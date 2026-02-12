Piala FA 2025-26: Undian, jadwal pertandingan, hasil, dan panduan untuk setiap putaran

Piala FA kembali digelar untuk edisi ke-145 pada musim 2025-26, di mana tim-tim terbesar di Inggris (ditambah beberapa dari Wales) bersaing untuk memperebutkan salah satu trofi paling prestisius di dunia sepak bola.

Menghadirkan klub-klub dari semua level piramida sepak bola, Piala FA sering memberikan kesempatan bagi klub-klub kecil untuk menghadapi raksasa olahraga ini dan - bisik-bisik saja - kemungkinan untuk mengalahkan tim besar. Crystal Palace adalah juara bertahan, namun mereka kalah dari Macclesfield FC yang bermain di liga non-profesional pada putaran ketiga, sementara tim-tim seperti Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, dan sejumlah tim Premier League yang ambisius akan mengejar mereka hingga akhir.

Di sini, GOAL menghadirkan semua detail tentang Piala FA 2025-26, putaran demi putaran, termasuk undian, jadwal pertandingan, hasil, dan informasi siaran TV.

Undian, jadwal, dan hasil putaran keempat Piala FA 2025-26

Undian dilakukan pada Senin, 12 Januari 2026. Di antara pertandingan yang menonjol adalah laga antara Wrexham dan Ipswich Town, sementara Manchester City kembali berhadapan dengan rival lokal mereka, Salford City. Di Inggris, pertandingan akan disiarkan secara langsung di BBC dan TNT Sports. Di Amerika Serikat, pertandingan dapat ditonton di jaringan ESPN.

Undian putaran ketiga Piala FA 2025-26, jadwal pertandingan & hasil

Undian putaran ketiga Piala FA diadakan pada Senin, 8 Desember, tepat sebelum pertandingan langsung antara Brackley Town dan Burton Albion, dengan pertandingan akan digelar antara 9 dan 12 Januari.

Tanggal Jadwal Saluran TV 9 Januari Port Vale 1-0 Fleetwood Town Discovery+, ESPN+ 9 Januari Preston North End 0-1 Wigan Discovery+, ESPN+ 9 Januari Wrexham 3-3 Nottingham Forest (Wrexham menang 4-3 lewat adu penalti) TNT Sports 1, Discovery+, ESPN+ 9 Januari MK Dons 1-1 Oxford United (Oxford menang 4-3 lewat adu penalti) Discovery+, ESPN+ 10 Januari Wolves 6-1 Shrewsbury Town Discovery+, ESPN+ 10 Januari Everton 1-1 Sunderland (Sunderland menang 3-0 lewat adu penalti) Discovery+, ESPN+ 10 Januari Cheltenham Town 0-2 Leicester City Discovery+, ESPN+ 10 Januari Macclesfield FC 2-1 Crystal Palace BBC One, BBC iPlayer, TNT Sports 1, Discovery+, ESPN+ 10 Januari Doncaster Rovers 2-3 Southampton Hanya cuplikan (UK), ESPN+ 10 Januari Ipswich Town 2-1 Blackpool Sorotan saja (UK), ESPN+ 10 Januari Manchester City 10-1 Exeter City Sorotan saja (UK), ESPN+ 10 Januari Sheffield Wednesday 0-2 Brentford Hanya cuplikan (UK), ESPN+ 10 Januari Fulham 3-1 Middlesbrough Hanya cuplikan (UK), ESPN+ 10 Januari Burnley 5-1 Millwall Hanya cuplikan (UK), ESPN+ 10 Januari Boreham Wood 0-5 Burton Albion Sorotan saja (UK), ESPN+ 10 Januari Newcastle United 3-3 Bournemouth (Newcastle menang 7-6 dalam adu penalti) Sorotan saja (UK), ESPN+ 10 Januari Stoke City 1-0 Coventry City Sorotan saja (UK), ESPN+ 10 Januari Tottenham 1-2 Aston Villa BBC One, BBC iPlayer, TNT Sports 1, Discovery+, ESPN+ 10 Januari Grimsby Town 3-2 Weston Super Mare Discovery+, ESPN+ 10 Januari Cambridge United 2-3 Birmingham City Discovery+, ESPN+ 10 Januari Bristol City 5-1 Watford Discovery+, ESPN+ 10 Januari Charlton Athletic 1-5 Chelsea TNT Sports 1, Discovery+, ESPN+ 11 Januari Derby County 1-3 Leeds United TNT Sports 2, Discovery+, ESPN+ 11 Januari Portsmouth 1-4 Arsenal TNT Sports 1, Discovery+, ESPN+ 11 Januari West Ham 2-1 QPR (Perpanjangan Waktu) Discovery+, ESPN+ 11 Januari Norwich City 5-1 Walsall Discovery+, ESPN+ 11 Januari Swansea City 2-2 West Brom (West Brom menang 6-5 lewat adu penalti) Discovery+, ESPN+ 11 Januari Hull City 0-0 Blackburn Rovers (Hull menang 4-3 lewat adu penalti) Discovery+, ESPN+ 11 Januari Sheffield United 3-4 Mansfield Town Discovery+, ESPN+ 11 Januari Manchester United 1-2 Brighton TNT Sports 1, Discovery+, ESPN+ 12 Januari Liverpool 4-1 Barnsley TNT Sports 1, Discovery+, ESPN+ 20 Januari Salford City 3-2 Swindon Town ESPN+

Undian putaran kedua Piala FA 2025-26, jadwal pertandingan & hasil

Undian babak kedua Piala FA 2025-26 diadakan pada Senin, 3 November 2025, dengan pertandingan dijadwalkan berlangsung antara 5 dan 8 Desember.

Tanggal Jadwal Saluran TV 5 Desember Salford City 4-0 Leyton Orient TNT Sports 1, discovery+/ ESPN Select 6 Desember Accrington Stanley 2-2 (AET+P 3-1) Mansfield Town Hanya sorotan 6 Des Chelmsford City 0-2 Weston-super-Mare Hanya sorotan 6 Des Cheltenham Town 6-2 Buxton Hanya sorotan 6 Des Exeter City 4-0 Wycombe Wanderers Hanya sorotan 6 Des Peterborough 0-1 Barnsley Hanya sorotan 6 Des Fleetwood Town 2-2 (AET+P 4-2) Luton Town Hanya sorotan 6 Des Grimsby Town 4-0 Wealdstone Hanya sorotan 6 Des Milton Keynes Dons 3-1 Oldham Athletic Hanya sorotan 6 Des Peterborough United 0-1 Barnsley Hanya sorotan 6 Des Port Vale 1-0 Bristol Rovers Hanya sorotan 6 Des Stockport County 0-0 (AET+P 5-4) Cambridge United Hanya sorotan 6 Des Swindon Town 4-0 Bolton Wanderers Hanya sorotan 6 Des Wigan Athletic 2-2 (AET+P 4-3) Barrow Hanya sorotan 6 Des Sutton United 1-2 Shrewsbury Town BBC Two, iPlayer, dan TNT Sports 2 / ESPN Select 6 Des Chesterfield 1-2 Doncaster Rovers TNT Sports 1 dan discovery+ / ESPN Select 7 Des Slough Town 1-3 Macclesfield TNT Sports 2 dan discovery+ / ESPN Select 7 Des Boreham Wood 3-0 Newport County BBC Two, iPlayer, dan TNT Sports 1 / ESPN Select 7 Desember Gateshead 0-2 Walsall TNT Sports 2 dan discovery+ / ESPN Select 7 Des Blackpool 4-1 Carlisle United TNT Sports 1 dan discovery+ / ESPN Select 8 Des Brackley Town 1-3 Burton Albion TNT Sports 1, discovery+ / ESPN Select

Undian putaran pertama Piala FA 2025-26, jadwal, dan hasil

Pertandingan babak pertama Piala FA 2025-26 dimainkan antara tanggal 31 Oktober dan 3 November 2025. Undian dilakukan pada Senin, 13 Oktober 2025.

Tanggal Jadwal Saluran TV 31 Oktober Luton Town 4-3 Forest Green Rovers TNT Sports 1 / ESPN Select 1 November Chelmsford City 4-1 Braintree Town TNT Sports 1 & 3 / ESPN Select 1 November Weston Super Mare 2-1 (AET) Aldershot Town Hanya sorotan 1 November Salford City 1-1 (4-2P) Lincoln City Hanya sorotan 1 Nov Colchester United 2-3 MK Dons Hanya sorotan 1 November Tranmere Rovers 1-3 Stockport County Hanya sorotan 1 November Wigan Athletic 1-1 (5-3P) Hemel Hempsted Town Hanya sorotan 1 November Newport County 2-2 (4-3P) Gillingham Hanya sorotan 1 November Cheltenham Town 1-0 Bradford City Hanya sorotan 1 November Barnsley 3-2 York City Hanya sorotan 1 November Reading 2-3 (AET) Carlisle United Hanya sorotan 1 November Bromley 1-2 Bristol Rovers Hanya sorotan 1 Nov Peterborough United 1-0 Cardiff City Hanya sorotan 1 November Oldham Athletic 3-1 Northampton Town Hanya sorotan 1 November Crewe Alexandra 1-2 Doncaster Rovers Hanya sorotan 1 November Stevenage 0-1 Chesterfield Hanya sorotan 1 November Boreham Wood 3-0 Crawley Town Hanya sorotan 1 November Sutton United 2-1 AFC Telford United Hanya sorotan 1 November Bolton Wanderers 2-1 Huddersfield Town Hanya sorotan 1 November Spennymoor Town 0-2 Barrow Hanya sorotan 1 November Wycombe Wanderers 2-0 Plymouth Argyle Hanya sorotan 1 November FC Halifax Town 0-2 Exeter City Hanya sorotan 1 November Slough Town 2-1 Altrincham Hanya sorotan 1 November Wealdstone 1-0 Southend United Hanya sorotan 1 November Rotherham United 1-2 (AET) Swindon Town Hanya sorotan 1 November Grimsby Town 3-1 Ebbsfleet United Hanya sorotan 1 November Buxton 2-1 (AET) Chatham Town Hanya sorotan 1 November Burton Albion 6-0 St Albans City Hanya sorotan 1 November Blackpool 1-0 Scunthorpe United Hanya sorotan 1 November Cambridge United 3-0 Chester Hanya sorotan 1 November AFC Wimbledon 0-2 Gateshead Hanya sorotan 1 November Mansfield Town 3-2 Harrogate Town Hanya sorotan 1 November Macclesfield 6-3 AFC Totton Hanya sorotan 1 November Fleetwood Town 2-1 Barnet Hanya sorotan 1 November Brackley Town 2-2 (4-3P) Notts County BBC Two / TNT Sports 3 / ESPN Select 2 Nov South Shields 1-3 Shrewsbury Town TNT Sports 1 / ESPN Select 2 Nov Eastleigh 0-3 Walsall BBC Two / TNT Sports 2 / ESPN Select 2 November Port Vale 5-1 Maldon & Tiptree TNT Sports 1 / ESPN Select 2 Nov Gainsborough Trinity 1-2 (AET) Accrington Stanley TNT Sports 1 / ESPN Select 3 November Tamworth 0-1 Leyton Orient TNT Sports 1 / ESPN Select

FA Cup 2025-26 Saluran TV & Streaming

Negara Saluran TV Inggris TNT Sports, discovery+, BBC Amerika Serikat ESPN

Britania Raya

TNT Sports, discovery+, dan BBC adalah mitra siaran Piala FA di Inggris untuk musim 2025-26. TNT Sports akan menayangkan pertandingan terpilih dari putaran pertama dan kedua, serta semua pertandingan mulai dari putaran ketiga ke atas, kecuali yang dimulai pada jam 3 sore Sabtu (waktu blackout). BBC, di sisi lain, akan menyiarkan 14 pertandingan langsung, berbagi dengan TNT Sports. Mereka akan menayangkan dua pertandingan per putaran hingga dan termasuk perempat final. Mereka juga akan menyiarkan satu semifinal dan final.

Amerika Serikat

Di Amerika Serikat, pertandingan FA Cup dapat ditonton dan disiarkan secara langsung di ESPN dan saluran-salurannya, termasuk ESPN Select.

Tanggal putaran FA Cup 2025-26

Babak kualifikasi Piala FA dimulai pada Agustus 2025, dengan babak pertama yang sebenarnya, seperti yang dikenal, dimulai pada akhir Oktober-awal November. Empat puluh delapan tim dari EFL - 24 dari League One dan 24 dari League Two - ikut serta pada tahap ini.

Tim-tim dari Premier League dan Championship akan bergabung mulai putaran ketiga, yang dijadwalkan berlangsung pada awal Januari 2026. Anda dapat melihat rincian tanggal putaran, tim yang ikut serta, dan jumlah pertandingan di bawah ini.

Babak Tanggal utama Tim yang ikut serta Jumlah pertandingan Babak pertama 1 November 2025 24 tim Liga Satu + 24 tim Liga Dua 40 Babak kedua 6 Desember 2025 Tidak ada 20 Putaran ketiga 10 Januari 2026 20 tim Liga Premier + 24 tim Championship 32 Babak keempat 14 Februari 2026 Tidak ada 16 Putaran kelima 7 Maret 2026 Tidak ada 8 Perempat final 4 April 2026 Tidak ada 4 Semifinal 25 April 2026 Tidak 2 Final 16 Mei 2026 Tidak 1

Berapa hadiah uang tunai Piala FA musim 2025-26?

Hadiah uang untuk Piala FA bervariasi tergantung pada putaran, dengan pemenang pertandingan putaran pertama masing-masing mendapatkan £45.000 ($60.000), sementara yang kalah menerima £15.000 ($20.000) masing-masing. Hadiah meningkat secara signifikan seiring berjalannya babak, namun demikian, taruhannya juga meningkat, dengan tidak ada hadiah uang tunai untuk tim yang kalah di babak keempat, kelima, dan perempat final. Sebagai pertandingan tunggal, final bernilai £2 juta ($2,6 juta) untuk pemenang, sementara runner-up membawa pulang £1 juta ($1,3 juta).

Jika sebuah tim masuk ke kompetisi pada babak pertama dan berhasil memenangkan Piala FA, mereka akan mengumpulkan lebih dari £4 juta ($5,3 juta) dalam hadiah uang. Jumlah hadiah uang tertinggi yang dapat diperoleh tim Liga Premier yang masuk pada babak ketiga dalam Piala FA adalah £3,9 juta ($5,2 juta).