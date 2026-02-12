Piala FA 2025-26: Undian, jadwal pertandingan, hasil, dan panduan untuk setiap putaran

Piala FA kembali digelar untuk edisi ke-145 pada musim 2025-26, di mana tim-tim terbesar di Inggris (ditambah beberapa dari Wales) bersaing untuk memperebutkan salah satu trofi paling prestisius di dunia sepak bola.
Menghadirkan klub-klub dari semua level piramida sepak bola, Piala FA sering memberikan kesempatan bagi klub-klub kecil untuk menghadapi raksasa olahraga ini dan - bisik-bisik saja - kemungkinan untuk mengalahkan tim besar. Crystal Palace adalah juara bertahan, namun mereka kalah dari Macclesfield FC yang bermain di liga non-profesional pada putaran ketiga, sementara tim-tim seperti Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, dan sejumlah tim Premier League yang ambisius akan mengejar mereka hingga akhir.
Di sini, GOAL menghadirkan semua detail tentang Piala FA 2025-26, putaran demi putaran, termasuk undian, jadwal pertandingan, hasil, dan informasi siaran TV.
Undian, jadwal, dan hasil putaran keempat Piala FA 2025-26
Undian dilakukan pada Senin, 12 Januari 2026. Di antara pertandingan yang menonjol adalah laga antara Wrexham dan Ipswich Town, sementara Manchester City kembali berhadapan dengan rival lokal mereka, Salford City. Di Inggris, pertandingan akan disiarkan secara langsung di BBC dan TNT Sports. Di Amerika Serikat, pertandingan dapat ditonton di jaringan ESPN.
|Tanggal
|Jadwal
|Saluran TV
|13 Februari
|Wrexham vs Ipswich Town
|BBC Wales, ESPN+
|13 Februari
|Hull City vs Chelsea
|BBC One, BBC iPlayer, TNT Sports 1, discovery+, ESPN2, ESPN Deportes, fubo
|14 Februari
|Burton Albion vs West Ham
|TNT Sports 1, discovery+, ESPN+
|14 Februari
|Southampton vs Leicester City
|ESPN+
|14 Februari
|Burnley vs Mansfield Town
|ESPN+
|14 Februari
|Norwich City vs West Brom
|ESPN+
|14 Februari
|Port Vales vs Bristol City
|ESPN+
|14 Februari
|Manchester City vs Salford City
|ESPN Deportes, fubo, ESPN+
|14 Februari
|Aston Villa vs Newcastle United
|BBC One, BBC iPlayer, TNT Sports 3, discovery+, ESPN+
|14 Februari
|Liverpool vs Brighton
|TNT Sports 1, discovery+, ESPN+
|15 Februari
|Birmingham City vs Leeds United
|TNT Sports 3, discovery+, ESPN2, ESPN+, fubo
|15 Februari
|Grimsby Town vs Wolves
|TNT Sports 1, discovery+, ESPN+
|15 Februari
|Stoke City vs Fulham
|discovery+, ESPN+
|15 Februari
|Arsenal vs Wigan Athletic
|TNT Sports 1, discovery+, ESPN+
|15 Februari
|Oxford United vs Sunderland
|discovery+, ESPN+
|16 Februari
|Macclesfield vs Brentford
|TNT Sports 1, discovery+, ESPN+
Undian putaran ketiga Piala FA 2025-26, jadwal pertandingan & hasil
Undian putaran ketiga Piala FA diadakan pada Senin, 8 Desember, tepat sebelum pertandingan langsung antara Brackley Town dan Burton Albion, dengan pertandingan akan digelar antara 9 dan 12 Januari.
|Tanggal
|Jadwal
|Saluran TV
|9 Januari
|Port Vale 1-0 Fleetwood Town
|Discovery+, ESPN+
|9 Januari
|Preston North End 0-1 Wigan
|Discovery+, ESPN+
|9 Januari
|Wrexham 3-3 Nottingham Forest (Wrexham menang 4-3 lewat adu penalti)
|TNT Sports 1, Discovery+, ESPN+
|9 Januari
|MK Dons 1-1 Oxford United (Oxford menang 4-3 lewat adu penalti)
|Discovery+, ESPN+
|10 Januari
|Wolves 6-1 Shrewsbury Town
|Discovery+, ESPN+
|10 Januari
|Everton 1-1 Sunderland (Sunderland menang 3-0 lewat adu penalti)
|Discovery+, ESPN+
|10 Januari
|Cheltenham Town 0-2 Leicester City
|Discovery+, ESPN+
|10 Januari
|Macclesfield FC 2-1 Crystal Palace
|BBC One, BBC iPlayer, TNT Sports 1, Discovery+, ESPN+
|10 Januari
|Doncaster Rovers 2-3 Southampton
|Hanya cuplikan (UK), ESPN+
|10 Januari
|Ipswich Town 2-1 Blackpool
|Sorotan saja (UK), ESPN+
|10 Januari
|Manchester City 10-1 Exeter City
|Sorotan saja (UK), ESPN+
|10 Januari
|Sheffield Wednesday 0-2 Brentford
|Hanya cuplikan (UK), ESPN+
|10 Januari
|Fulham 3-1 Middlesbrough
|Hanya cuplikan (UK), ESPN+
|10 Januari
|Burnley 5-1 Millwall
|Hanya cuplikan (UK), ESPN+
|10 Januari
|Boreham Wood 0-5 Burton Albion
|Sorotan saja (UK), ESPN+
|10 Januari
|Newcastle United 3-3 Bournemouth (Newcastle menang 7-6 dalam adu penalti)
|Sorotan saja (UK), ESPN+
|10 Januari
|Stoke City 1-0 Coventry City
|Sorotan saja (UK), ESPN+
|10 Januari
|Tottenham 1-2 Aston Villa
|BBC One, BBC iPlayer, TNT Sports 1, Discovery+, ESPN+
|10 Januari
|Grimsby Town 3-2 Weston Super Mare
|Discovery+, ESPN+
|10 Januari
|Cambridge United 2-3 Birmingham City
|Discovery+, ESPN+
|10 Januari
|Bristol City 5-1 Watford
|Discovery+, ESPN+
|10 Januari
|Charlton Athletic 1-5 Chelsea
|TNT Sports 1, Discovery+, ESPN+
|11 Januari
|Derby County 1-3 Leeds United
|TNT Sports 2, Discovery+, ESPN+
|11 Januari
|Portsmouth 1-4 Arsenal
|TNT Sports 1, Discovery+, ESPN+
|11 Januari
|West Ham 2-1 QPR (Perpanjangan Waktu)
|Discovery+, ESPN+
|11 Januari
|Norwich City 5-1 Walsall
|Discovery+, ESPN+
|11 Januari
|Swansea City 2-2 West Brom (West Brom menang 6-5 lewat adu penalti)
|Discovery+, ESPN+
|11 Januari
|Hull City 0-0 Blackburn Rovers (Hull menang 4-3 lewat adu penalti)
|Discovery+, ESPN+
|11 Januari
|Sheffield United 3-4 Mansfield Town
|Discovery+, ESPN+
|11 Januari
|Manchester United 1-2 Brighton
|TNT Sports 1, Discovery+, ESPN+
|12 Januari
|Liverpool 4-1 Barnsley
|TNT Sports 1, Discovery+, ESPN+
|20 Januari
|Salford City 3-2 Swindon Town
|ESPN+
Undian putaran kedua Piala FA 2025-26, jadwal pertandingan & hasil
Undian babak kedua Piala FA 2025-26 diadakan pada Senin, 3 November 2025, dengan pertandingan dijadwalkan berlangsung antara 5 dan 8 Desember.
|Tanggal
|Jadwal
|Saluran TV
|5 Desember
|Salford City 4-0 Leyton Orient
|TNT Sports 1, discovery+/ ESPN Select
|6 Desember
|Accrington Stanley 2-2 (AET+P 3-1) Mansfield Town
|Hanya sorotan
|6 Des
|Chelmsford City 0-2 Weston-super-Mare
|Hanya sorotan
|6 Des
|Cheltenham Town 6-2 Buxton
|Hanya sorotan
|6 Des
|Exeter City 4-0 Wycombe Wanderers
|Hanya sorotan
|6 Des
|Peterborough 0-1 Barnsley
|Hanya sorotan
|6 Des
|Fleetwood Town 2-2 (AET+P 4-2) Luton Town
|Hanya sorotan
|6 Des
|Grimsby Town 4-0 Wealdstone
|Hanya sorotan
|6 Des
|Milton Keynes Dons 3-1 Oldham Athletic
|Hanya sorotan
|6 Des
|Peterborough United 0-1 Barnsley
|Hanya sorotan
|6 Des
|Port Vale 1-0 Bristol Rovers
|Hanya sorotan
|6 Des
|Stockport County 0-0 (AET+P 5-4) Cambridge United
|Hanya sorotan
|6 Des
|Swindon Town 4-0 Bolton Wanderers
|Hanya sorotan
|6 Des
|Wigan Athletic 2-2 (AET+P 4-3) Barrow
|Hanya sorotan
|6 Des
|Sutton United 1-2 Shrewsbury Town
|BBC Two, iPlayer, dan TNT Sports 2 / ESPN Select
|6 Des
|Chesterfield 1-2 Doncaster Rovers
|TNT Sports 1 dan discovery+ / ESPN Select
|7 Des
|Slough Town 1-3 Macclesfield
|TNT Sports 2 dan discovery+ / ESPN Select
|7 Des
|Boreham Wood 3-0 Newport County
|BBC Two, iPlayer, dan TNT Sports 1 / ESPN Select
|7 Desember
|Gateshead 0-2 Walsall
|TNT Sports 2 dan discovery+ / ESPN Select
|7 Des
|Blackpool 4-1 Carlisle United
|TNT Sports 1 dan discovery+ / ESPN Select
|8 Des
|Brackley Town 1-3 Burton Albion
|TNT Sports 1, discovery+ / ESPN Select
Undian putaran pertama Piala FA 2025-26, jadwal, dan hasil
Pertandingan babak pertama Piala FA 2025-26 dimainkan antara tanggal 31 Oktober dan 3 November 2025. Undian dilakukan pada Senin, 13 Oktober 2025.
|Tanggal
|Jadwal
|Saluran TV
|31 Oktober
|Luton Town 4-3 Forest Green Rovers
|TNT Sports 1 / ESPN Select
|1 November
|Chelmsford City 4-1 Braintree Town
|TNT Sports 1 & 3 / ESPN Select
|1 November
|Weston Super Mare 2-1 (AET) Aldershot Town
|Hanya sorotan
|1 November
|Salford City 1-1 (4-2P) Lincoln City
|Hanya sorotan
|1 Nov
|Colchester United 2-3 MK Dons
|Hanya sorotan
|1 November
|Tranmere Rovers 1-3 Stockport County
|Hanya sorotan
|1 November
|Wigan Athletic 1-1 (5-3P) Hemel Hempsted Town
|Hanya sorotan
|1 November
|Newport County 2-2 (4-3P) Gillingham
|Hanya sorotan
|1 November
|Cheltenham Town 1-0 Bradford City
|Hanya sorotan
|1 November
|Barnsley 3-2 York City
|Hanya sorotan
|1 November
|Reading 2-3 (AET) Carlisle United
|Hanya sorotan
|1 November
|Bromley 1-2 Bristol Rovers
|Hanya sorotan
|1 Nov
|Peterborough United 1-0 Cardiff City
|Hanya sorotan
|1 November
|Oldham Athletic 3-1 Northampton Town
|Hanya sorotan
|1 November
|Crewe Alexandra 1-2 Doncaster Rovers
|Hanya sorotan
|1 November
|Stevenage 0-1 Chesterfield
|Hanya sorotan
|1 November
|Boreham Wood 3-0 Crawley Town
|Hanya sorotan
|1 November
|Sutton United 2-1 AFC Telford United
|Hanya sorotan
|1 November
|Bolton Wanderers 2-1 Huddersfield Town
|Hanya sorotan
|1 November
|Spennymoor Town 0-2 Barrow
|Hanya sorotan
|1 November
|Wycombe Wanderers 2-0 Plymouth Argyle
|Hanya sorotan
|1 November
|FC Halifax Town 0-2 Exeter City
|Hanya sorotan
|1 November
|Slough Town 2-1 Altrincham
|Hanya sorotan
|1 November
|Wealdstone 1-0 Southend United
|Hanya sorotan
|1 November
|Rotherham United 1-2 (AET) Swindon Town
|Hanya sorotan
|1 November
|Grimsby Town 3-1 Ebbsfleet United
|Hanya sorotan
|1 November
|Buxton 2-1 (AET) Chatham Town
|Hanya sorotan
|1 November
|Burton Albion 6-0 St Albans City
|Hanya sorotan
|1 November
|Blackpool 1-0 Scunthorpe United
|Hanya sorotan
|1 November
|Cambridge United 3-0 Chester
|Hanya sorotan
|1 November
|AFC Wimbledon 0-2 Gateshead
|Hanya sorotan
|1 November
|Mansfield Town 3-2 Harrogate Town
|Hanya sorotan
|1 November
|Macclesfield 6-3 AFC Totton
|Hanya sorotan
|1 November
|Fleetwood Town 2-1 Barnet
|Hanya sorotan
|1 November
|Brackley Town 2-2 (4-3P) Notts County
|BBC Two / TNT Sports 3 / ESPN Select
|2 Nov
|South Shields 1-3 Shrewsbury Town
|TNT Sports 1 / ESPN Select
|2 Nov
|Eastleigh 0-3 Walsall
|BBC Two / TNT Sports 2 / ESPN Select
|2 November
|Port Vale 5-1 Maldon & Tiptree
|TNT Sports 1 / ESPN Select
|2 Nov
|Gainsborough Trinity 1-2 (AET) Accrington Stanley
|TNT Sports 1 / ESPN Select
|3 November
|Tamworth 0-1 Leyton Orient
|TNT Sports 1 / ESPN Select
FA Cup 2025-26 Saluran TV & Streaming
|Negara
|Saluran TV
|Inggris
|TNT Sports, discovery+, BBC
|Amerika Serikat
|ESPN
Britania Raya
TNT Sports, discovery+, dan BBC adalah mitra siaran Piala FA di Inggris untuk musim 2025-26. TNT Sports akan menayangkan pertandingan terpilih dari putaran pertama dan kedua, serta semua pertandingan mulai dari putaran ketiga ke atas, kecuali yang dimulai pada jam 3 sore Sabtu (waktu blackout). BBC, di sisi lain, akan menyiarkan 14 pertandingan langsung, berbagi dengan TNT Sports. Mereka akan menayangkan dua pertandingan per putaran hingga dan termasuk perempat final. Mereka juga akan menyiarkan satu semifinal dan final.
Amerika Serikat
Di Amerika Serikat, pertandingan FA Cup dapat ditonton dan disiarkan secara langsung di ESPN dan saluran-salurannya, termasuk ESPN Select.
Tanggal putaran FA Cup 2025-26
Babak kualifikasi Piala FA dimulai pada Agustus 2025, dengan babak pertama yang sebenarnya, seperti yang dikenal, dimulai pada akhir Oktober-awal November. Empat puluh delapan tim dari EFL - 24 dari League One dan 24 dari League Two - ikut serta pada tahap ini.
Tim-tim dari Premier League dan Championship akan bergabung mulai putaran ketiga, yang dijadwalkan berlangsung pada awal Januari 2026. Anda dapat melihat rincian tanggal putaran, tim yang ikut serta, dan jumlah pertandingan di bawah ini.
|Babak
|Tanggal utama
|Tim yang ikut serta
|Jumlah pertandingan
|Babak pertama
|1 November 2025
|24 tim Liga Satu + 24 tim Liga Dua
|40
|Babak kedua
|6 Desember 2025
|Tidak ada
|20
|Putaran ketiga
|10 Januari 2026
|20 tim Liga Premier + 24 tim Championship
|32
|Babak keempat
|14 Februari 2026
|Tidak ada
|16
|Putaran kelima
|7 Maret 2026
|Tidak ada
|8
|Perempat final
|4 April 2026
|Tidak ada
|4
|Semifinal
|25 April 2026
|Tidak
|2
|Final
|16 Mei 2026
|Tidak
|1
Berapa hadiah uang tunai Piala FA musim 2025-26?
Hadiah uang untuk Piala FA bervariasi tergantung pada putaran, dengan pemenang pertandingan putaran pertama masing-masing mendapatkan £45.000 ($60.000), sementara yang kalah menerima £15.000 ($20.000) masing-masing. Hadiah meningkat secara signifikan seiring berjalannya babak, namun demikian, taruhannya juga meningkat, dengan tidak ada hadiah uang tunai untuk tim yang kalah di babak keempat, kelima, dan perempat final. Sebagai pertandingan tunggal, final bernilai £2 juta ($2,6 juta) untuk pemenang, sementara runner-up membawa pulang £1 juta ($1,3 juta).
Jika sebuah tim masuk ke kompetisi pada babak pertama dan berhasil memenangkan Piala FA, mereka akan mengumpulkan lebih dari £4 juta ($5,3 juta) dalam hadiah uang. Jumlah hadiah uang tertinggi yang dapat diperoleh tim Liga Premier yang masuk pada babak ketiga dalam Piala FA adalah £3,9 juta ($5,2 juta).
|Babak
|Hadiah pemenang
|Hadiah untuk tim yang kalah
|Babak pertama
|£45.000
|£15.000
|Babak kedua
|£75.000
|£20.000
|Putaran ketiga
|£115.000
|£25.000
|Putaran keempat
|£120.000
|Tidak ada
|Putaran kelima
|£225.000
|Tidak ada
|Perempat final
|£450.000
|Tidak ada
|Semifinal
|£1.000.000
|£500.000
|Final
|£2.000.000
|£1.000.000