. “Melawan NEC (1-1), semuanya berjalan baik, terutama di sisi kiri dengan Jordan Bos dan Tobias van den Elshout.” Mantan pemain Feyenoord itu melihat dengan jelas pengaruh Dick Advocaat di sana.

“Penambahan pemain di lini tengah, hal itu tidak terjadi sebelum kedatangannya. Robin (Van Persie, red.) saat itu hanya bermain dengan pemain sayap sejati. Kini ia memilih menempatkan seorang gelandang, dan hal itu terutama menguntungkan Bos,” kata Van Hooijdonk.

Pemain asal Australia itu mencetak gol melawan Groningen dan juga mendapatkan penalti. Analis Steenberger menjelaskan bahwa Van den Elshout memastikan Bos mendapat ruang di sayap kiri dengan lebih sering bermain ke dalam.

“Bos adalah salah satu pilar utama Feyenoord yang sedikit berbeda ini dalam beberapa pekan terakhir,” kata Van Hooijdonk, yang kemudian juga memuji Van den Elshout dan Thijs Kraaijeveld. Ron Jans juga melihat penyesuaian yang jelas dalam pertahanan, yang diterapkan oleh Advocaat.

“Mereka tidak lagi menekan dengan gencar, melainkan menunggu dalam formasi yang kompak hingga lawan kehilangan bola.” Pelatih FC Utrecht itu melihat bahwa tim asal Rotterdam itu bermain dengan sistem penjagaan ketat dan mengenali gaya Advocaat di dalamnya. “Tapi pelatih utamanya adalah Van Persie, jadi pujian tentu saja harus diberikan kepada Robin,” tutup Jans.