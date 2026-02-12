Goal.com
Ryan Kelly

Piala FA 2025-26: Undian, jadwal pertandingan, hasil, dan panduan untuk setiap putaran

Panduan lengkap Piala FA 2025-26, dijelaskan secara rinci per babak, termasuk tempat menonton pertandingan dan informasi lainnya.

Piala FA kembali digelar untuk edisi ke-145 pada musim 2025-26, di mana tim-tim terbesar di Inggris (ditambah beberapa dari Wales) bersaing untuk memperebutkan salah satu trofi paling prestisius di dunia sepak bola.

Menghadirkan klub-klub dari semua level piramida sepak bola, Piala FA sering memberikan kesempatan bagi klub-klub kecil untuk menghadapi raksasa olahraga ini dan - bisik-bisik saja - kemungkinan untuk mengalahkan tim besar. Crystal Palace adalah juara bertahan, namun mereka kalah dari Macclesfield FC yang bermain di liga non-profesional pada putaran ketiga, sementara tim-tim seperti Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, dan sejumlah tim Premier League yang ambisius akan mengejar mereka hingga akhir.

Di sini, GOAL menghadirkan semua detail tentang Piala FA 2025-26, putaran demi putaran, termasuk undian, jadwal pertandingan, hasil, dan informasi siaran TV.

Undian, jadwal, dan hasil putaran keempat Piala FA 2025-26

Undian dilakukan pada Senin, 12 Januari 2026. Di antara pertandingan yang menonjol adalah laga antara Wrexham dan Ipswich Town, sementara Manchester City kembali berhadapan dengan rival lokal mereka, Salford City. Di Inggris, pertandingan akan disiarkan secara langsung di BBC dan TNT Sports. Di Amerika Serikat, pertandingan dapat ditonton di jaringan ESPN.

TanggalJadwalSaluran TV
13 FebruariWrexham vs Ipswich TownBBC Wales, ESPN+
13 FebruariHull City vs ChelseaBBC One, BBC iPlayer, TNT Sports 1, discovery+, ESPN2, ESPN Deportes, fubo
14 FebruariBurton Albion vs West HamTNT Sports 1, discovery+, ESPN+
14 FebruariSouthampton vs Leicester CityESPN+
14 FebruariBurnley vs Mansfield TownESPN+
14 FebruariNorwich City vs West BromESPN+
14 FebruariPort Vales vs Bristol CityESPN+
14 FebruariManchester City vs Salford CityESPN Deportes, fubo, ESPN+
14 FebruariAston Villa vs Newcastle UnitedBBC One, BBC iPlayer, TNT Sports 3, discovery+, ESPN+
14 FebruariLiverpool vs BrightonTNT Sports 1, discovery+, ESPN+
15 FebruariBirmingham City vs Leeds UnitedTNT Sports 3, discovery+, ESPN2, ESPN+, fubo
15 FebruariGrimsby Town vs WolvesTNT Sports 1, discovery+, ESPN+
15 FebruariStoke City vs Fulhamdiscovery+, ESPN+
15 FebruariArsenal vs Wigan AthleticTNT Sports 1, discovery+, ESPN+
15 FebruariOxford United vs Sunderlanddiscovery+, ESPN+
16 FebruariMacclesfield vs BrentfordTNT Sports 1, discovery+, ESPN+

Undian putaran ketiga Piala FA 2025-26, jadwal pertandingan & hasil

Undian putaran ketiga Piala FA diadakan pada Senin, 8 Desember, tepat sebelum pertandingan langsung antara Brackley Town dan Burton Albion, dengan pertandingan akan digelar antara 9 dan 12 Januari.

TanggalJadwalSaluran TV
9 JanuariPort Vale 1-0 Fleetwood TownDiscovery+, ESPN+
9 JanuariPreston North End 0-1 WiganDiscovery+, ESPN+
9 JanuariWrexham 3-3 Nottingham Forest (Wrexham menang 4-3 lewat adu penalti)TNT Sports 1, Discovery+, ESPN+
9 JanuariMK Dons 1-1 Oxford United (Oxford menang 4-3 lewat adu penalti)Discovery+, ESPN+
10 JanuariWolves 6-1 Shrewsbury TownDiscovery+, ESPN+
10 JanuariEverton 1-1 Sunderland (Sunderland menang 3-0 lewat adu penalti)Discovery+, ESPN+
10 JanuariCheltenham Town 0-2 Leicester CityDiscovery+, ESPN+
10 JanuariMacclesfield FC 2-1 Crystal PalaceBBC One, BBC iPlayer, TNT Sports 1, Discovery+, ESPN+
10 JanuariDoncaster Rovers 2-3 SouthamptonHanya cuplikan (UK), ESPN+
10 JanuariIpswich Town 2-1 BlackpoolSorotan saja (UK), ESPN+
10 JanuariManchester City 10-1 Exeter CitySorotan saja (UK), ESPN+
10 JanuariSheffield Wednesday 0-2 BrentfordHanya cuplikan (UK), ESPN+
10 JanuariFulham 3-1 MiddlesbroughHanya cuplikan (UK), ESPN+
10 JanuariBurnley 5-1 MillwallHanya cuplikan (UK), ESPN+
10 JanuariBoreham Wood 0-5 Burton AlbionSorotan saja (UK), ESPN+
10 JanuariNewcastle United 3-3 Bournemouth (Newcastle menang 7-6 dalam adu penalti)Sorotan saja (UK), ESPN+
10 JanuariStoke City 1-0 Coventry CitySorotan saja (UK), ESPN+
10 JanuariTottenham 1-2 Aston VillaBBC One, BBC iPlayer, TNT Sports 1, Discovery+, ESPN+
10 JanuariGrimsby Town 3-2 Weston Super MareDiscovery+, ESPN+
10 JanuariCambridge United 2-3 Birmingham CityDiscovery+, ESPN+
10 JanuariBristol City 5-1 WatfordDiscovery+, ESPN+
10 JanuariCharlton Athletic 1-5 ChelseaTNT Sports 1, Discovery+, ESPN+
11 JanuariDerby County 1-3 Leeds UnitedTNT Sports 2, Discovery+, ESPN+
11 JanuariPortsmouth 1-4 ArsenalTNT Sports 1, Discovery+, ESPN+
11 JanuariWest Ham 2-1 QPR (Perpanjangan Waktu)Discovery+, ESPN+
11 JanuariNorwich City 5-1 WalsallDiscovery+, ESPN+
11 JanuariSwansea City 2-2 West Brom (West Brom menang 6-5 lewat adu penalti)Discovery+, ESPN+
11 JanuariHull City 0-0 Blackburn Rovers (Hull menang 4-3 lewat adu penalti)Discovery+, ESPN+
11 JanuariSheffield United 3-4 Mansfield TownDiscovery+, ESPN+
11 JanuariManchester United 1-2 BrightonTNT Sports 1, Discovery+, ESPN+
12 JanuariLiverpool 4-1 BarnsleyTNT Sports 1, Discovery+, ESPN+
20 JanuariSalford City 3-2 Swindon TownESPN+

Undian putaran kedua Piala FA 2025-26, jadwal pertandingan & hasil

Undian babak kedua Piala FA 2025-26 diadakan pada Senin, 3 November 2025, dengan pertandingan dijadwalkan berlangsung antara 5 dan 8 Desember.

TanggalJadwalSaluran TV
5 DesemberSalford City 4-0 Leyton Orient TNT Sports 1, discovery+/ ESPN Select
6 DesemberAccrington Stanley 2-2 (AET+P 3-1) Mansfield Town Hanya sorotan
6 DesChelmsford City 0-2 Weston-super-Mare Hanya sorotan
6 DesCheltenham Town 6-2 Buxton Hanya sorotan
6 DesExeter City 4-0 Wycombe Wanderers Hanya sorotan
6 DesPeterborough 0-1 Barnsley Hanya sorotan
6 DesFleetwood Town 2-2 (AET+P 4-2) Luton Town Hanya sorotan
6 DesGrimsby Town 4-0 Wealdstone Hanya sorotan
6 DesMilton Keynes Dons 3-1 Oldham Athletic Hanya sorotan
6 DesPeterborough United 0-1 Barnsley Hanya sorotan
6 DesPort Vale 1-0 Bristol Rovers Hanya sorotan
6 DesStockport County 0-0 (AET+P 5-4) Cambridge United Hanya sorotan
6 DesSwindon Town 4-0 Bolton Wanderers Hanya sorotan
6 DesWigan Athletic 2-2 (AET+P 4-3) Barrow Hanya sorotan
6 DesSutton United 1-2 Shrewsbury Town BBC Two, iPlayer, dan TNT Sports 2 / ESPN Select
6 DesChesterfield 1-2 Doncaster Rovers TNT Sports 1 dan discovery+ / ESPN Select
7 DesSlough Town 1-3 Macclesfield TNT Sports 2 dan discovery+ / ESPN Select
7 DesBoreham Wood 3-0 Newport County BBC Two, iPlayer, dan TNT Sports 1 / ESPN Select
7 DesemberGateshead 0-2 Walsall TNT Sports 2 dan discovery+ / ESPN Select
7 DesBlackpool 4-1 Carlisle United TNT Sports 1 dan discovery+ / ESPN Select
8 DesBrackley Town 1-3 Burton Albion TNT Sports 1, discovery+ / ESPN Select

Undian putaran pertama Piala FA 2025-26, jadwal, dan hasil

Pertandingan babak pertama Piala FA 2025-26 dimainkan antara tanggal 31 Oktober dan 3 November 2025. Undian dilakukan pada Senin, 13 Oktober 2025.

TanggalJadwalSaluran TV
31 OktoberLuton Town 4-3 Forest Green RoversTNT Sports 1 / ESPN Select
1 NovemberChelmsford City 4-1 Braintree TownTNT Sports 1 & 3 / ESPN Select
1 NovemberWeston Super Mare 2-1 (AET) Aldershot TownHanya sorotan
1 NovemberSalford City 1-1 (4-2P) Lincoln CityHanya sorotan
1 NovColchester United 2-3 MK DonsHanya sorotan
1 NovemberTranmere Rovers 1-3 Stockport CountyHanya sorotan
1 NovemberWigan Athletic 1-1 (5-3P) Hemel Hempsted TownHanya sorotan
1 NovemberNewport County 2-2 (4-3P) GillinghamHanya sorotan
1 NovemberCheltenham Town 1-0 Bradford CityHanya sorotan
1 NovemberBarnsley 3-2 York CityHanya sorotan
1 NovemberReading 2-3 (AET) Carlisle UnitedHanya sorotan
1 NovemberBromley 1-2 Bristol RoversHanya sorotan
1 NovPeterborough United 1-0 Cardiff CityHanya sorotan
1 NovemberOldham Athletic 3-1 Northampton TownHanya sorotan
1 NovemberCrewe Alexandra 1-2 Doncaster RoversHanya sorotan
1 NovemberStevenage 0-1 ChesterfieldHanya sorotan
1 NovemberBoreham Wood 3-0 Crawley TownHanya sorotan
1 NovemberSutton United 2-1 AFC Telford UnitedHanya sorotan
1 NovemberBolton Wanderers 2-1 Huddersfield TownHanya sorotan
1 NovemberSpennymoor Town 0-2 BarrowHanya sorotan
1 NovemberWycombe Wanderers 2-0 Plymouth ArgyleHanya sorotan
1 NovemberFC Halifax Town 0-2 Exeter CityHanya sorotan
1 NovemberSlough Town 2-1 AltrinchamHanya sorotan
1 NovemberWealdstone 1-0 Southend UnitedHanya sorotan
1 NovemberRotherham United 1-2 (AET) Swindon TownHanya sorotan
1 NovemberGrimsby Town 3-1 Ebbsfleet UnitedHanya sorotan
1 NovemberBuxton 2-1 (AET) Chatham TownHanya sorotan
1 NovemberBurton Albion 6-0 St Albans CityHanya sorotan
1 NovemberBlackpool 1-0 Scunthorpe UnitedHanya sorotan
1 NovemberCambridge United 3-0 ChesterHanya sorotan
1 NovemberAFC Wimbledon 0-2 GatesheadHanya sorotan
1 NovemberMansfield Town 3-2 Harrogate TownHanya sorotan
1 NovemberMacclesfield 6-3 AFC TottonHanya sorotan
1 NovemberFleetwood Town 2-1 BarnetHanya sorotan
1 NovemberBrackley Town 2-2 (4-3P) Notts CountyBBC Two / TNT Sports 3 / ESPN Select
2 NovSouth Shields 1-3 Shrewsbury TownTNT Sports 1 / ESPN Select
2 NovEastleigh 0-3 WalsallBBC Two / TNT Sports 2 / ESPN Select
2 NovemberPort Vale 5-1 Maldon & TiptreeTNT Sports 1 / ESPN Select
2 NovGainsborough Trinity 1-2 (AET) Accrington StanleyTNT Sports 1 / ESPN Select
3 November Tamworth 0-1 Leyton OrientTNT Sports 1 / ESPN Select

FA Cup 2025-26 Saluran TV & Streaming

NegaraSaluran TV
InggrisTNT Sports, discovery+, BBC
Amerika SerikatESPN

Britania Raya

TNT Sports, discovery+, dan BBC adalah mitra siaran Piala FA di Inggris untuk musim 2025-26. TNT Sports akan menayangkan pertandingan terpilih dari putaran pertama dan kedua, serta semua pertandingan mulai dari putaran ketiga ke atas, kecuali yang dimulai pada jam 3 sore Sabtu (waktu blackout). BBC, di sisi lain, akan menyiarkan 14 pertandingan langsung, berbagi dengan TNT Sports. Mereka akan menayangkan dua pertandingan per putaran hingga dan termasuk perempat final. Mereka juga akan menyiarkan satu semifinal dan final.

Amerika Serikat

Di Amerika Serikat, pertandingan FA Cup dapat ditonton dan disiarkan secara langsung di ESPN dan saluran-salurannya, termasuk ESPN Select.

Tanggal putaran FA Cup 2025-26

Babak kualifikasi Piala FA dimulai pada Agustus 2025, dengan babak pertama yang sebenarnya, seperti yang dikenal, dimulai pada akhir Oktober-awal November. Empat puluh delapan tim dari EFL - 24 dari League One dan 24 dari League Two - ikut serta pada tahap ini.

Tim-tim dari Premier League dan Championship akan bergabung mulai putaran ketiga, yang dijadwalkan berlangsung pada awal Januari 2026. Anda dapat melihat rincian tanggal putaran, tim yang ikut serta, dan jumlah pertandingan di bawah ini.

BabakTanggal utamaTim yang ikut sertaJumlah pertandingan
Babak pertama1 November 202524 tim Liga Satu + 24 tim Liga Dua40
Babak kedua6 Desember 2025Tidak ada20
Putaran ketiga10 Januari 202620 tim Liga Premier + 24 tim Championship32
Babak keempat14 Februari 2026Tidak ada16
Putaran kelima7 Maret 2026Tidak ada8
Perempat final4 April 2026Tidak ada4
Semifinal25 April 2026Tidak2
Final16 Mei 2026Tidak1

Berapa hadiah uang tunai Piala FA musim 2025-26?

Hadiah uang untuk Piala FA bervariasi tergantung pada putaran, dengan pemenang pertandingan putaran pertama masing-masing mendapatkan £45.000 ($60.000), sementara yang kalah menerima £15.000 ($20.000) masing-masing. Hadiah meningkat secara signifikan seiring berjalannya babak, namun demikian, taruhannya juga meningkat, dengan tidak ada hadiah uang tunai untuk tim yang kalah di babak keempat, kelima, dan perempat final. Sebagai pertandingan tunggal, final bernilai £2 juta ($2,6 juta) untuk pemenang, sementara runner-up membawa pulang £1 juta ($1,3 juta).

Jika sebuah tim masuk ke kompetisi pada babak pertama dan berhasil memenangkan Piala FA, mereka akan mengumpulkan lebih dari £4 juta ($5,3 juta) dalam hadiah uang. Jumlah hadiah uang tertinggi yang dapat diperoleh tim Liga Premier yang masuk pada babak ketiga dalam Piala FA adalah £3,9 juta ($5,2 juta).

BabakHadiah pemenangHadiah untuk tim yang kalah
Babak pertama£45.000£15.000
Babak kedua£75.000£20.000
Putaran ketiga£115.000£25.000
Putaran keempat£120.000Tidak ada
Putaran kelima£225.000Tidak ada
Perempat final£450.000Tidak ada
Semifinal£1.000.000£500.000
Final£2.000.000£1.000.000

